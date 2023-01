Nuevo varapalo judicial contra Mañueco: el juzgado obliga a convocar el congreso del PP de Salamanca en 45 días máximo

El Juzgado de Primera Instancia número cinco de Salamanca ha ordenado al Partido Popular que de "manera inmediata" convoque y celebre en el plazo de 45 días el congreso del partido provincial en la provincia charra.

De este modo, la jueza ha estimado la medida cautelar solicitada por 13 militantes del PP que demandaron al partido por vulneración de derechos fundamentales. En su defensa el pasado día 20 de enero, los populares achacaron a la pandemia de la covid-19 su demora en la convocatoria del congreso provincial, que no se celebra desde 2017. La resolución, no obstante, no es firme y podrá recurrirse en apelación.

Alberto Núñez Feijoó, presidente del PP, fue citado a comparecer en el juzgado de Salamanca como responsable del partido, pero el líder de los populares no acudió alegando que no era presidente del PP en el momento que investiga el Juzgado.

Un grupo de afiliados del PP de Salamanca, entre los que hay alcaldes y concejales, presentó una demanda en la que se pide la convocatoria del congreso provincial del PP de Salamanca, ya que denuncian que la falta de un congreso provincial es "flagrante el incumplimiento" del PP de sus propios estatutos, a la vez que relatan la falta de respuesta dada por el partido en su ámbito provincial, autonómico y nacional, a cuyos Comités de Derechos y Garantías recurrieron sin éxito.

El abogado que representa al grupo de afiliados populares, Enrique Herrera, aseguró en los días previos a la vista que esta demanda fue presentada dos días después de que otro juzgado de Salamanca archivara la denuncia formulada por este mismo grupo de afiliados, pero que firmaba una persona que cambió de abogado y llegó a un acuerdo con el PP para retirar la demanda a principios de diciembre.

En esta otra causa figuran como investigados el ya expresidente provincial Javier Iglesias, la gerente provincial y el propio PP como persona jurídica, por el pago de cuotas atrasadas de afiliados para que participaran en las primarias que convirtieron a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente regional, en presidente del PP de Castilla y León.



Movimiento del grupo de afiliados ‘rebeldes’

Entre los afiliados díscolos del Partido Popular hay varios concejales de la provincia e incluso alcaldes y varios altos cargos de la Diputación. Lo cierto es que tiene lugar una verdadera guerra interna de consecuencias imprevisibles, teniendo en cuenta que todos los movimientos que tienen lugar en el partido en Salamanca se realizan siempre bajo la mirada y aprobación de Mañueco.

Entre los miembros del partido que forman parte de este grupo está la exvicepresidenta de la Diputación y actual concejala de Santa Marta, Chabela de la Torre, que sonaba con fuerza para relevar a Javier Iglesias como principal responsable del partido en la provincia. Otros de los afiliados populares del grupo de De la Torre son el diputado y alcalde de Villoria Julián Barrera o el diputado Javier García Hidalgo.