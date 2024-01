Objetivo europeas: el PP busca desquitarse, Vox se alía con Orbán y Ciudadanos aspira a resucitar

Los ciclos electorales se han sucedido con tanta rapidez en 2023 que la sensación de estar en campaña ha sido una constante. No lo fue menos en 2019: se celebraron generales en abril, autonómicas, municipales y europeas en mayo, y generales de nuevo en noviembre. Aquél fue un buen año para el PSOE y este también lo ha sido si solo se tiene en cuenta que Pedro Sánchez ha conseguido mantenerse en La Moncloa. El optimismo se rebaja al analizar la importante pérdida de poder territorial tras el 28 de mayo.



Para comparar los resultados en las europeas habrá que esperar al próximo 9 de junio —y se elegirán dos eurodiputados más, 61—, pero el panorama político es ya sustancialmente distinto. En 2019 el PSOE fue el ganador de las elecciones al Parlamento Europeo con 20 escaños: siete por delante del PP (13), trece de Ciudadanos (7), catorce de Unidas Podemos (6) y diecisiete de Vox (3). Cuatro años después, Ciudadanos ni siquiera se ha presentado a las elecciones generales y Podemos lo hizo diluido dentro de la marca Sumar.

Ambos miran ahora a las europeas como salvavidas con objetivos muy por debajo de los de entonces, mientras la extrema derecha busca ganar peso en la ola reaccionaria que recorre Europa y el PP resarcirse tras el batacazo de las generales.



El PP lo planteará como un plebiscito

Así, en Génova creen que las elecciones europeas pueden ser el primer "castigo" a Sánchez por la amnistía. Lo ven así porque, aunque los comicios en Galicia y País Vasco se celebren antes, será la primera cita con las urnas en todo el país tras los pactos del Gobierno con las fuerzas independentistas. El objetivo del PP es estirar el chicle de la amnistía hasta entonces y plantear las elecciones al Parlamento Europeo como un plebiscito.

En ese contexto se debe leer también la insistencia del PP en internacionalizar la refriega política a cuenta de la amnistía y poner el foco sobre Bruselas, una maniobra arriesgada para algunos miembros de la dirección nacional que no confían en que la Comisión frene la medida de gracia a los implicados en el procés. Las elecciones al Parlamento Europeo han sido históricamente percibidas como de segunda y la participación cae considerablemente. Los populares creen que esta vez puede ser distinto.

La cabeza de lista elegida por Pablo Casado en 2019 fue la catalana Dolors Montserrat, a la que Feijóo no ha tocado y sigue ejerciendo como portavoz del partido en Bruselas. Su nombre sonó para liderar el PP de Catalunya cuando parecía que Génova le quitaría la silla a Alejandro Fernández, pero han desistido y todas las fuentes apuntan que "se trabajará" por una lista de unidad. Con todo, no está para nada garantizado que Montserrat vuelva a ser la cabeza de cartel del PP para las europeas del 9 de junio.

Vox busca hacerse fuerte en la red reaccionaria europea

En cuanto a Vox, Santiago Abascal ya piensa y trabaja en sus alianzas europeas de cara a esta cita. En la recta final de 2023 ha participado en la fiesta anual del partido de Giorgia Meloni, presidenta italiana, y ha coincidido en varias ocasiones con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. "¡Los vientos de cambio son fuertes en Europa!", escribió el ultraderechista húngaro junto a una foto con Abascal en Argentina, donde coincidieron en la toma de posesión de Javier Milei.



Con el PP comiéndole terreno en lo nacional y con su capacidad de actuación institucional menguada tras el 23 de julio, Vox aspira a seguir reforzando sus lazos con la extrema derecha europea con Jorge Buxadé al frente. Este se presentó como candidato al Parlament por la Falange en 1995 y es uno de los hombres fuertes de Abascal en el partido. Ha formado parte activa tanto de las purgas internas como de la radicalización del discurso.



El PP descarta un ofrecimiento al líder de Ciudadanos

Y de las tres formaciones de la derecha, Ciudadanos es quizás el que más expectativas tenga en las elecciones europeas. Su líder, Adrián Vázquez, es eurodiputado y aspira a mantener, al menos, su escaño. De hecho el partido decidió no presentarse a las generales y "volver" para las elecciones al Parlamento Europeo. Se da por sentado que Vázquez encabezará una lista en solitario de Cs, aunque en las últimas semanas se ha publicado que el PP estudiaba ofrecerle un puesto de salida en su candidatura. Fuentes del entorno de Feijóo lo niegan a Público. "No estamos en eso, no le vamos a ofrecer nada", zanjan.