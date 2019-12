El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez; y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firmaron este lunes en el Congreso el acuerdo programático para el Gobierno de coalición que han pactado ambos partidos, y que ambos calificaron de "valiente", "ambicioso" e "histórico".

En un acto sin preguntas de los medios de comunicación, Sánchez e Iglesias se limitaron a una breve intervención para poner en valor el acuerdo alcanzado y su compromiso de llevarlo a la práctica en cuanto se ponga en marcha la legislatura.

Iglesias afirmó que se abre una etapa histórica con este programa y con el Gobierno de coalición, y aseguró que "el reto fundamental es convertir el "sí se puede" en políticas activas de Gobierno", dijo.

El líder Unidas Podemos indicó que quiere que se empiece a hablar de España en el mundo, "por ser un referente de modernidad y un referente que ofrezca seguridad a los agentes sociales más vulnerables", dijo.

Pedro Sánchez, por su parte, indicó que el tronco fundamental del programa es la idea de progreso y, sobre todo, "avanzar en derechos y libertades". Además, el dirigente socialista reivindicó los valores colectivos, "lo que nos une como país para una política útil. Esa es la política que sirve a la sociedad, para proteger a los débiles, para lograr el desarrollo de una vida digna, para afrontar desafíos que no admiten más demoras", afirmó.

Experiencia y frescura

Tanto Sánchez como Iglesias se lanzaron piropos mutuos por cómo se habían desarrollado las negociaciones e, incluso, el líder de Unidas Podemos llegó a decir que "será un honor compartir Gobierno" con el PSOE. Para Iglesias, el Gobierno de coalición va a combinar la "experiencia" de los socialistas con la "frescura" que puede aportar la formación morada.

Sánchez hizo un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que se sumen al acuerdo y no al bloqueo

No obstante, no todo fueron cantos de triunfalismo en torno al acuerdo, y el propio Sánchez admitió que ambos partidos no tienen una mayoría suficiente en el Congreso, y que "la gobernabilidad será compleja", aunque quiso dejar clara la voluntad inequívoca del futuro Gobierno de dialogar con todos.

Ninguno de los dos dirigentes avanzó nada sobre cuando se podría fijar la fecha de la investidura, aunque Sánchez sí pidió al resto de fuerzas parlamentaria que se sumen al acuerdo, y no al bloqueo, para que pueda empezarse la legislatura cuanto antes.

El acto se celebró sólo con presencia de medios gráficos, no permitiéndose entrar a los redactores. Estos hicieron constar su protesta por ser excluidos una vez más de estos actos, y que no se les permita formular preguntas.