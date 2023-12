Sánchez ofrece a Feijóo tres fechas para reunirse antes de final de año y renovar el CGPJ: "No se pueden poner condiciones"

El gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado en la tarde de este lunes con el equipo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según informan fuentes de Moncloa, el objetivo ha sido ofrecerle tres fechas "con el fin de encajar agendas y formalizar una reunión entre ambos antes de finalizar el año, dos antes de Navidad y una antes de fin de año".

El Gobierno, según las fuentes de Moncloa, ha reiterado al PP su propuesta de avanzar a través de una comisión de trabajo en "tres temas de Estado fundamentales": la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sánchez ha profundizado en este asunto poco después en una entrevista realizada en Telecinco. El presidente del Gobierno ha anunciado que la comisión de trabajo negociadora con el PP la formarán María Jesús Montero, Patxi López y Félix Bolaños.

"Tenemos que fortalecer la convivencia democrática. He ofrecido tres pactos de Estado", ha destacado Sánchez en la mencionada entrevista. El líder del Ejecutivo ha recordado que cuando él era líder de la oposición y Mariano Rajoy lo llamaba, iba a Moncloa sin poner condiciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en Telecinco. — Informativos Telecinco

"Espero que se pueda hacer, cuando estamos hablando de cumplir la Constitución no se pueden poner condiciones", ha señalado sobre el CGPJ. Sánchez ha incidido en que el "incumplimiento flagrante" del PP para renovarlo "está afectando a la calidad de la justicia". Por ejemplo, con el retraso de las sentencias del Tribunal Supremo o una aportación extra de 10 millones de euros. "Está teniendo un coste en el bolsillo de los ciudadanos. No me resigno a que podamos llegar a acuerdos de Estado", ha señalado.



El PP pone condiciones

Por su parte, desde el PP destacan que ambos equipos "trabajan ya en la búsqueda de una fecha adecuada". Con cierta sorna, los populares añaden que "el gabinete del presidente del PP ha descartado cualquier posibilidad que pase por una mesa de negociación en los términos acordados con los partidos independentistas".

"Moncloa ofreció varias fechas, pero el PP prefiere pactar el qué y el para qué antes del cuándo", señalan en Génova. Los populares exigen un orden del día de la reunión por escrito y avanzan la intención de Feijóo de incorporar varios temas al mismo.

Sobre los tres temas en concreto propuestos por Sánchez, "la postura del PP es clara". La excusa del partido de Feijóo sobre la renovación del CGPJ sigue siendo modificar la ley. Sobre financiación autonómica, el PP considera "imprescindible abandonar la negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España".

Respecto a la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos", el PP pide que se haga cuanto antes pero añade la coletilla de que "siempre que los socios de Sánchez den garantías de que no usarán este cambio para pedir nuevas modificaciones en el texto constitucional".

Para la formación que lidera Feijóo, que la llamada se produzca unas horas antes de la toma en consideración de la ley de amnistía "hace presuponer que este contacto tenga como principal objetivo el apartar la atención de una cuestión que agita emocionalmente a todo el país y que supone una humillación para todos los españoles". Aún así, finalizan en Génova, Feijóo acudirá a la reunión.



Colaboración con Podemos y reflexión sobre Vox

Durante la entrevista, Sánchez se ha referido también a la relación con Podemos tras la ruptura del partido morado con Sumar, el espacio de Yolanda Díaz. El líder socialista no teme por la estabilidad de la legislatura. "Hay una cultura de acuerdos con Podemos", ha destacado. Preguntado directamente sobre si la salida de los cinco diputados de Podemos supone transfuguismo, Sánchez ha señalado que es "respetuoso" con las organizaciones políticas y que espera "colaborar" con ese partido desde el Grupo Mixto.

Por otro lado, del mismo modo que ha hecho en la mañana de este lunes, ha calificado de "graves" las declaraciones de Santiago Abascal. El líder de Vox proclamó en Argentina que el presidente del Gobierno acabaría colgado por los pies. "Si demuestran algo es que el auténtico peligro que afrontamos las democracias es esta internacional ultraderechista", ha afirmado.

Para Sánchez, casos como este deberían hacer reflexionar a aquellos que forman Gobiernos con Vox, como el caso del PP. Ha pedido de nuevo a Feijóo "repensar esas alianzas y reflexionar". Sobre las palabras del líder del PP, considera Sánchez que cuando se condenan acusaciones tan graves, "no se puede poner un pero". "Exige una condena firme y una reconsideración de alianzas", ha insistido.