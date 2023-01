Luis Tudanca: "Los avances de la extrema derecha en Castilla y León siguen sin que Mañueco haga nada por pararlos"

Castilla y León está en el mapa político y mediático. Seguramente más que nunca. Los motivos no son precisamente positivos a tenor de las reacciones de los últimos días. Luis Tudanca (Burgos, 1978), ganó las elecciones autonómicas en el año 2019 siendo el candidato del PSOE pero la suma de PP y Cs llevó a la derecha al Gobierno regional. Por eso la idea de "que gobierne la lista más votada" propuesta por Alberto Núñez Feijóo se la toma con poca credibilidad. El secretario general de los socialistas en Castilla y León se muestra muy crítico con los populares y Vox, con Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo. No solo por la última polémica sobre el aborto . En esta entrevista con 'Público' repasa la actualidad política en su territorio.

Va a hacer casi un año desde que se formara el primer Gobierno autonómico con una participación de Vox. Más allá de la última polémica sobre el aborto, de la que más adelante hablaremos, ¿qué balance hace desde que la llegada de la ultraderecha al Gobierno de Castilla y León?

Se han cumplido los peores pronósticos sobre lo que esto iba a suponer. Primero, desde el punto de vista del deterioro institucional. Hemos tenido episodios como suspensiones de votaciones en el parlamento o la prohibición de que en la casa de todos que son las Cortes se defendieran causas como el colectivo LGTBI o el 8 de marzo. Hemos visto cómo al final la ultraderecha provoca un efecto contagio. Sus políticas, sus comportamientos, la crispación, los insultos, los ataques a representantes de trabajadores y empresarios, a la oposición, etc. Eso ha sido la nota dominante.

Hay una cosa que no falla: todos los que van con la bandera de la regeneración, en este caso la regeneración populista de extrema derecha, acaban no solo no ejerciéndola sino creando chiringuitos como la propia Vicepresidencia sin competencias. Acaban tapando también la corrupción sistémica del PP allí. Y tercero, todo tiene una enorme trascendencia en términos de desarrollo y en términos económicos. Castilla y León, con el Gobierno del PP y de la extrema derecha no solo está sufriendo ataques ideológicos muy graves contra los derechos y libertades sino que además está teniendo la peor evolución económica de toda España. Las dos cosas van unidas. No es bueno en términos de derechos y no es bueno en términos de desarrollo.

¿Se nota en algo el cambio entre Cs y Vox dentro del Gobierno?

Sí, pero para ser honestos creo que el deterioro empezó en aquel momento. Empezó con el señor Mañueco, que creo que es el principal responsable. Cuando tienes a un líder que es capaz de incumplir todas sus promesas, cuando pacta siendo la lista menos votada, cuando vende la sanidad pública o cuando es capaz de meter por primera vez a la extrema derecha en un Gobierno...todo lo demás va de corrido. Ese es el problema que tenemos de deterioro en nuestra Comunidad Autónoma durante los últimos tiempos. Es cierto que yo no comparo. Creo que el riesgo claro de la extrema derecha va más allá de un pacto con Cs o del propio PP. Pero sí me preocupa enormemente el efecto contagio del que hablaba antes. Al final, todo lo contamina ese deterioro institucional. Es como una bola de nieve, cuando rueda por una ladera no hay quien la pare. Y el que echó a rodar esa bola de nieve fue el señor Mañueco.

Sobre el tema del aborto han ido pasando muchas cosas durante varios días seguidos. ¿Está cerrado el caso? ¿Se va a aplicar en algún momento el protocolo que anunció Vox?

No está cerrado en palabras de los propios implicados. Vox sigue diciendo que confía en que el Gobierno de coalición aplique los acuerdos a los que han llegado. Es que esto estaba en el acuerdo de investidura. Por tanto, nadie se puede echar las manos a la cabeza. Cuando nosotros advertimos qué pasaría si la extrema derecha llegaba al Gobierno, era esto. Pero insisto, lo firmaron y anunciaron. Y Vox sigue afirmando que no renuncia a ello. Hoy por hoy creo que está parado. Creo que hemos ganado la batalla. Las feministas de este país y el Gobierno, que se plantó y amenazó con recursos y defender hasta las últimas consecuencias los derechos de las mujeres, han ganado la batalla. Los castellanos y los leoneses hemos ganado la batalla. Hemos parado los pies a Mañueco y la extrema derecha. Pero debemos estar vigilantes, ellos no van a renunciar porque es su agenda ideológica.

Porque el deterioro del ejercicio del derecho al aborto en Castilla y León ya sucedía con el PP. Antes de que llegara Vox y antes de que llegara Cs, cuando el PP gobernaba solo, ya estaba absolutamente restringido. No actualizaban los registros de objetores de conciencia, en apenas dos hospitales públicos se podía ejercer el derecho y el 97,5% de las mujeres tenían que irse fuera de su ciudad o a la sanidad privada para poder abortar. Esto ya pasaba con el PP, que es el que tiene recurrida la ley del aborto ante el Tribunal Constitucional. Esto no era Vox, ahí la derecha y la extrema derecha van juntos, son aliados. El problema que ha tenido ahora Mañueco es que le han pillado con las manos en la masa y Feijóo le ha echado la bronca.

En este sentido, ¿cómo ha visto la actitud del PP con este tema?

Hipócrita. El PP ha actuado de forma absolutamente hipócrita. Porque son ellos los que gobernando solos ya impedían el ejercicio con plenas garantías del derecho al aborto. Y habían pactado en la investidura todo este protocolo con naturalidad. Si no se hubiera montado la que se ha montado lo hubieran aplicado sin complejos. Pero se olvidaron de que en este país, cuando suceden cosas así, se termina incluso con la vida política de ministros como el señor Gallardón. Esto es lo que le ha pasado al señor Mañueco. Con una salvedad, el señor Mañueco, a diferencia de otros, nunca asume ninguna responsabilidad. Gallardón acabó dimitiendo, aquí Mañueco ni cesa al señor García-Gallardo ni al consejero de Sanidad que acordó el protocolo. De la misma manera que no cesó a Suárez Quiñones tras la oleada de incendios.

Tudanca, durante la entrevista con 'Público'. — Alfredo Langa

¿Qué cosas concretas les preocupan que puedan legislar PP y Vox a partir de ahora?

Aparte de habernos convertido en el hazmerreír de toda España en términos de marca. El señor Mañueco dijo en su investidura que iba a poner Castilla y León de moda. No fuimos capaces de calibrar a lo que se refería. Pero aparte de eso, está realizando ataques a elementos esenciales de la Comunidad Autónoma. El diálogo social, que sigue en una dinámica tremendamente peligrosa. Ha dinamitado la relación con los representantes de los trabajadores y los empresarios. Ha acabado con el SERLA, que es el mecanismo de mediación entre trabajadores y empresarios. Esto tiene que ver con una cosa muy abstracta pero muy importante en Castilla y León que es la paz social. El diálogo social allí siempre ha permitido que hubiera una paz social que permitiera atraer inversiones. Esto tiene una trascendencia en la evolución económica.

Está también en desarrollo la ley de violencia intrafamiliar y la ley de memoria histórica, la modificación de la normativa para hacer una, según ellos, de concordia. Por tanto, los avances de la extrema derecha siguen sin que desde luego Mañueco haga nada por pararlos. Pero como con lo del aborto, estoy convencido de que los pararemos también.

¿Ve posible que Mañueco adelante las elecciones autonómicas para que se celebren este año o que rompa con Vox?

Esa posibilidad es real por muchas razones. Cuando en un territorio se habla de posible adelanto electoral todas las semanas es que hay una inestabilidad política muy grave. Mañueco, que convocó elecciones por Twitter con el objetivo de garantizar la estabilidad, ha conseguido que cada semana se hable de una nueva ruptura o un posible adelanto electoral. Creo que no las va a haber, al menos no de forma inminente. Pero lo que me hace dudar es el propio Mañueco. Porque cuanto más dicen cuánto se quieren, cuanto más dicen lo sólido que es el Gobierno y cuantas más veces repite que no va a convocar, más riesgo hay de que lo haga. Porque siempre acaba haciendo lo contrario de lo que dice. Es lo que sucedió hace un año y lo que se ha rumoreado esta semana.

Pero, diré también, que me parecería una absoluta locura. Estamos en una Comunidad que nos dejaron sin Presupuestos en el momento más trascendente de nuestra historia con la llegada de los fondos europeos, que ha provocado que los próximos años vayamos a ser una de las comunidades con menor crecimiento económico y de empleo. Volver a hablar de un adelanto electoral, por mucho que las expectativas electorales del PSOE sean ahora mejores, no se puede pensar en el interés partidista haciendo daño a los ciudadanos.

Se ha hablado mucho también, y ha habido alguna malinterpretación del tema, sobre la propuesta de cordón sanitario a Vox. ¿Qué tendría que pasar para que el PSOE dejara gobernar en solitario al PP? Entiendo que la propuesta es la misma que el propio Pedro Sánchez hizo hace un año a Pablo Casado. Un compromiso por escrito de que no pactará con Vox en ningún lugar.

Lo único que le pedimos es coherencia. Es lo que hace el Partido Popular Europeo (PPE) en todos los países. En un sistema democrático obviamente debe haber diferencias partidistas. Pero hay líneas que no se pueden traspasar. La extrema derecha viene a destruir las instituciones y la democracia. Viene a acabar con los derechos y libertades de las mujeres y las minorías. No se puede comparar con ningún otro movimiento político. Esto lo entiende el PPE en todos los demás países, no lo entiende el PP aquí. Si el PP estuviera dispuesto a hacer un cordón sanitario en toda España, yo hubiera hecho presidente a Mañueco. Pero es que no tienen ningún complejo. No les supone ningún conflicto ideológico ni político pactar con la extrema derecha. Porque nacen exactamente del mismo lugar. Es terrible.

Lo que sí tenemos es un ejemplo claro y paradigmático, ya no tenemos que imaginar qué pasaría si Vox entrara en un Gobierno. Ya lo sabemos. Porque lo estamos viendo en Castilla y León es lo que quieren extrapolar al resto de Ayuntamientos, Comunidades y al conjunto del país. Quieren acabar con los representantes de los trabajadores, con los derechos de las mujeres, debilitar las instituciones y la democracia. Si dejamos que eso suceda, que Abascal y Feijóo sumaran, es lo que van a hacer con el conjunto de España. Pero insisto, el PP solo tiene que renunciar a gobernar con Vox en toda España. Pero no lo va a hacer, no tengo esperanzas visto lo visto. Después de lo que ha pasado hemos pedido que saque a Vox, que saque a García-Gallardo. Y ni siquiera ha hecho eso.

Relacionado con esto, el PP ha recuperado una vieja propuesta para que gobierne la lista más votada. ¿Cómo lo valoran?

Como dijo muy bien Félix Bolaños, estamos esperando la dimisión de José Luis Martínez Almeida. Estoy esperando la dimisión del alcalde de Palencia, de la alcaldesa de Aranda de Duero y muchos alcaldes y alcaldesas del PP en Castilla y León que están gobernando gracias a la extrema derecha o gracias a pactos con Cs sin ser la fuerza más votada. Estoy esperando que Mañueco dimita, pida perdón y nos dé la Presidencia que ganamos en 2019 siendo la fuerza más votada. Después de eso yo le daré la mano, orgulloso, y nos sentaremos porque pretenderán hacer una reforma constitucional o de la Ley de Bases del Régimen Local. Como se hace en los países serios, se leen las leyes y la Constitución y la aplican con formalidad y coherencia. Lo del constitucionalismo del PP, no saben cumplir la de 1978 y firman cosas donde se firmó la de Cádiz de 1812. Podrían empezar por la que está en vigor y a a partir de ahí reivindicar las del pasado.

Tudanca, en otro momento de la entrevista realizada en la redacción de Público. — Alfredo Langa

A Mañueco también le afecta un caso judicial relacionado con las primarias que él ganó en Salamanca. Feijóo además tenía que declarar el pasado viernes pero no fue. ¿Cómo cree que acabará esta investigación? También hay otros casos que afectan al PP como la 'trama eólica'.

Es una parte de la corrupción sistémica del PP allí. En la trama eólica hablamos ya de encausados, con penas de cárcel pedidas para ex altos cargos del PP. Hay fianzas y peticiones de penas multimillonarias, hablamos de cientos de millones de euros defraudados por la red de corrupción con las energías renovables. Se les da muy bien esto de las energías. Allí hemos temido trama solar y trama eólica. Seguimos también con el caso Perla Negra, el Polígono de Portillo y las primarias de Salamanca que mencionaba, aparte de los congresos no convocados del PP.

Hay una sensación que tiene el PP de impunidad. Si estuviera citado cualquier responsable del PSOE ante un juzgado, la que se hubiera montado. Pues ha estado citado Feijóo en un juzgado de Salamanca y no ha ido por hacerse fotos en FITUR. Es una falta de respeto. ¿Pueden hablar de respeto a la justicia o la Constitución? Aquello es gravísimo, de hecho el PP no ha vuelto a hacer primarias. No cree en la democracia, pero encima para una vez que las hizo encima hizo trampas. Está reconocido en sede judicial y ahora se está determinando si hubo financiación ilegal. Pero el señor Feijóo, lo que ya se sabe de él es que nunca está. Nunca aparece pero es el responsable. Es el que autorizó el pacto con Vox y no fue a la investidura, es el que tenía que haber ido a declarar en el juzgado de Salamanca y no fue. Es el responsable de los asuntos congresuales del PP pero no va a los tribunales. Pero sí sabemos que sin estar, si puede pactará con Vox y cubrirá la corrupción del PP.

Salvo ese hipotético adelanto del que hablábamos, en Castilla y León no hay elecciones autonómicas este año. Pero sí hay municipales. El PSOE gobierna en 5 de las 9 capitales como Burgos, Valladolid, León, Soria, Segovia. Supongo que el objetivo es mantener esas alcaldías y aparte, ¿qué aspiraciones tienen en el resto de ciudades relevantes?

Gobernamos más de la mitad de municipios de más de 20.000 habitantes. Creo que es la primera vez en la historia que el PSOE juega como local en Castilla y León. Somos los que presentamos candidatos de la tierra, la mayoría alcaldes consolidados y reconocibles. Pero los que están en la oposición también están ahí porque llevan bregándose en proyectos locales mucho tiempo. Me parece que eso la gente lo reconoce y lo va a reconocer electoralmente. Vamos a conseguir mantener los Ayuntamientos que tenemos y vamos a conseguir alguno nuevo. Tenemos serias opciones en sitios como Palencia. En Zamora no sabemos porque desconocemos qué va a hacer el actual alcalde (IU) y eso puede cambiar la dinámica. Veremos, tenemos muy buenas expectativas. Eso, unido a una debilidad tanto orgánica como institucional del PP que lo va a seguir debilitando mucho a nivel autonómico.

Se ha escrito mucho también sobre el tirón de Pedro Sánchez en la campaña y de si puede servir como reclamo electoral o todo lo contrario en los comicios de mayo. El pasado sábado estuvo el presidente en Valladolid en un acto. ¿Comparte el PSOE de Castilla y León que es un activo electoral? ¿Contarán con él para la campaña?

Sin ninguna duda. Es cierto que son elecciones donde la gente sabe muy bien lo que vota. Y a quien tiene que votar es a candidatos municipales o autonómicos. Lo digo por este afán plebiscitario en términos de generales que intenta permanentemente el PP. Creo que les va a volver como un boomerang porque la gente identifica a sus candidatos. Pero claro que Pedro suma, que tiene un valor. Los logros de este Gobierno son indiscutibles, tanto en términos sociales como globales. El control de la inflación, la excepción ibérica, el crecimiento económico y de empleo, el SMI, la subida de las pensiones...Pero también en términos territoriales. Nunca antes ha habido tanta financiación autonómica. Nunca jamás se ha dado tanto dinero para sanidad o vivienda. Por tanto, perfil propio, porque hay que respetar al ciudadanos y contarle tu proyecto municipal. Pero quien piensa que en estos momentos Pedro Sánchez no suma, se equivoca profundamente.