"Lo importante es participar", dijo alguna vez el barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos. Su frase está grabada a fuego entre cientos de ciudadanos que durante estos últimos meses se han animado a montar su propio partido político. Muchos –seguramente la mayoría- nacen ya con mermadas expectativas de saborear la gloria, pero no por ello bajan los brazos. Ya lo dijo también Coubertin: cuando se compite, ganar no lo es todo en esta vida.

Desde el pasado 1 de enero y hasta el momento exacto en el que se escribía este artículo, el registro de partidos políticos del ministerio de Interior ha sumado otras 316 formaciones. La elevada cifra está ligada al calendario electoral: el domingo 28 de abril hubo elecciones generales –además de autonómicas en la Comunidad Valenciana-, mientras que el próximo 26 de mayo habrá municipales, autonómicas (salvo en Galicia, Euskadi, Catalunya y Andalucía) y europeas. Todo un aliciente para quienes tienen ganas de marcar presencia en las urnas. O, al menos, intentarlo.

En el listado abundan los partidos de carácter meramente local, tal como se puede detectar en sus nombres. "Som Ibi", registrado por vecinos del pueblo alicantino de Ibi, fue precisamente el primer partido registrado en 2019. Se estrenará el próximo domingo 26 en las urnas, tal como ocurrirá con otras tantísimas candidaturas locales de toda España que han adquirido el carácter legal de partido político de ámbito municipal.

No faltan tampoco los que crean su propio grupo después de haber tenido problemas en aquel donde militaban. Es el caso del Partido de Acción Solidaria Europea, creado por el ex dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) Andoni Ortuzar, quien llegó a impugnar –sin éxito alguno- las últimas primarias celebradas en esa formación, a las que se había presentado como candidato. Ya alejado del PSE, Ortuzar y su partido debutaron en las elecciones generales del pasado domingo con “Solidaria”. Cosecharon 627 votos.

Frente Obrero saltó a los medios por el enfrentamiento verbal que sus militantes mantuvieron con Errejón durante un acto en Madrid

Al Partido de Jubilados por el Futuro, registrado el pasado 21 de marzo en Granada por Fulgencio Giménez González, no le ha ido mucho mejor. Según el recuento oficial del ministerio de Interior, esta formación conquistó 872 voluntades. Cabe destacar que no se trata del único partido que dice plasmar las reivindicaciones pensionistas: desde que saltó esta marea, en España han sido registrados otros tres partidos que también lleva la palabra “Jubilados” en alguna parte de su nombre.

Precisamente, los reclamos de carácter social también han cogido forma de partido político en estos últimos meses. Así queda claro en los casos del Partido Por el Comercio y la Vivienda de Benidorm o Ávila Libre de Peajes. También hay quienes apelan directamente al movimiento feminista: Feminism8, registrado en Madrid, dice en sus estatutos que busca “luchar contra las violencias patriarcales/machistas, principalmente desde la prevención y la protección”. En las generales del pasado domingo obtuvieron 566 votos.

Hay casos más sonados en los medios, como la Crida Nacional Per la República o el nuevo partido de Iñigo Errejón y Manuela Carmena, “Más Madrid”. En el ámbito de la izquierda figuran varias nuevas formaciones, algunas de las cuales llegaron a ser trending topic: es el caso del Frente Obrero, que saltó a los medios por el enfrentamiento verbal que sus militantes mantuvieron con Errejón durante un acto en Madrid.

Nazis y xenófobos



La ultraderecha también tiene su lugar en el mercado de nuevos partidos. Están los neonazis de Hogar Social, que se registraron como formación política en febrero pasado, o también "Los españoles primero", creado –según consta en el listado de Interior- por David Hernández Cogollo, concejal de la xenófoba España 2000 en Alcalá de Henares. El nombre de Hernández aparece en las listas de España 2000 en dicha localidad madrileña para las elecciones del próximo 26 de mayo.

Un trámite sencillo



¿Qué hace falta en España para registrar un partido político? “Para adquirir la personalidad jurídica que les otorga la ley, y su presentación en las convocatorias electorales, los partidos políticos y las federaciones y/o uniones de partidos se deben de inscribir en el Registro de Partidos Políticos que existe en el Ministerio del Interior, mediante la presentación del acta de constitución, estatutos, órganos de representación y domicilio social, y todo ello en documento público”, explica el ministerio dirigido (en funciones) por Fernando Grande-Marlaska.

Puede hacerlo “cualquier ciudadano español (en un número de tres o más)” que sea, eso sí, mayor de edad, y que no haya tenido problemas con la ley: quedan fuera de juego los condenados por asociación ilícita o por haber cometido delitos graves. Aunque no sea requisito legal, tampoco vendrá mal una alta dosis de moral. Como dijo Coubertin, lo importante es participar.