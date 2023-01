La "nefasta" gestión de Almeida desde que pisó Cibeles: privatizaciones, aniquilación de zonas verdes y barrios marginados

"Chapucera", "nefasta" o "descuidada" son algunas de las impresiones que los vecinos de Madrid tienen sobre la gestión de José Luis Martínez-Almeida después de casi cuatro años de alcalde en la capital. A pesar de que el munícipe saca pecho y presume de un "fructífero" mandato, sus decisiones políticas y promesas incumplidas han sido cuestionadas desde el primer día que el dirigente madrileño del Partido Popular pisó Cibeles.

"Han sido unos años francamente mejorables y una gestión que ha acentuado las diferencias entre los barrios nobles y los más humildes", asegura Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. El activista destaca que asuntos tales como la limpieza, la seguridad o el entorno urbano han sido deliberadamente "desatendidos" durante el gobierno de Almeida.

Quique Villalobos: "Los vecinos echamos de menos una acción real y mayor imparcialidad en las políticas de Almeida"

"Se ha demorado mucho la contratación de nuevas partidas para la limpieza de las calles y se ha tardado un tiempo incomprensible en incorporar en los nuevos contratos a los barrios periféricos", explica. Villalobos hace referencia al olvido por parte del gabinete municipal de la inclusión de las llamadas zonas de Interbloques, unas 284 calles de Madrid correspondientes a Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Vallecas y Carabanchel, a los nuevos convenios.

"Estas calles han estado un año sin contrato de limpieza y si ahora lo tienen es gracias a trabajo enorme de las asociaciones vecinales. Si no, habrían quedado abandonadas", insiste, recordando que se trata de una situación que "jamás ocurriría" en los barrios más adinerados, dadas las enormes partidas presupuestarias que se destinan a las zonas del centro en comparación con el resto de distritos. "En general, los vecinos y las familias trabajadoras echamos de menos una acción real y una mayor imparcialidad en las políticas del Gobierno Almeida-Villacís", lamenta Villalobos.

Donde los problemas dependen de tu código postal

Tanto las asociaciones vecinales como las familias residentes en los barrios más pobres de la capital comparten la sensación de que el actual Gobierno "se ha aprovechado de los recursos y las posibilidades de sus distritos en favor de las necesidades del centro". "El doble rasero se observa a la hora de llevar a cabo grandes obras: todas se realizan en zonas ricas. Si hay que tirar el excalectric lo tiran en la zona de Pacífico, no en Vallecas", ejemplifica Villalobos. Las juntas de Retiro y Vallecas, junto al pleno, aprobaron en 2021 que se desmontaría el paso elevado, pero el pasado noviembre el alcalde, excusándose en unos informes técnicos, dejó claro que la obra no saldría adelante.

Otro caso de la "discriminación" que denuncian los vecinos madrileños tiene que ver con el desmantelamiento de las zonas verdes y su degradación por la escasa conservación. Se refieren a parques infantiles con árboles o zonas de césped y paseo, que son fundamentales para tener una buena calidad del aire, así como bajar las sofocantes temperaturas de los veranos castizos. La FRAVM compara el dinero destinado a Plaza España con el del parque de la Gavia, en cuya construcción se ahorraron más de nueve millones de euros sobre el plan inicial.

Rita Maestre: "La desigualdad es la asignatura pendiente de Madrid"

En la misma línea, Rita Maestre, líder de la oposición en la Asamblea y candidata por Más Madrid, pone en el centro la falta de seguridad de sus calles, la ausencia de perspectivas laborales o el fracaso escolar de los barrios. "La desigualdad es la asignatura pendiente de Madrid. Es un problema que arrastra desde hace años", sostiene. Maestre señala el transporte como uno de los puntos clave en la perpetuación de estas diferencias: "Si vives en barrios de fuera de la M-30 tienes que pasar obligatoriamente por el centro para desplazarte a otros puntos de la ciudad mediante trasbordos eternos", apunta.

Una visión que comparte Roberto Sotomayor, candidato a la alcaldía por Podemos: "Hoy tenemos una ciudad mucho más desigual, con problemas que afectan a la calidad de vida en función de tu código postal. Lo que ha logrado Almeida son casi cuatro años de ignorar, abandonar y maltratar a los barrios".



El espacio público, desahuciado

Otro de los "grandes fracasos" de la legislatura que señalan las plataformas ecologistas, las asociaciones de vecinos y la oposición es su plan de repoblación de árboles y mantenimiento urbano. Villalobos cuenta que no hay ninguna gran plantación de Almeida que con el paso del tiempo no se "haya ido al traste". El activista incide en que se trata de una situación, ahora sí, que no tiene que ver con barrios, sino con la desastrosa administración y la poca dedicación que se ha invertido en este asunto.

"El pasado mes de mayo se plantaron pinos en toda la ciudad con un sólo riego y tan sólo ocho meses después han muerto más del 70%. Eso supone un gran desperdicio de dinero. Con lo cual... Más parece que alguien quería hacer un negocio, que dar un servicio", sospecha.

Los planes urbanos del líder del PP han consistido en talar árboles y construir plazas duras semejantes a la Plaza Mayor. Durante la remodelación de la Plaza del Carmen se talaron un total de 28 ejemplares y otros tantos en el Parque de la Cornisa o en la Plaza Luca de Tena. Mientras que los vecinos han llegado a documentar hasta 14.000 alcornoques sin árbol en Alameda de Osuna. Algo incongruente a ojos de Sotomayor, considerando que Madrid es la ciudad europea donde mueren más personas por contaminación, según un estudio del Instituto Salud Global de Barcelona, el Instituto de Salud Pública y Tropical de Suiza y la Universidad de Utretch.

Roberto Sotomayor: "Lo que ha logrado Almeida son casi cuatro años de ignorar, abandonar y maltratar a los barrios"

Pero el secuestro del espacio público no ha llegado sólo de la mano del cemento y los adoquines. Sino que realmente se ha impuesto con la privatización, externalización de servicios municipales a través de conciertos privados. Una situación que ha ocurrido en centros deportivos como el de La Cebada, el Parque Móvil de Chamberí, la piscina de El Quijote, en Francos Rodríguez, los futuros polideportivos de Butarque, Ciudad de Los Ángeles (Villaverde) y Cuatro Vientos (Latina).

También con las cesiones gratuitas de parcelas a la Iglesia para construir templos, por ejemplo, en el Ensanche de Vallecas y a empresas que gestionan colegios concertados. "Desde la FRAVM denunciamos estos regalos de suelo público que, además, incumplen y desafían la nueva Ley Celaá", concluye Villalobos.

"Ya sabemos que el Partido Popular se dedica a desmantelar los servicios públicos y a privatizar para que sólo la gente que se lo pueda pagar acceda al deporte, el ocio, la cultura, la sanidad… Así, bajo el Gobierno de Almeida, Plaza de España, un espacio público magnífico tras su renovación (proyecto del Gobierno de Manuela Carmena) se ha convertido en un recinto ferial. Está ocupado permanentemente con actividades de pago. El Gobierno del PP ha convertido un lugar que se pensó para actividades ciudadanas y culturales en un espacio para hacer negocio. Son acciones que privan a la ciudadanía de equipamientos públicos que tienen derecho a utilizar", critica Maestre.



Desde el PSOE también son muy severos con las acciones del munícipe. La formación sostienen que Almeida "no ha sabido plantear un modelo de ciudad de futuro y ha perdido la oportunidad de ser ambicioso en los retos de la movilidad o la lucha contra la emergencia climática". "Madrid sigue sin ser una ciudad amable para los niños, o los mayores", asevera Mar Espinar, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. "Almeida se ha ganado a pulso ser un alcalde para olvidar. Su mayor legado para la ciudad va a ser hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y de portavoz del inquilino de turno en Génova", añade.

Vuelta a la corrupción de siempre

Entre plazas diáfanas y sin terminar, inseguridad, calles sucias, árboles sustituidos por recuadros de cemento y privatizaciones, no se puede sacar del plano general de la legislatura de Almeida el caso de los comisionistas y las mascarillas millonarias en lo peor de la pandemia, cuando llegaron a morir mil personas al día.

Luis Medina y Alberto Luceño, intermediaron en la compraventa de material sanitario al Consistorio de la ciudad y ganaron comisiones por valor de seis millones de euros. En un principio, la investigación se centró en la posible conexión del hijo de Naty Abascal con un primo del alcalde para acceder al Ayuntamiento de Madrid, pero posteriormente el foco se terminó poniendo sobre los negocios de Luceño. Este lunes el munícipe se ha vuelto a ver salpicado por la adjudicación de un contrato de tres millones a la empresa donde trabaja el hermano de su mano derecha.