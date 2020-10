"Floreros", "parte de un decorado", y "si ustedes quieren criar a los menas (menores extranjeros no acompañados) en tribus, es su problema". Así se ha referido este jueves el líder de Vox, Santiago Abascal, a las cuatro portavoces de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común que han salido a defender la posición del grupo confederal en la moción de censura presentada por la formación de ultraderecha.

Lucía Muñoz, Sofía Castañón, Aina Vidal y Roser Maestro han sido las portavoces designadas por el grupo parlamentario para intervenir en el debate. Las cuatro diputadas han protagonizado discursos en defensa del feminismo y críticos con el "modelo de país" que proclama Vox, unas intervenciones que han sido duramente replicadas por Abascal.

El candidato a la Presidencia en la moción de censura se ha referido a las parlamentarias como "floreros" y "figurantes" en el debate, y las ha acusado de "gritar groserías por la calle": "Forman parte de una performance que ha organizado su jefe. Son figurantes, forman parte de un decorado, son los floreros que el machito alfa ha decidido que tenían que salir para degradar a la mitad de la Cámara", ha asegurado.

Abascal se ha mostrado especialmente molesto con la intervención de Castañón, que ha preguntado a los diputados de Vox si saben lo que es "levantar una persiana" o "coger el metro a las 6 de la mañana". "Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres", ha asegurado el presidente de Vox, que ha insistido en situar a las diputadas como a mujeres 'tuteladas' por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

"Hacen una caricatura del personaje machista porque se lo ha ordenado el machito alfa ¿A ustedes también les controlan la tarjeta del móvil? Cuando van a negociar con Irán, ¿las llevan ustedes con velo o ni siquiera las invitan? Ustedes no representan a las mujeres que nosotros conocemos, ni a millones de españoles que jamás les votarían, ni a las niñas tuteladas y abusadas en Baleares", ha defendido.

Abascal ha acusado a las diputadas de Unidas Podemos de "gritar groserías por las calles": "La mayoría de mujeres de este país no son como ustedes: no asaltan capillas, no agreden a policías, no van gritando groserías por la calle. A los Menas no le llaman sus niños, son suficientemente sensatas para que podamos entregárselos a sus padres. Si ustedes quieren criarlos en tribus, es su problema".