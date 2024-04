Pere Aragonès confirma que irá al Senado para defender la amnistía y el referéndum: "Trolear al PP siempre apetece"

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya, ha confirmado su presencia el próximo lunes en la sesión del Senado convocada por el PP -se reunirá la Comisión General de las Comunidades Autónomas- para debatir el informe sobre el impacto autonómico de la amnistía.

Aragonès desea defender la amnistía y la celebración de un referéndum sobre la independencia "como vía de resolución del conflicto político" entre Catalunya y el Estado. "Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece", ha dicho Aragonès en una entrevista en la cadena Ser.

El presidente catalán ha expresado su voluntad de defender la amnistía en las instituciones y allí donde haga falta, aunque ha reconocido que el objetivo del PP es organizar en el Senado "un aquelarre contra el Gobierno español". Por eso, Aragonès dice que no teme defender la amnistía ante sus detractores: "No me da miedo. Creo que la amnistía es necesaria para acabar con la represión que en su día incentivó de forma muy clara al Partido Popular". Por esta razón, apunta el presidente catalán, acudirá al Senado a defender la amnistía "contra el '¡A por ellos!'".

"El president ha considerado que es pertinente volver a explicar la petición mayoritaria de la ciudadanía de Catalunya ante los senadores, y es consciente de la utilización de esta cámara y debate por parte del PP", han señalado fuentes del Govern catalán a Público.