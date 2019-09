Pablo Casado: "Sánchez quería elecciones y ya lo ha conseguido"

Pablo Casado tiene claro que nos dirigimos a una repetición electoral. El líder del PP ha descartado su abstención a una posible investidura de Pedro Sánchez que, por lo pronto, no se producirá. Ha subrayado que la historia del presidente de Gobierno en funciones es "un gran fracaso". Tanto los 'populares' como desde Ciudadanos y Unidas Podemos atribuyen la responsabilidad absoluta a Sánchez.

"Él es el único responsable de que vaya a haber elecciones", "pedía todo a cambio de nada" y "quería elecciones y lo ha conseguido", han sido algunas de las frases de Casado en la rueda de prensa posterior al encuentro con el rey Felipe VI. El conservador ha asegurado que tiene una "sensación agridulce" que comparte "con la mayoría de españoles".

Casado ha explicado su negativa a facilitar la investidura alegando que el PP "es la alternativa" del PSOE y "España no se puede quedar sin alternativa". El dirigente ha asegurado que su posición siempre ha sido la misma después de que Sánchez haya ignorado sus 11 pactos de estado propuestos en los pasados meses: "No ha habido resquicio para ningún cambio, ya no es momento para intentar lo que no se ha hecho en cinco meses".

Para Casado, había hasta cuatro opciones de gobernabilidad esta legislatura: " Sanche podría internar un pacto con Podemos y los independentistas, con Podemos y los nacionalistas, podría haber pactado un acuerdo con Cs, o un acuerdo con el PP, eramos la cuarta puerta a la que llamar. Creo que Pedro Sánchez no ha intentado el acuerdo con ninguna de ellas, nos ha trataado con una soberbia que no está a la altura de España".

El líder del PP no ha querido valorar la oferta de Ciudadanos más allá de rechazar la abstención de su partido, simplemente ha asegurado tener el "máximo respeto" hacia la formación que presidente Albert Rivera. Ha añadido -además- que comparte la postura con la formación 'naranja' de que Sánchez no cumple las condiciones exigidas por Rivera.

Fuentes de la formación destacan que van a recuperar el tono propositivo en campaña y de que el líder del PP no entrará en descalificaciones hacia Albert Rivera ni Santiago Abascal: "Ahora todo puede ir a mejor", es el mensaje de un PP que el 10N tiene una nueva oportunidad para gobernar.