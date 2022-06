Varias organizaciones convocan una cumbre contra el belicismo y la reunión de la OTAN en Madrid

La Plataforma Estatal por la Paz OTAN NO, compuesta por varias organizaciones antibelicistas, celebra los días 24 y 25 de junio un congreso en contra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de su reunión en Madrid. La cumbre por la Paz organizará dieciséis actos en el Auditorio Marcelino Camacho de la sede central de CCOO de Madrid a modo de llamamiento por la desescalada militar y la resolución de conflictos por medios dialogados, diplomáticos y pacíficos.

Algunas de las ideas que se subrayarán en la cumbre serán las alternativas de seguridad colectiva sin cuerpos militares, las relaciones entre militarismo y patriarcado, las consecuencias globales de la guerra de Ucrania o el impacto económico de los gastos militares, además de una postura crítica de rechazo a la Alianza Atlántica que será el hilo conductor de todos los actos. El colofón será una manifestación el domingo en contra la OTAN en Madrid, donde se leerá un manifiesto unitario que aboga por su disolución.

Algunas de las organizaciones que componen la Plataforma son Desarma Madrid, Marea Ciudadana, Solidaridad Obrera, Fridays for Future, Transform Europe, la Federación Internacional de Mujeres, Rebelión o Extinción, el Consejo Mundial por la Paz, el Foro Social Europeo de Fuerzas Sociales y Sindicales, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Federación Rosa Luxemburgo.

La postura de los partidos

El apoyo a esta iniciativa por parte de Unidas Podemos es tibio, aunque dirigentes de Izquierda Unida sí participan en el evento, según el programa elaborado por el colectivo. En él figuran políticos como el secretario de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de IU, Enrique Santiago; la portavoz federal de la formación, Sira Rego; la integrante de la Ejecutiva de IU, Eva García Sempere; el eurodiputado Manu Pineda y el responsable del área Internacional, Jon Rodríguez. Rego y Enrique Santiago acudirán a la manifestación anti-OTAN del domingo 26, como ha confirmado Alberto Garzón. El líder de IU y ministro de Consumo ha reconocido que todavía no sabe si se presentará a la protesta.

Belarra: "No es el momento de aumentar el gasto militar, sino de ampliar las políticas sociales"

Del partido morado intervendrán dentro de las jornadas la diputada en el Congreso Lucía Muñoz y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alejandro Zapico. Pablo Echenique ha indicado este jueves que habrá alguna representación en la manifestación del domingo, pero en todo caso será un cargo intermedio.

Este miércoles, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que "no es el momento de aumentar el gasto militar, sino de ampliar las políticas sociales". "Con balas no se come, con las bombas no se cura y con los tanques no se apagan incendios", ha afirmado.