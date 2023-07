Los 'michiplátanos' de Sumar o cómo colarse en el día a día de los jóvenes sin correr grandes riesgos

"A Yolanda le gustan mucho". El equipo de redes sociales de Sumar no esconde que la idea de distribuir vídeos protagonizados por plátanos y manzanas con cara de gato para pedir el voto en las elecciones del 23J levantó alguna que otra ampolla dentro mismo de la formación. "Hubo, también, muchos compañeros a los que les gustó desde el principio", completan las mismas fuentes. Se debatió, se valoraron riesgos y se aprobó. Se hicieron las dos preguntas que se hace cualquier community manager: "Cuánto se gana y cuánto se puede perder con esta estrategia".

Toni Aira y Ariadna Romans, dos expertos en comunicación política, coinciden, en sus entrevistas para Público, en una respuesta rápida: es una buena forma de interpelar a una franja muy joven de la población y, además, no tiene tanto riesgo como uno podría imaginar. Con todo, se trata de un elemento más serio de lo que parece para introducir propuestas y una perspectiva de la política en el día a día de los jóvenes.

En definitiva, de acuerdo con el estudio De Alpha a Zeta, educando a las generaciones digitales elaborado por Qustodio, los jóvenes dedicaron, en 2022, alrededor de una hora a consultar redes sociales. TikTok, la plataforma que eligió Sumar para publicar los vídeos, es, según el mismo trabajo, la red social preferida de las nuevas generaciones. En el marco general de la campaña.

La estrategia se encuadra en la necesidad de los partidos de llegar a las capas más jóvenes: Pedro Sánchez, con la Pija y la Quinqui; las Nuevas Generaciones del PP, con las copas gratis en discotecas y Sumar, con los michiplátanos de TikTok.

Por resumir grosso modo el contenido de los vídeos. En uno de ellos, el personaje principal sueña que el Partido Popular y Vox van a ganar las elecciones y, en consecuencia, decide acudir a votar a Sumar. En otro, el mismo personaje, ahogado por los gastos del mes, comprueba que, con las medidas promovidas por Yolanda Díaz —el Salario Mínimo Vital y el tope al alquiler—, su vida sería más cómoda.

El equipo de redes de Sumar insiste en que, para ellos, era fundamental utilizar cada red social con un objetivo distinto dependiendo de la naturaleza de la propia plataforma. "Todos aquellos que quieran información completa de nuestras ideas y propuestas", explican, "tienen entre 30 y 40 vídeos al día en Twitter en los que se explican con mucha profundidad". Por otro lado, en Instagram "tratamos, más bien, de enseñar cómo es el clima y el ambiente en nuestros actos". Y, en TikTok, apuestan por el humor, el buen rollo, y la cultura del meme.

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF-BSM, lo resume en una cita de Joseph Napolitan, mítico consultor político. "Él decía que había que dominar el medio dominante", concreta Aira: "Ahora, desde hace un tiempo, se ha pasado la cita al plural: hay que dominar los medios dominantes". Eso es, a sus ojos, lo que intentan hoy en día los partidos políticos y la estrategia en TikTok de Sumar va en esa línea.

"Es eficaz", señala la politóloga y filósofa Ariadna Romans. "Por una parte", continúa, "logran colarse en el día a día de los jóvenes, muchos de ellos desafectos con la política". Y, por la otra, "no corren grandes riesgos". Aira completa la reflexión de Romans: "Parece una forma de comunicar arriesgada porque alguna gente puede considerarla frívola y criticarla, pero es difícil que eso conlleve que alguien que iba a votar a Sumar ya no lo haga. Más bien, los que la criticarán serán aquellos electores que ya tenían pensado no votar a ese partido".

La rebelión de lo "cutre"

Desde el equipo de redes de Sumar han detectado, y así lo explican a este medio, que a los más jóvenes ya no les atraen tanto los vídeos muy bien producidos y emocionantes. "A las personas de mediana edad, de los treinta y muchos hasta más allá de los 50, sí", completan. Pero a la gente joven le gusta más un contenido cercano y no tan grandilocuente, que encaje con las referencias que manejan en redes sociales.

Romans le encuentra una explicación. "Esa tendencia existe", y comenta: "El votante de edad más avanzada busca un contenido que le genere impresión, que le hable alguien que sabe más que él". En cambio, la cosa cambia con la gente joven, que quiere "algo directo, que la interpele y, sobre todo, que sea comprensible en poco tiempo". Desde Sumar rematan el análisis con los más mayores, que, según explican, también están abiertos, como los jóvenes, a mensajes sencillos.



Por el momento, se han publicado cuatro vídeos en la serie de los michiplátanos, tal y como los llama el partido. El viernes 21, el día anterior a la jornada de reflexión, se publicará el último de la serie.

Impactar, objetivo conseguido

"El primer objetivo del equipo de Díaz en esta campaña era existir, impactar", zanja Aira. Se refiere a que es una formación nueva, a pesar de que ha aglutinado en ella a la práctica totalidad de la izquierda transformadora: "Con lo cual, han conseguido su objetivo". Romans pone en una balanza oportunidades y riesgos: "Por una parte, ilusionan a su electorado e interpelan a los jóvenes. Por otro, corren el riesgo de pasarse de frenada, aunque creo que les está saliendo bien".

En Sumar solo ven un peligro. "Este es un contenido que funciona muy bien en TikTok, donde está obteniendo una recepción muy buena", celebran. Sin embargo, cualquier persona puede reproducirlo en otras redes, como Twitter, donde el público es más exigente. Es una arena más dura y poco acostumbrada a ese tono. "Ahí, en Twitter, la reacción del público ha estado más dividida".

De los michiplátanos ya publicados, el que más reproducciones ha logrado en TikTok se acerca a las 200.000, pero es inmensurable su impacto. Desde el primer momento se ha trascendido esa red social, explican desde Sumar, que se ya ha colocado como tercera fuerza política, al menos, en lo que refiere a seguidores en redes sociales, solo por detrás de Vox y de Unidas Podemos.