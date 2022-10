Mauricio Casals pidió a las 'cloacas de Interior' un arma "que no pese nada" y Villarejo le ofreció una pistola "sin papeles"

Mauricio Casals: Prefiero el que tengo

Olivera: Pero pesa mucho más

Villarejo: El tuyo...

Casals: Pero muy poco

Adrián de la Joya: Pero qué es esto, esto no pesa nada…

Casals: Es que yo soy medio maricón y me pesa mucho

O: Pero ¿es la que te dio el Cuerpo?

Casals: Sí, sí...

O: Es que un revólver pesa poco

Casals: Claro, es revólver

O: Yo la tengo también. Es como la mía, fácil de montar, es la que da el Cuerpo, que te la puedes meter en el bolsillo...

J: Pero son cinco tiros nada más eso ¿no?

V: ¿Y para qué necesitas más?

Casals: Yo lo que estoy buscando es algo que no pese nada y que puedas ir...