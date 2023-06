Miguel Delibes en el Parlamento andaluz, sobre Doñana: "Tengan el coraje político de retirar la ley"

La tarde arrancó de la misma manera que la mañana en el Parlamento andaluz, con bronca entre los diputados. Allí PP y Vox impulsan una ley que amplía los suelos regables en el entorno de Doñana sin consenso alguno, a las bravas, con el rodillo, y en contra del criterio de la Comisión Europea y la Unesco, además de la ciencia.

Este turno de escucha y diálogo de los parlamentarios con la sociedad civil quedó incompleto, tal y como ha querido el PP, por la ausencia de voces relevantes, como la del director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, otros expertos, asociaciones de agricultores de la zona contrarios a la ley y grupos ecologistas. La CHG rechazó ir y envió a los diputados un contundente informe contra la ley de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Sí acudió Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, forzado el PP por las presiones sociales, después de haberlo dejado fuera en primera instancia. Delibes fue muy claro y pidió a PP y Vox que retiren la propuesta de ley. "El Consejo ha podido reunirse. Fueron contados los intervinientes que apoyaron [la norma], fueron más las que lo fustigaron. Y la mayoría expresaron preocupación. Y [dijeron] que la Junta y el Gobierno alumbren un marco jurídico seguro. Esta proposición, como bien saben, está destinada a provocar sanciones millonarias de la UE y será llevada al Tribunal Constitucional, ofrece incertidumbre. Les ruego que asuman que la cosa ha ido demasiado lejos. Esto ha desembocado en la mayor crisis sobre Doñana. Evitemos que la bola de nieve siga creciendo [y cuestione] la paz social y el futuro de los agricultores y sus productos y la imagen de marca Andalucía en el mundo. Pueden elegir entre engordar esta guerra y ofrecer una paz que permita consensos. Les pido la paz. Tengan el coraje político de retirar la proposición de ley", dijo.

Delibes arrancó así su exposición: "Hace poco más de un año vine a este Parlamento. Admito que en aquella ocasión lo hice bastante enfadado. Para su tranquilidad, [esta vez] vengo en son de paz, no porque las circunstancias sean mejores, sino en parte porque mi capacidad de indignación se ha saturado y engordar más esta guerra mediática y política no ayuda en nada a Doñana ni a los frutos rojos. Tenemos que aportar calma".

"Eso no quiere decir –prosiguió– que la actual proposición de ley no me parezca tan inadecuada como la anterior. Me siento como el punching-ball de los boxeadores. Ese al que todos pegan cuando querrían dar los guantazos a otro. Que si Delibes, sí, Delibes, no. El consejo de Doñana es importante, es un órgano consultivo. Si no es consultado, ¿quién lo hará? Les agradezco por tanto que hayan cambiado de idea".

Lamento que no hayan rectificado "con la Estación Biológica, del CSIC, que tiene también la responsabilidad de coordinar la investigación", reprochó Delibes. "No es momento de negar la voz a los científicos. No se debe gestionar los asuntos públicos lejos de la ciencia. Es una equivocación. También lo es que no inviten a las asociaciones de agricultores que tienen ideas diferentes a las de estas proposiciones de ley. Eso nos aparta de la realidad. Los problemas de Doñana son reales y el primer paso para resolverlo es escuchar".

Añadió el presidente del Consejo de Participación: "Doñana está seca. El director de la Estación se lo hubiera explicado mucho mejor. [Hay] muchos agricultores agobiados por que sus pozos languidecen y porque les agobian las multas y las deudas; hay numerosos regantes que temen ser privados de agua superficial por la planificación hidrológica. Y la mayoría de estos problemas no mejoran con esta proposición de ley".

Delibes remachó: "Es tan chocante como ofrecernos para evitar los atascos un bono gratuito para viajar cada día en AVE entre Huelva y Sevilla. Supongo que a los retenidos cada mañana en la A-49 les disgustaría, les parecería una tomadura de pelo. Esta proposición de ley obliga casi a sospechar que hay gato encerrado. A veces pienso que nos distraen con algo estrambótico como declarar como regable una zona sin agua para ocultarnos un truco escondido en otro sitio ¿Será acaso condonar multas, seguir bombeando mientras llega el agua que no hay, desviar a otras zonas el trasvase, revalorizar artificialmente terrenos de secano? Los ciudadanos tenemos techo a ser informados de ello".

Delibes, antes de exponer su idea, manifestó que no le había llegado invitación alguna para ir al Parlamento: "Vengo como intruso. No he recibido ninguna citación para comparecer aquí. Ni yo ni el Consejo de Participación. Conocía por amigos y colegas que existía una lista. Esta mañana he buscado en la web del Parlamento de Andalucía. He impreso la página donde salía mi nombre y me dejaron entrar en el parlamento. Si la comunicación, no ha llegado no debería hablar".

"Se le ha enviado por correo electrónico. Me indican desde el servicio jurídico. Habrá habido algún problema con el correo electrónico. No es un intruso", le respondió con amabilidad la presidenta de la comisión parlamentaria.