El PP de Moreno Bonilla arremete contra Delibes y sigue adelante con su ley sobre Doñana

El PP andaluz, después de la comparecencia en el Parlamento del biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, en la que este reclamó con toda contundencia que retiraran la ley que promueven, junto con la ultraderecha, para ampliar los suelos regables en el entorno del Parque Nacional, arremetió contra el experto y le acusó de hacer razonamientos "políticos" y nunca "científicos".

El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, confirmó que la ley continúa con su tramitación. La norma, aún por aprobar, ha causado una gran polémica, el rechazo de la Comisión Europea –sobre España pesa una condena por no cuidar de los acuíferos y Europa reclama el cierre de pozos ilegales, no la creación de más hectáreas potencialmente regables– y de la Unesco, además del de la comunidad científica.

Martín aseguró que quieren dialogar al respecto, sobre la ley, con la oposición y con el Gobierno de España, pero que este no quiere hacerlo. "Solo encuentro a la vicepresidenta Teresa Ribera en entrevistas. Si no quiere hablar con nosotros, ¿Cómo vamos a dialogar? No se van a dar por aludidos. Vamos a plantear que se sienten y que lleguemos a una solución viable y efectiva".

El Ejecutivo ha reclamado en repetidas ocasiones que el diálogo sobre la agricultura en la comarca de Doñana debe ser pausado, tranquilo, sin la presión de una ley en tramitación y en la dirección que marca Europa.

El PSOE andaluz reclama que, en lugar de una ley que se aprobará con el rodillo de la mayoría absoluta, se utilicen los mecanismos previstos en el plan de la fresa de 2014 para tratar las situaciones injustas que haya podido generar aquella norma, que regula los suelos en la comarca.

Los partidos de la oposición –PSOE, Por Andalucía y Adelante– han renunciado a presentar enmiendas a la norma, porque consideran que lo que procede es que se retire. Martín les acusó de no querer trabajar. Es seguro que de una manera o de otra, la norma va a terminar en el Tribunal Constitucional.

Sobre la negativa a retirar la ley, Martín fue muy claro: "Estamos en tramitación y vamos a continuar con ella. Es un compromiso de Gobierno del presidente que está escrito en el programa. No sé a quien le extraña que Juanma Moreno siga con sus compromisos. Vamos a seguir. Es la solución idónea porque no afecta en absoluto al medio ambiente. Todo lo contrario".

De este modo, la norma avanza por la vía de los hechos, sin escuchar a las voces críticas ni buscar –más allá de vacuas declaraciones– los consensos en una zona que ya tuvo en 2014, cuando se aprobó el plan de la fresa, sus buenas dosis de polémica (hubo más de 3.000 alegaciones).

Gato encerrado

La munición política que utilizó Martín contra Delibes fue de grueso calibre. Así, el portavoz de Juan Manuel Moreno Bonilla, dijo lo siguiente en rueda de prensa en el Parlamento andaluz: "Delibes, que es una eminencia científica, ayer no ofreció ni un solo argumento científico. Todo fueron juicios de valor, coincidentes con la oposición de izquierdas de esta Cámara, pero cuándo se le pregunta por dónde dice que [la norma dañe Doñana] toda su respuesta es que la ley genera ruido mediático. Lo dice una persona que lleva decenas de entrevistas concedidas y no sé si su perfil mediático está influyendo demasiado en este proceso".

Martín agregó: "El señor Delibes no planteó una sola argumentación científica. Llegó a decir que no se le había citado. ¿Cómo llega a poner en duda el trabajo de los servicios jurídicos de la Cámara? La actitud era como de enfrentamiento desde el primer momento [de foma] un tanto extraña".

El portavoz del PP remachó: "Yo hubiera preferido una declaración enriquecedora. Teníamos nuestras dudas. Cuando no llamamos a este señor a declarar es porque en sus sucesivas entrevistas mediáticas hace valoraciones que no tienen que ver con su faceta científica: son valoraciones políticas. Hay miembros de ese Consejo de Participación que no están de acuerdo con lo que dijo ese señor aquí. Se ha sobrevalorado la opinión de Delibes sobre el resto de comparecientes. Lo que opinen los regantes y Asaja y los alcaldes me parece también muy importante. Con la misma importancia tratamos a todos los comparecientes y el mismo valor tienen todas las opiniones".

Delibes había opinado el día anterior con toda contundencia: "Les ruego que asuman que la cosa ha ido demasiado lejos. Esto ha desembocado en la mayor crisis sobre Doñana. Evitemos que la bola de nieve siga creciendo [y cuestione] la paz social y el futuro de los agricultores y sus productos y la imagen de marca Andalucía en el mundo. Pueden elegir entre engordar esta guerra y ofrecer una paz que permita consensos. Les pido la paz. Tengan el coraje político de retirar la proposición de ley", había manifestado.

Después, tras el turno de réplica del PP, insistió en la idea: "Si quieren mejorar la ley, mi propuesta es que la retiren, y que al día siguiente digan que se cerrarán todas las balsas y todos los pozos. No entienden la palabra consenso, diálogo y trabajar todos juntos. Me parece asombroso tener que explicarles que lo que a ustedes les parece muy bien a otros les parece muy mal. Tener que venir a explicar a un Parlamento lo que es ponerse de acuerdo, me abochorna".

"Esta proposición de ley –había agregado– obliga casi a sospechar que hay gato encerrado. A veces pienso que nos distraen con algo estrambótico como declarar como regable una zona sin agua para ocultarnos un truco escondido en otro sitio ¿Será acaso condonar multas, seguir bombeando mientras llega el agua que no hay, desviar a otras zonas el trasvase, revalorizar artificialmente terrenos de secano? Los ciudadanos tenemos derecho a ser informados de ello".

El PP dejó fuera del trámite de audiencia parlamentario a numerosas voces críticas con su ley, entre ellos, relevantes científicos, como el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, y a las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción.