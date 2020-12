Otegi advierte que el Supremo busca "criminalizar" al independentismo y "desestabilizar el escenario político"

EH Bildu ha recuperado una foto que creía ya parte del pasado. En ella aparecen Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, cinco representantes de la izquierda abertzale que ya fueron juzgados y condenados por el denominado caso Bateragune. El mismo caso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde se determinó que los condenados no habían sido objeto de un juicio justo, y también el mismo que ahora el Tribunal Supremo ha decidido repetir.

"No nos moveremos ni un milímetro de nuestro camino", dijo este martes Otegi en una comparecencia ofrecida para valorar la decisión del Supremo, que busca juzgar por segunda vez este caso –en el que se acusó a los detenidos de buscar la reconstrucción de Batasuna– a petición de Vox. Acompañado por el resto de personas condenadas en este caso bajo la acusación de buscar la reconstrucción de Batasuna, afirmó que la resolución conocida esta semana "es una aberración y no cumple la sentencia del TEDH". Dijo, en cualquier caso, que tanto él como el resto de acusados están "sosegados y tranquilos", al tiempo que subrayó que "el debate jurídico no está concluido".

Otegi centró su análisis en "términos políticos". En tal sentido, afirmó que el caso Bateragune tenía como objetivo que "la izquierda abertzale no cambiara de estrategia", mientras que hoy "hay otra prioridad". "El objetivo prioritario de esta operación –indicó– es criminalizar el liderazgo de la izquierda independentista vasca". "Para su desgracia, crecemos y somos cada vez más decisivos. Eso es insoportable para quienes defienden el régimen del 78", apuntó.

Por otro lado, el portavoz de EH Bildu remarcó que actualmente "hay un albatros militar, un albatros mediático y un albatros togado", tras lo cual subrayó que en estos momentos existe "una operación de desestabilización del actual escenario político del Estado", para lo cual "se van a utilizar todos los medios para hacerlo posible". Dijo que también "se pone ojo en Catalunya para decir al independentismo catalán que pierda cualquier esperanza de lo que diga Estrasburgo", ya que el Supremo está "dispuesto a desobedecer" las sentencias del TEDH.

"Tengan confianza. Algo estaremos haciendo bien para que haya esta obsesión y esta persecución por parte del Estado", afirmó Otegi, quien subrayó también que la resolución del TS no producirá ningún cambio en la decisión de EH Bildu de apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Del mismo modo, Otegi descartó que piense dar un paso al costado, tal como le sugirió hace algunos días el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En términos de "humor", invitó a Grande-Marlaska a que se haga "bilkide" o miembro afiliado de EH Bildu. "Si se hace bilkide, podrá proponer otro candidato para la coordinación general de EH Bildu. Yo me volveré a presentar", remarcó.

"Ataque a la democracia"

"Cada vez que la derecha pierde las elecciones se refugia en la judicatura, en los sectores militares, policiales, financieros y mediáticos. Desde ahí sigue mandando en la política en el Estado español", dijo en otro momento de su comparecencia.

En ese contexto, EH Bildu dio a conocer una declaración en la que califica el paso dado por el Supremo como "un ataque a la democracia, a la justicia con mayúsculas y al sentido común", por lo que llamó a dar una "respuesta contundente, fundamentada en principios democráticos. Responder a este ataque a la democracia". "Si no lo hacemos cuanto antes, lo pagaremos todas", agregó la coalición abertzale.