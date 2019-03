El misterio de los miles de huesos perdidos en el cementerio de La Almudena 

Año 2017. Unas lluvias en Madrid provocan un movimiento de tierras en un lugar cerrado al público del cementerio de La Almudena de Madrid, donde las empresas de mantenimiento guardan su maquinaria. De repente, aflora a la superficie lo que el hombre había tratado de esconder durante decenas de años: huesos y más huesos humanos entremezclados con escombros, maleza y restos de obras. La sorpresa es monumental en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué restos humanos son estos? ¿Se trata de los cerca de 3.000 republicanos fusilados en este mismo cementerio? ¿Por qué están en estas condiciones? ¿Por qué no hay ningún tipo de información?

Las preguntas están encima de la mesa. Las respuestas, en cambio, todavía están en camino. Lo primero que hizo el Ayuntamiento de Madrid fue comprobar si en este mismo lugar hubo un osario. Efectivamente, en este mismo lugar, donde allá por los 50 terminaba la necrópolis, había un osario. La información disponible hasta ese momento, facilitada por los anteriores responsables de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, que estuvo vigente mientras gobernó el Partido Popular en la capital, era que los osarios se habían vaciado en los noventa e incinerados en la planta crematoria del cementerio de Carabanchel.

Pero los huesos estaban ahí. La tierra los había devuelto. La versión de los antiguos gestores era, al menos, errónea. El osario nunca había sido vaciado y, por tanto, los huesos nunca habían sido incinerados. Las indagaciones del área de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid prosiguen. En aquel momento, prefirieron esconder la noticia. Era un tema delicado. Podía generar falsas expectativas en los familiares de los miles de fusilados por el franquismo en los primeros años de dictadura. Una nueva capa de tierra los volvió a cubrir.

"Vimos que podía ser el osario que estuviera en activo cuando vencieron las sepulturas de caridad en las que se enterraron miles de republicanos fusilados. No podíamos generar una falsa alarma. Necesitábamos un informe detallado, exhaustivo y riguroso desde un punto de vista científico", explican a Público desde el área de Derechos Humanos y Memoria del Consistorio.

Lugar en el que se encuentra el osario con miles de restos humanos y que aparecieron tras un arrastre de tierras provocado por las lluvias.- FERNANDO SÁNCHE

El siguiente paso fue llamar a Francisco Etxebarría, uno de los mayores expertos mundiales en antropología forense. El técnico confirma la necesidad de realizar un estudio en profundidad. "Inspeccioné el osario, que parece muy grande y del que se desconoce su profundidad. Es un osario de concepción clásica, de los que estaban pensados para que la materia orgánica se secara y se degradara al aire libre", declaró Extebarría a El País.

Las sospechas iban creciendo. Los restos de los republicanos pueden estar ahí. Desde el Ayuntamiento, de hecho, indican que hay "un alto grado de probabilidad" de que el gigantesco osario abandonado y olvidado contenga los huesos de los madrileños fusilados. A la vez, las mismas fuentes insisten: "No es posible dar una información categórica en este momento". Y lo que es peor: el estado de deterioro del osario es tal que será prácticamente imposible identificar los restos.

Así, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un concurso público para que un equipo de expertos examine el viejo osario y aporté las certezas necesarias en un caso lleno de interrogantes. ¿El problema? Que la legislatura se acaba y desde el Área de Memoria aseguran que no saben si podrán ejecutarlo antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. "Me gustaría poder decirte que sí, pero no lo sé. No es la situación ideal para nosotros. Nos gustaría haber podido convocar a todos los medios y ofrecer certezas y no tantas incógnitas", prosiguen estas fuentes.

"Nos han estado engañando"

Si los interrogantes abundan por el Consistorio, la situación no mejora en el caso de los familiares de los miles de fusilados en el cementerio de La Almudena. "Está todo el mundo muy nervioso. La gente mayor especialmente. Se habían hecho a la idea de que los huesos ya no existían y este descubrimiento abre la puerta a recuperarlos, aunque ya nos han dicho que seguramente sea imposible", explica a Público Tomás Montero, portavoz de la asociación Memoria y Libertad, colectivo de familiares, amigas y amigos de las víctimas del franquismo en Madrid.

El colectivo, de hecho, se enteró de la aparición de los huesos un día antes de que lo revelara un reportaje de El País. El Ayuntamiento los convocó y les trasladó la información disponible hasta el momento. "Tenemos una sensación de sentimientos encontrados. Para la gente mayor siempre ha sido una prioridad la recuperación de los huesos y nosotros llevamos media vida informando de que era imposible y ahora ya no sabemos más. Hay que esperar al informe", incide Montero.

El portavoz de Memoria y Libertad confiesa que se siente engañado por los exdirigentes del Partido Popular en el Ayuntamiento y de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. "Nos han estado engañando. Incluso en correos electrónicos nos decían que el osario no existía. Y ahora nos hemos enterado incluso de que hay trabajadores del cementerio municipal que conocen este lugar como 'el osario de los fusilados' y que llevaba abierto desde 1920", prosigue Montero.

Ahora, Montero dice que esperarán a los resultados de la investigación que el Ayuntamiento pretende iniciar. Si se confirma que, efectivamente, se trata del 'osario de los fusilados' debatirán y examinarán las posibilidades. "Al menos, esperamos poder dignificar el espacio, poner algo simbólico que identifique el lugar y tal. Pero hay que esperar. De momento, nadie sabe nada seguro", concluye.