El periodismo de Assange y el "periodismo" que lo ataca

Vamos a ver cómo se han posicionado algunos medios de comunicación y algunos presuntos periodistas en España ante la figura de Julian Assange, su detención en 2019 y la reciente decisión de Reino Unido de extraditar a Julian Assange a Estados Unidos para que lo encierren en la cárcel hasta el día de su muerte.

Lo primero, hay que decir es que ha habido medios que han apoyado a Assange, han reconocido su aportación al periodismo y a la verdad y han criticado la decisión de entregarlo a Estados Unidos.

Uno de esos medios es El País, uno de los 5 diarios a los que Assange filtró los documentos e informaciones sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos, y que los publicó en sucesivas portadas.

La que fuera directora de El País, Soledad Gallego Díaz, publicó hace 3 días una columna en ese diario titulada "Assange hizo lo que debía hacer", en la que apoya al periodista australiano.

Y ayer mismo El País publicó un editorial en el que también sale en defensa de Assange. Dice, cito textualmente, que "Gracias a Assange y a WikiLeaks llegaron a la opinión pública mundial informaciones que son pruebas de mentiras, deformaciones de la verdad y abusos contra la población civil en las guerras de Irak y Afganistán, importantes presiones de la administración estadounidense contra diferentes gobiernos".

Se trata de una información legítima y necesaria que había sido ocultada retorciendo injustificadamente el alcance del concepto de secreto de Estado. "El poder se defiende ante la filtración de lo que pretende ocultar: eso es todo".

Y añade El País que "perseguir a una figura emblemática cuya tarea fue la de facilitar el acceso público a información relevante no solo es un castigo individual; contiene una velada amenaza contra los profesionales dispuestos a volver a hacerlo".

Además hace unos días, cuando se anunció la extradición, Fernando Ónega hizo una defensa de Assange en Onda Cero con mucha vehemencia y también con mucha sensibilidad, y creo que hay que reconocérselo.

Y hay también, lógicamente, muchos contenidos en su defensa en medios progresistas o de izquierdas, como eldiario.es, Público, El Salto, CTXT, etc... Y también de otros países.

Esto entraría dentro de lo lógico, teniendo en cuenta que Julian Assange es un periodista, un periodista, que lleva una década perseguido y al que quieren condenar a 175 años de cárcel por hacer su trabajo, por hacer periodismo. Así que lo normal sería esto, que la profesión le defienda.

Pero no todos los medios y periodistas en España, ni muchísimo menos, han mostrado esa solidaridad hacia Assange. Todo lo contrario. Y os dejamos cuatro ejemplos. Iban a ser cinco, pero uno de ellos era un texto de Jorge Bustos con un nivel de engreimiento y petulancia tan elevado que lo he dejado fuera por motivos de salud pública. Así que van a ser cuatro.

El primero. Mayo de 2019. "Exclusiva" del diario La Razón: "Razón desvela cómo era el centro de operaciones de Assange en la embajada de Ecuador". En el texto de la noticia, el diario de Marhuenda no le llama "periodista" ni una sola vez.

La Razón no le llama periodista, sino que le llama "hacker" o "pirata informático", y entre otras cosas dice lo siguiente para descalificar y denigrar a Julian Assange: "Las autoridades ecuatorianas siempre sospecharon que el australiano utilizaba su cuarto en la embajada como centro de operaciones de WikiLeaks, algo que le fue convirtiendo en un huésped incómodo e indeseado.

La vida de Assange en la embajada acabó resultando un incordio para los trabajadores, tal y como relató el embajador Juan Falconí en una carta de 2014 al Ministerio de Exteriores. Su falta de higiene, el trato despectivo a los guardias y su costumbre de usar el patinete y jugar al balón en el interior de la embajada soliviantaron al personal. En otra ocasión, restregó sus heces en la puerta del embajador.

Segundo ejemplo: Fernando de Haro en la Cadena COPE, cuando detuvieron a Assange en 2019 se refirió a Assange como "Capitán de las fake news", "pirata", "enemigo de España y de Occidente"... Más allá de la repugnancia que produce escuchar hablar así de alguien que se ha jugado su libertad y que ya ha perdido muchos años de su vida por revelar información y por hacer periodismo, es interesante escuchar estas palabras porque revelan lo que es en realidad esta gente.

Porque no son periodistas. Si lo fueran, defenderían a su colega aunque piense diferente. Pero no lo son. Son propagandistas y defensores de argumentarios que mandarían al paredón a cualquier periodista cuyo trabajo pueda afectar mínimamente a los intereses de las elites, los multimillonarios, las multinacionales y los poderes para los que estos tipos trabajan.

El tercer ejemplo es Ángel Expósito también en la COPE, quien con un nivel de cuñadismo enorme, para este presunto periodista la pregunta clave que hay que hacerse en relación al caso de Assange es la que se haría, no un ciudadano, ni siquiera un periodista, sino la que se haría, no sé, el jefe de RRHH de Microsoft: porque la pregunta clave es si contrataría o no a Assange para su empresa. Una preocupación sin duda fundamental; solidaridad con la patronal de los informáticos, todos somos Bill Gates.

Pregunta para periodistas: ¿Tú elegirías a Ángel Expósito como compañero, viendo cómo se alía con los enemigos de la libertad de información para perseguir a un periodista incómodo? ¿A quién preferirías tener como compañero, a Julian Assange o a Ángel Expósito? No hay más preguntas, señoría. Último ejemplo que os quería poner. Abril de 2019. Detención de Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Tuit de Emilio Doménech, alias nanísimo: "La toca rendir cuentas a Julian Assange. Ya era hora".

Este empleado de Newtral (la empresa de Ana Pastor), colaborador habitual de Ferreras, benjamín del "más periodismo" y amigo de los últimos liberales españoles celebró públicamente la detención de Julian Assange. "Le toca rendir cuentas a Julian Assange".