Moción de censura de Vox Vox se queda solo en la moción de censura y Sánchez la utiliza para cargar contra Casado

El PP se aleja de la formación de ultraderecha y asegura que las intervenciones de Abascal le acerca al 'no' en la moción. El Gobierno y el bloque de la investidura se unen en un manifiesto contra el "discurso del odio" de la ultraderecha y Sánchez eleva la presión sobre Casado, que no aclara si este jueves votará 'no' o abstención.