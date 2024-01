Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir un alto el fuego inmediato en Palestina

Las calles más céntricas de Madrid han presenciado como miles de personas marchaban por ellas para pedir un alto el fuego inmediato y permanente en Palestina. Llegadas de diferentes puntos del Estado justo un día después de que la Corte Penal Internacional exigiera a Israel hacer todo lo necesario para evitar un genocidio, desde la capital han reclamado también un levantamiento del embargo en la Franja de Gaza, la retirada del Ejército de ocupación y del régimen israelí, así como poner fin a los crímenes de guerra y de limpieza étnica en Cisjordania, Gaza, Jerusalén y en toda Palestina.

Las diferentes organizaciones convocantes también han resaltado su apoyo a la resistencia palestina, "que constituye una herramienta legítima del pueblo para defenderse de la destrucción y matanza cometidos por el régimen israelí", tal y como han leído. Además, han exigido "la ruptura total de relaciones con Israel, boicoteándolo, aislándolo e imponiéndole sanciones, especialmente por el papel de los puertos y territorios españoles y de las bases norteamericanas en el transporte de armas y suministros a Israel".

Varios manifestantes en Madrid, a 27 de enero de 2024. — Guillermo Martínez

No pasaban ni diez minutos después de las 16.00 horas cuando la marcha ha comenzado su camino desde Atocha. La capital se ha convertido en el epicentro a nivel estatal de la lucha en solidaridad con Palestina y en contra del régimen israelí: "Estamos aquí por el genocidio y la situación tan trágica que vive Palestina. No tenemos que dejar de salir a la calle. El nivel de movilización no puede bajar. Creemos que esa tesis de que mucha movilización acaba desmovilizando no tiene efecto dada la dureza de la realidad", ha relatado Ibrahim Zaytouni momentos después del inicio de la protesta.

Él es portavoz de esta manifestación y miembro de Al Yudur Juventud Palestina y considera que "todas las personas con algo de conciencia son capaces de ver que hay indicios de conductas genocidas en los ataques que no deja de realizar Israel", ha comentado en esta marcha seguida por 100.000 personas, según los convocantes, y que no ha sido apoyada por organizaciones como Sumar, Más Madrid, Comisiones Obreras ni UGT, pero sí por otras como Podemos e Izquierda Unida, al igual que por parte de sindicatos como CGT y CNT.

Cortar todo tipo de relación con Israel

Si tuviera que pedir algo al Ejecutivo español, Zaytouni empezaría por cortar las relaciones diplomáticas con ese país, sobre todo las económicas, pero no solo. "Hay que romper el acuerdo de asociación preferente entre la UE e Israel, y también las relaciones culturales, académicas y deportivas", dice mientras el Paseo del Prado se llenaba de gente solidarizándose con Palestina.

"Este ecosistema de participación en donde Israel integra Eurovisión, el Europeo de baloncesto o su stand en Fitur está entre los europeos normaliza la presencia de un Estado creado en exclusiva para los judíos, una teocracia que no es razonable bajo ningún estándar democrático", ha desarrollado el activista cuando un cántico protagonizaba la escena: "Palestina vencerá desde el río hasta el mar".

De todas formas, a Zaytouni no se le escapan las diferentes sensibilidades dentro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. "Hay un sector alineado con el imperialismo, mientras que otros miembros expresan su malestar, pero no terminan de tomar acciones materiales", opina. De hecho, durante la manifestación se han escuchado cánticos como "Pedro Sánchez, cómplice de la masacre".

La crítica de este activista está orientada a los mensajes repetidos por parte de Sánchez sobre lo "insoportable" que resulta el asesinato sistemático de civiles, sobre todo mujeres y niños, en Palestina: "Lo vende como una oposición férrea, pero lo que tendría que hacer es dejar de vender armas a Israel o, algo simple y significativo, apoyar la querella sudafricana en la Corte Penal Internacional", añade el miembro de Al Yudur.

Y continúa: "Siempre dicen que este Gobierno se preocupa de las cosas del comer. Parece que conflictos como el de Palestina o el Sáhara no son cosas del comer. Pues bien, los niños de Gaza hoy no comen nada, y si comen algo son bombas", dice un Zaytouni algo exaltado y rodeado de varias personas que han apoyado sus palabras.

Algunos de las cánticos más escuchados esta tarde han sido "las tierras robadas serán recuperadas", "Gaza será la tumba del sionismo", "cada niño muerto es un hijo nuestro" y "era un hospital, no una base militar", en referencia a los ataques indiscriminados realizados por el Ejército israelí contra población civil palestina.

La solidaridad internacionalista habla en Madrid

Finalmente, después de recorrer el Paseo del Prado hasta llegar a Cibeles para girar a Gran Vía y recorrer toda la calle, la marcha ha terminado a las puertas de la Plaza de España. Un manifiesto preparado por los diferentes convocantes, entre los que se cuentan organizaciones propalestinas, partidos políticos y diferentes colectivos ha puesto el broche final a esta jornada de lucha en la que también se han podido ver banderas sudafricanas.

"La solidaridad internacionalista con el pueblo palestino se manifiesta hoy aquí, en las calles de Madrid, para gritar alto y claro que denunciamos el genocidio que el régimen sionista está cometiendo contra la población palestina amparado, asistido y respaldado militar, política, logística, mediática, económica y diplomáticamente por EEUU y las potencias occidentales", han comenzado su alocución.

Segundos después han mostrado su apoyo "al camino revolucionario que ha elegido el pueblo palestino", según han comentado, "para liberar la tierra, hacer frente al proyecto de asentamientos, liberar a los prisioneros, terminar con el exilio y acabar con la entidad invasora en Palestina".

Las cifras están ahí: desde el 7 de octubre, el Ejército israelí comandado ha asesinado a cerca de 30.000 personas, herido a más de 65.000 y forzado el desplazamiento de más de 1.800.000. También ha reducido a escombros más del 60% de la Franja de Gaza, "tratando de destruir todo signo de vida, incluyendo hospitales, escuelas, universidades", han comentado los organizadores.

El manifiesto también ha recogido un apoyo a los combatientes de Hamás, de quienes han recalcado su "tenaz y heroica resistencia". Y de los que han dicho que "salen de debajo de los escombros a luchar contra los tanques y blindados, infligiendo graves pérdidas al Ejército de ocupación y provocando en ellos terror y desmoralización".

Derecho a la resistencia

El comunicado leído al final de la movilización ha recogido, además, cómo "ha quedado en evidencia la inercia, la incapacidad, la complicidad y el doble rasero de la llamada comunidad internacional, tanto de la ONU como de su Consejo de Seguridad". "La legítima lucha del pueblo palestino por su libertad y autodeterminación no puede ser considerada bajo ninguna óptica como terrorista. El pueblo palestino tiene derecho a resistir frente al ocupante por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada", han añadido.

Por último, los convocantes han mostrado su agradecimiento a Sudáfrica por "su valentía y compromiso al denunciar a la entidad sionista como un estado de apartheid y genocida, demostrando su carácter criminal, interpelando a la comunidad internacional". Unas dos horas y media después del comienzo de la protesta, un grito unánime ha cerrado esta jornada de lucha: "¡Viva Palestina libre!", han coreado los presentes. Poco después, los manifestantes se han empezado a dispersar, llenando el centro de Madrid de banderas palestinas y mensajes en contra del genocidio israelí.