Los expedientes de los contratos de los dos últimos años de la Xunta con Eulen, la empresa que dirige en Galicia y para el noroeste de España la hermana del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desvelan evidencias de que la compañía sigue contando con trato de favor por parte de la Administración autonómica, a cargo de Alfonso Rueda, e indicios de que dispone de información que debería ser confidencial sobre las ofertas de sus competidoras en muchos concursos públicos a los que concurre.

Desde que Rueda es presidente del Ejecutivo autonómico, Eulen ha obtenido más de 17 millones de euros en adjudicaciones de la Administración gallega, que se suman a los más de 37 millones que la empresa de Micaela Núñez Feijóo obtuvo en los trece años en los que su hermano mayor estuvo al frente del Gobierno gallego.

En varios de aquellos expedientes, tramitados entre 2009 y 2022, también figuran evidencias de que la compañía resultó beneficiada en la tramitación de algunos procedimientos y señales de que, en otros, dispuso de información privilegiada sobre las ofertas de sus competidoras.

La tramitación ordinaria de los procedimientos mediante los que las administraciones contratan la compra o el alquiler de bienes y la prestación de servicios está reglada por ley y obliga a darles publicidad, de forma que cualquier sociedad mercantil que cumpla los requisitos básicos pueda concurrir a ellos y forzar al resto a presentar ofertas que reduzcan el gasto de dinero público.

Ofertas caras cuando no tiene rivales

En el caso de varios de los contratos recientes de Eulen con la Xunta, los indicios de que pudo haber manejado información privilegiada se deducen de que sus ofertas son competitivas cuando tiene rivales, pero no cuando acude en solitario a los concursos. Una circunstancia que legalmente no podría conocer hasta el momento en que se publican las propuestas técnicas y económicas, que ya no pueden modificarse.

Un ejemplo es el contrato que la empresa de Micaela Núñez Feijóo ganó el pasado 31 de enero para el servicio de seguridad y vigilancia de la Axencia de Donación de Órganos e Sangue, dependiente del Servizo Galego de Saúde. La Xunta propuso un precio base de licitación de 517.120,31 euros, y Eulen fue la única que se presentó al concurso .En teoría no podía saber que no tenía rivales, pero presentó una oferta nada competitiva: 516.910,94 euros; es decir, sólo 209,37 euros por debajo del precio inicial. Apenas un 0,04% menos.

Otro ejemplo: la Fundación Cidade da Cultura, que gestiona las instalaciones de la Xunta en el complejo del monte Gaiás en Santiago, sacó a concurso en la primavera de 2022 un contrato para el "apoyo técnico en la producción de actividades culturales y otros eventos institucionales" con un presupuesto es de 252.487,21 euros. De nuevo sólo acudió Eulen, que se llevó el contrato en agosto con una oferta de 251.023,94 euros, es decir 1.463,37 euros menos. Un 0,58% por debajo del precio de licitación.

El pasado 20 de diciembre, la empresa para la que trabaja la hermana de Feijóo consiguió una de las adjudicaciones más cuantiosas de todas las que ha recibido de la Xunta. Fue a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar, que le asignó la gestión de varias residencias y centros de día en la provincia de Lugo. El precio base de la licitación era de 1.527.822 euros, aunque esa cantidad podría elevarse a más de 7,3 millones sumando renovaciones, prórrogas y sobrecostes previstos en las bases del concurso.

Criterios técnicos que se evalúan de manera subjetiva

Eulen la ganó licitando 1.511.462,12 euros, apenas un 1% por debajo del precio original. En el expediente público no aparecen las ofertas económicas de las dos empresas que rivalizaron con ella, pero sí un informe técnico de 54 páginas en el que el Consorcio fundamenta su decisión de excluirlas. Ninguna de las dos competidoras de Eulen obtuvo la puntuación mínima en la baremación de los criterios técnicos que se evalúan con juicios de valor, es decir de manera subjetiva. En ellos, la firma de Micaela Núñez Feijóo obtuvo 35,5 puntos frente a los 16,5 y los 15,5 de sus rivales.

A juicio de expertos en contratación pública consultados por Público, el uso recurrente de los criterios técnicos valorados de forma subjetiva para adjudicar concursos a una empresa que no presenta la mejor oferta económica también puede ser un indicio de trato de favor. En los contratos asignados por la Xunta a Eulen en los últimos dos años, hay varios ejemplos de esa práctica.

Es el caso de los dos asignados a la empresa por la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) el año pasado. En el primero, para los servicios de seguridad, con un precio de licitación de 666.170,01 y un valor final estimado con prórrogas de 1.352.758,95 euros, Eulen presentó la oferta económica más cara de las tres que concurrieron, pero lo ganó gracias a los criterios evaluables mediante juicios de valor.

Sucedió lo mismo con el segundo, previsto para la contratación de azafatas para eventos y programas, con un valor estimado de 204.073 euros y que ganó gracias a una evaluación subjetiva más favorable que la de sus competidoras.

Almacén de libros

Ocurrió algo similar en febrero de 2023 con el concurso para la gestión de un almacén de libros de la Consellería de Cultura. Eran 122.222,4 euros por 36 meses y Eulen lo ganó con la oferta más cara frente a dos competidoras, gracias de nuevo a la evaluación de criterios subjetivos que primaron la supuesta calidad de su propuesta sobre el ahorro que ofrecían sus rivales.

La eliminación de estos competidores resulta difícil de entender acudiendo a una valoración subjetiva de sus ofertas si se tiene en cuenta que el servicio contratado, según los pliegos de condiciones, se basa únicamente en la contratación de un trabajador "dos días a la semana a jornada completa, con el perfil de mozo especializado-carretillero que acredite experiencia en tareas de movimiento, clasificación y arrastre de mercancías".

La segunda condición es la puesta a disposición del almacén de algunos medios materiales básicos, con un valor tasado en las bases del concurso en 60.000 euros y sobre los que tampoco parece caber opinión subjetiva alguna: "Dos carros con ruedas neumáticas, una transpaleta, una carretera elevadora, una cuenta de correo electrónico, teléfono y conexión a Internet y una aplicación informática".

Otro ejemplo de cómo la valoración subjetiva beneficia a Eulen en muchos de los procedimientos a los que concurre con ofertas económicas menos competitivas que sus rivales está en el que convocó en junio de 2022 el Parque Tecnolóxico de Galicia para la cobertura de su servicio de seguridad.

El contrato tenía un presupuesto máximo de licitación de 157.127,88 euros y se presentaron tres empresas. La que proponía el mejor precio obtuvo 45 puntos en la valoración económica objetiva y 38 en la evaluación técnica subjetiva. Es decir 83 en total. No ganó porque la de Micaela Núñez sumó 28,002 y 55 puntos, respectivamente. O sea, 83,002. Por dos milésimas de punto.

Contratos por el procedimiento de emergencia

También puede deducirse trato de favor si una empresa es elegida sistemáticamente por una Administración para cubrir contratos tramitados por la vía de emergencia, un procedimiento excepcional que permite al organismo correspondiente asignárselo sin concurso ni competencia.

En el caso de Eulen, entre mayo de 2022 y junio de 2024 obtuvo mediante la contratación de emergencia del Sergas más de 160 adjudicaciones por valor de 1,3 millones de euros. Una cantidad que dista mucho de las percibidas por otras grandes compañías del sector que suelen rivalizar con ella en los concursos de la Xunta.

Según la información que la propia Xunta ofrece en su plataforma de contratos, Securitas, la primera empresa de seguridad privada de España, solo se llevó en ese periodo diez contratos de emergencia del Sergas por un total de 51.782,16 euros. Prosegur, la segunda del ranking estatal, ninguno.

Público ha contactado con la dirección del grupo Eulen para obtener su valoración de los hechos, pero la empresa ha declinado ofrecer su versión. También con la presidencia de la Xunta que encabeza Alfonso Rueda, que defiende que sus adjudicaciones cumplen de manera estricta la legalidad en materia de contratación pública y recuerda que Eulen es una multinacional que concurre y gana concursos en todo el Estado convocados y resueltos por administraciones de todos los colores políticos.