Miles de personas se manifiestan "por el fin del genocidio en Gaza" en ciudades de toda España

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha convocado este sábado manifestaciones por toda España "por el fin del genocidio en Palestina, el fin al comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel".

A la convocatoria se han sumado un total de 115 ciudades españolas. La mayoría de las manifestaciones han tenido lugar en la mediodía de este sábado.

En Madrid, alrededor de 25.000 personas, según la Delegación de Gobierno, se han manifestado para exigir "el cese del genocidio contra el pueblo palestino, el fin del comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel".

A grito de "Israel asesino del niño palestino" y "No es una guerra, es un genocidio", los manifestantes han recorrido el trayecto que discurre entre la Glorieta de Atocha y Cibeles, portando banderas de Palestina, así como de UGT, CCOO, Podemos o la organización política Anticapitalistas.

"Israel lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años", han destacado los organizadores en el manifiesto.

Asimismo, han denunciado que "la crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con más de 30.000 personas asesinadas, de las cuales más de 10.000 son niños y niñas".

El manifiesto también ha hecho referencia al proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que "esta barbarie no se detiene con buenas palabras, sino con acciones concretas".

Ione Belarra y Enrique Santiago exigen más al Gobierno

A la concentración han acudido diferentes figuras políticas, como ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha destacado que la movilización de este sábado se celebra en un momento en el que el Gobierno de España está más cerca de involucrarnos en una guerra contra Yemen.

Belarra aseguró que "nunca antes había habido un abismo tan profundo entre lo que quiere la gente" de España y "lo que está haciendo el Gobierno" y pidió al Ejecutivo que respalde la iniciativa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.

Una petición que también ha reclamado el diputado de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, al considerar que el Gobierno debería personarse en la denuncia presentada contra Israel "para de inmediato detener la acción militar". Además, ha insistido en que España debe evitar cometer "errores" que contribuirían a "extender" el conflicto en Oriente Próximo, como la participación en la operación militar puesta en marcha en el Mar Rojo.

También se han acercado a la concentración la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot o la diputada de Sumar, Tesh Sidi.

Por su parte, Bergerot ha asegurado este sábado que "no pierde la esperanza" de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso "encuentre algo de humanidad" para los miles de niños asesinados en Gaza.

"Quién no vea que se está queriendo acabar con un pueblo es que no quiere. Ver que la señora Isabel Díaz Ayuso todavía no ha tenido una sola palabra de solidaridad", ha espetado la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, quien ha aseverado que han muerto más de diez mil niños.

Gran respaldo a las protestas en toda España

En otras ciudades de España como Santander la movilización contó con centenares de manifestantes. La de la capital cántabra ha partido pasadas las 12.00 horas rumbo a la Plaza del Ayuntamiento para leer un manifiesto. Al grito de "No es una guerra, es un genocidio" ha arrancado este recorrido, encabezado por una pancarta con el lema "Paremos el genocidio en Gaza", seguida de otras con consignas como "75 años de apartheid" o "Las mujeres palestinas piden vida y libertad".

A la manifestación se han sumado cerca de 40 asociaciones, organizaciones, sindicatos, centros sociales y partidos de Cantabria, entre ellos Alouda, Asambleas Feministas Abiertas, Comisión 8 de Marzo, Cantabria no se Vende, Cantabria por el Sáhara, Coordinadora Cántabra en Defensa de las Pensiones Públicas, Ecologistas en Acción, Frente de Estudiantes Palestina, Pasaje Seguro, Red Cántabra Antidesahucios o la Red contra la Trata y la Explotación Sexual, entre otros.

En Andalucía miles de andaluces se han echado a las calles este sábado en hasta una decena de municipios de la comunidad autónoma para pedir el alto el fuego en Gaza y exigir al Gobierno español "que rompa relaciones con Israel", según han declarado miembros de la Coordinadora Andalucía con Palestina.

Estas manifestaciones se han celebrado en capitales de provincia como Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, pero también en localidades como Alcalá de Guadaíra y Lebrija (Sevilla), Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Linares (Jaén).

Javier García, portavoz de los manifestantes en Sevilla, ha informado de que los cálculos de la coordinadora son de 15.000 personas en la capital hispalense y otras 8.000 en la costasoleña.

En Logroño la manifestación comenzó pasadas las 13.00 horas desde El Espolón de Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja. Una protesta que ha recorrido el centro de la capital para exigir que se ponga fin al "genocidio" en Palestina y reclamar seguir con el "boicot" a los productos israelís y a las empresas que "colaboran" con Israel.

La marcha iba encabezada por una gran pancarta en la que se podía leer "Paremos el genocidio en Palestina", además de ir los participantes carteles en contra de Israel y en apoyo al pueblo palestino. Como es habitual, desde que se vienen celebrando estas protestas, desde el inicio de la guerra, han portado una gran bandera de Palestina.