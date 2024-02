La pérdida de un idioma tras 15 años de gobiernos del PP en Galicia: "Mis amigos hablan mejor inglés que gallego"

Pese a que el gallego y el castellano llevan más de cuatro décadas siendo idiomas cooficiales, el 23,9% de los niños menores de 15 años en Galicia afirma no saber hablar gallego, prácticamente uno de cada cuatro. En 2003 era el 17%.

Isabel López es una de ellas. Asiste a un colegio concertado en A Coruña y asegura que lo entiende pero que hablarlo no es "lo suyo". "El gallego lo uso solo en clase. En mi círculo de amigas nadie lo habla y mi familia tampoco", señala a Público la adolescente. Miguel Barreiro, alumno del IES Eduardo Blanco Amor, también de A Coruña, dice que sí sabe hablarlo porque es su lengua materna y sus padres son "de la aldea", pero asegura que no lo utiliza con sus amigos. "No me da vergüenza, pero los de mi generación no lo hablan. Algunos se expresan mejor en inglés que en gallego", agregó.

Las estadísticas también revelan que la tendencia del desuso del idioma va más allá de los niños y adolescentes: el porcentaje de personas que utilizan más el gallego que el castellano cayó del 61% en 2003 al 52% en 2018. Los datos pertenecen al último reporte del Instituto Galego de Estadística (IGE) y son, según numerosos expertos, el síntoma de una enfermedad crónica: la pérdida de una lengua.

Monteagudo: "El deterioro del uso del gallego desde la segunda década de los 2000 ha sido brutal"

El tratamiento que esta patología ha tenido durante los últimos 15 años, con el PP al frente de la Xunta, ha sido ineficaz y afecta especialmente a las nuevas generaciones, según revelan las cifras. "Están dejando morir un idioma", afirma a este periódico Henrique Monteagudo, coordinador del Seminario de Sociolingüística y vicesecretario de la Real Academia Galega. "El deterioro desde que comenzó la segunda década de los 2000 ha sido brutal", añade.

Los jóvenes, el futuro de la lengua

Para el académico, el gran desafío del gallego está en la juventud. "Ellos son el futuro de nuestra lengua. Necesitamos que los que hablan el gallego no lo dejen cuando se incorporen a un centro educativo o a un puesto de trabajo, que lo puedan hablar con sus amigos o en redes sociales", defiende.

Maceira: "Hace 100 años, la gente podía no saber escribir en gallego, pero la mayoría sabía hablarlo"

La caída del uso del idioma proviene del franquismo, pero debería haber revertido con la creación de las autonomías y la Ley de Normalización Lingüística, de 1983. Sin embargo, los datos demuestran que no es así. En la década de los 2000 se lanzaron campañas denigrantes sobre una supuesta "imposición del gallego" que avivaron los prejuicios contra el idioma y colocaron al gallego "en defensiva y en retirada", agregó Monteagudo.

En la misma línea, Marcos Maceira, presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, explica que el hecho de que haya un 24% de jóvenes que no sepan usar el gallego es inédito. "Nunca se había producido antes en la historia de Galicia. Hace 100 años, la gente podía no saber escribirlo pero la mayoría sabía hablarlo", lamentó. Esta situación se debe a una "persecución" del idioma que comenzó hace 15 años, especialmente en el ámbito de la enseñanza, denunció.

El "bilingüismo cordial" de Feijóo

Poco antes de ganar su primera mayoría absoluta, en 2009, el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acuñó el término de "bilingüismo cordial" para referirse a su anhelo de lograr una convivencia armónica entre las dos lenguas oficiales. Poco después de llegar al poder, impulsó la aprobación de un decreto que obligó a reducir por primera vez desde el retorno a la democracia en 1978 los espacios para el gallego en las aulas.

El uso del gallego en medios de comunicación es inferior al de 1980

Asignaturas troncales de primaria y secundaria que antes se impartían en gallego como Matemáticas, Tecnología y Física y Química pasaron a ser en castellano. El gallego también se fue apartando en los estadios más tempranos de la educación. Según datos de la Mesa, el 90% de las escuelas infantiles la presencia del gallego es minoritaria o no existe.

En paralelo, los contenidos audiovisuales en gallego disminuyeron. En la Televisión de Galicia los programas para niños en este idioma cayeron de 73 horas a 20 horas semanales. El uso del gallego en medios de comunicación es inferior al que existía en la década de 1980 y, según datos del IGE, menos de un 18% ve la televisión completa o mayoritariamente en gallego.

Reprimendas de la Unión Europea

En 2021, el Consejo Europeo volvió a llamar la atención a la Xunta por su política lingüística. Ya lo había hecho en 2019, 2016 y 2012 al ser España uno de los casi 50 estados adheridos a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minorizadas. En el último reporte, el Comité de Expertos del acuerdo expresó especial preocupación por el uso del gallego en la enseñanza, señaló que el material didáctico en este idioma es insuficiente y que en los colegios en los que se introdujeron asignaturas en inglés, la oferta de asignaturas en gallego cayó hasta el 33%.

El reporte también señalaba fallas en la Administración y la Justicia: hay casos en los que delegaciones locales del Estado se niegan a emitir documentos en gallego, pese a que la legislación así lo indica, y todavía no se garantiza la utilización del gallego en los procedimientos judiciales, para lo que se requiere enmendar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Desde la Consellería de Cultura señalan a este periódico que, en lo que se refiere a la enseñanza, se ha instalado un "sistema bilingüe" cuyo objetivo es "que se domine en igual medida el gallego y el castellano al finalizar cada una de las etapas educativas". También señalan que la Administración autonómica funciona en gallego y afirman apoyar a la Administración local para que esto también suceda a través de una Red de Dinamización Lingüística. Sobre el ámbito judicial, puntualizan que se trata de un problema de competencia estatal y que es compartido por autonomías como Catalunya.

Pese a las numerosas recomendaciones del Consejo Europeo, en 2022, cayó estrepitosamente la inversión en normalización lingüística, con un un 22% menos de presupuesto que el año anterior, según un informe de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario en la comunidad. Según la información de la Consellería, en 2024 el presupuesto vuelve a igualar el de 2021 y es de 13 millones de euros. Presumen además de que el gallego es la única lengua cooficial mayoritaria en su territorio y que más de un 88 % de los gallegos declara hablarla bien o bastante bien.