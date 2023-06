Moreno Bonilla recurre al Falcon y Bildu en plena polémica por Doñana

En plena polémica por Doñana y a semanas de las elecciones generales del 23 de julio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla sacó a relucir en la sesión de control quincenal a EH Bildu y el Falcon, dos temas muy del gusto del PP que poco tienen que ver con la situación de Andalucía.

Sobre Doñana, el presidente certificó lo que ya dijo su portavoz, Toni Martín, después de que Miguel Delibes le instara a retirar el proyecto de ley: no piensa recular y cree que su ley, que pretende ampliar los suelos legalmente regables en la comarca y que va en la dirección contraria a la marcada por la Comisión Europea (sobre España pesa una sentencia del TJUE por no cuidar los acuíferos) es sencillamente lo que debe hacerse en la zona.

En su debate con Adelante Andalucía y Por Andalucía, el presidente afirmó que lo que hace falta para regar las hectáreas, 700, dijo, que su ley va a regularizar (WWF las eleva a 1.900) son 4 hectómetros cúbicos y que se pueden conseguir si el Estado ejecuta una serie de obras. Luego, prosiguió con su huida hacia delante y arremetió contra la oposición, a la que acusó de hacer "boicot" al proyecto de ley. "¿Por qué se niegan a presentar enmiendas? ¿No tienen nada que aportar?"

La oposición le instó una vez más a retirar el proyecto de ley y a abandonar la "obcecación" con el mismo por el "daño" que hace. El PP también recurrió a la performance: el portavoz Martín intervino con una caja de fresas en la mano.

Sobre este tema, Moreno acabó por recurrir a gruesos argumentos contra Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, y le espetó: "¿Usted quiere que se seque Doñana y se mueran los trabajadores? No se puede gestionar [la comarca] sin apoyo social". El presidente afirmó que los resultados electorales de junio pasado y tras las municipales avalan su política y la norma que promueve.

El Falcon

Ese, de tensión preelectoral y debido a las críticas que asume por Doñana, fue el tono de la sesión, que habitualmente Moreno adormece, pero no fue el caso de este jueves. Cuando Nieto, en un momento del debate, le reprochó a Moreno que hubiera faltado a la sesión anterior, cuando se fue a Budapest a la final de la UEFA Europa League que ganó el Sevilla FC, el presidente replicó con el Falcon y con un encuentro con el presidente de Portugal, en el que, dijo, habló de temas de interés para Andalucía.

"Si la oposición es lo del partido de fútbol del Sevilla, de verdad, no sé cómo tomármelo. Una de 90 veces he faltado a una sesión de control. (Ese partido) es uno de los acontecimientos que más proyecta la marca Andalucía y Sevilla. Es mi responsabilidad. Había aviones chárter, pero para no desplazar a aficionados, tuve que hacer dos vuelos, desviarme a Múnich y a Madrid y así no le quité la plaza a quien le correspondía. Los partidos progubernamentales están acostumbrados al Falcon. No tengo Falcon, vuelo en líneas regulares. Creo sinceramente, si este es el gran problema, es que algo falla en la identificación de los problemas de los andaluces", dijo Moreno. "Usted faltó al trabajo por irse a un partido. Podía haber hecho las dos cosas. Y sobre la marca Andalucía, queda todo dicho con lo que está haciendo con Doñana", le replicó Nieto.

Bildu

En el turno de debate con el portavoz del PSOE, que se convirtió en una especie de careo de política nacional, Moreno trató de nuevo de dibujar a Juan Espadas como alguien incapaz de enfrentarse al presidente Pedro Sánchez. Mientras, Espadas le reprochaba que "desde el minuto uno" se ha dedicado "en vez de a gobernar y mejorar la realidad de la vida de los andaluces, a confrontar permanentemente y a invisibilizar las políticas del Gobierno de España en Andalucía".

En un momento del debate, Moreno utilizó las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre las alianzas del PSOE y del Ejecutivo de Sánchez acerca de que "Bildu hace más por los españoles que los patrioteros de pulsera".

"Como andaluz me siento avergonzado", le dijo Moreno, mientras se le jaleaba desde la bancada del PP con comentarios como "qué barbaridad". Moreno preguntó a Espadas si estaba de acuerdo y si el PSOE andaluz coincidía con esas palabras.

Espadas le replicó que él acude al Parlamento a ejercer su "labor de control", y afeó a Moreno que "permanentemente rehúye el análisis de su gestión, por la que los andaluces le eligen". "Yo he venido a preguntarle si en este año usted ha mejorado o no los servicios públicos en Andalucía", agregó Espadas.