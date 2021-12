El Senado dará previsiblemente este martes carpetazo a los Presupuestos Generales (PGE) de 2022 después de que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo definitivo con ERC en la ley de audiovisual. Como el año pasado, las cuentas recibirán luz verde sin incluir ninguna modificación, pese a las cerca de 4.000 enmiendas parciales registradas al texto, y después de una tramitación a contrarreloj.

Aunque en el Senado el proyecto de Presupuestos sigue un procedimiento con una duración máxima de un mes, tal y como establece su propio Reglamento, las cuentas para 2022 se han despachado en solo tres semanas, mientras que el proyecto presupuestario vigente aprobado en 2021 lo hizo con una duración aún menor.

A pesar de que el Gobierno se jacta de que los Presupuestos han contado con el apoyo de hasta once formaciones políticas diferentes en el Congreso, otorgando ya "la arquitectura y el cuerpo suficiente para no atender a modificaciones", como han manifestado de forma reiterada representantes del PSOE para defender que el proyecto no vuelva a debatirse en la Cámara Baja, otros partidos del Senado sin representación en el Congreso han afeado que, nuevamente, la ley más importante del año no reciba mejoras dirigidas a atender de forma más concreta los problemas de los diferentes territorios.

De esta forma, el debate sobre la utilidad del Senado, "la Cámara de representación territorial", según recoge el artículo 69 de la Constitución, vuelve a la palestra un año más, pero especialmente en una legislatura en la que, a diferencia de las pasadas (excepto en las fallidas y periodos cortos por las repeticiones electorales), el Gobierno no dispone por sí mismo de una mayoría suficiente en ninguna de las dos cámaras y necesita recabar apoyos para cada iniciativa.

"No deja de ser frustrante en lo personal y en lo institucional, más que en lo político. Es frustrante por el papel que desempeña el Senado, cuando en la arquitectura constitucional el Senado se constituye como una Cámara territorial, no como una Cámara de segunda lectura, que es como se está aplicando ahora", reconoce la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González.

La política andaluza lamenta que, pese a dar la batalla para lograr introducir alguna enmienda durante el trámite presupuestario, ya solo le queda poder defender sus propuestas en la tribuna del Pleno de este martes, unas mejoras que pasan por destinar 340 millones de euros más de inversión para Andalucía, especialmente para las zonas más pobres, como Linares (Jaén).

No obstante, ante las prisas del Ejecutivo de zanjar los Presupuestos en el Senado, Pilar González y los senadores de Més per Mallorca y Geroa Bai, tres formaciones integradas en el grupo parlamentario de Izquierda Confederal sin representación en el Congreso, se guardan una última baza: alcanzar acuerdos extrapresupuestarios con el Ejecutivo a cambio del sí a las cuentas.

Replantear la función del Senado

Si bien, ante el desaliento que provoca la cotidiana pregunta de "¿para qué sirve el Senado?", González sostiene que, 43 años después de la aprobación de la Constitución, "ya es hora de que el Senado se ponga a cumplir con su función con los ajustes que sean necesarios".

Unas modificaciones que pasan por delimitar las leyes que deben pasar por las dos cámaras, según plantea la senadora de Adelante Andalucía. "A lo mejor no todas las leyes tienen que venir al Senado. Aunque en el caso de los Presupuestos, sí tiene mucho sentido porque precisamente se decide la distribución territorial del dinero", remacha.

El senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, también aboga por replantear la utilidad de esta institución, cuya reputación queda en entredicho por cómo se han tramitado las cuentas por segundo año consecutivo. "Si la Cámara de representación territorial no sirve para mejorar los Presupuestos, flaco favor le hace a la defensa de la existencia de esta institución".

Vidal considera que, aunque el proyecto presupuestario tiene "inversiones positivas" sobre dependencia y pensiones que afectan a su territorio, Illes Balears, como representante electo de los ciudadanos quiere "aportar su grano de arena" para lograr medidas fiscales que compensen a los territorios insulares o dirigidas a la conservación del medio marino.

Asimismo, Vidal comparte con la senadora de Adelante Andalucía el sentimiento de frustración por la tramitación exprés de los Presupuestos en el Senado. "Hemos trabajado a destajo. Y lo peor es que siento que han sido muchas horas en balde".

"Estrés parlamentario" con otras leyes de gran calado

Lo cierto es que "este atropello a la función del Senado", como califica el senador de Més per Mallorca no solo ha ocurrido con los proyectos presupuestarios de los dos últimos años. Otras leyes de gran calado han sido despachadas en esta cámara de forma urgente y sin incluir cambios, como la última reforma educativa, la Lomloe, o las que se votarán en el Pleno de este miércoles, la primera pata de la reforma de las pensiones y la ley de interinos.

"Podemos entender que haya normas que tengan sus tiempos, pero lo que no puede ser es que en el Congreso se alarguen los periodos durante meses y en el Senado tengamos que despachar las normas en una o dos semanas. Nuestra visión territorial es importante y si el Senado no convence, que se reforme", apostilla Vidal.

Joaquín Egea, uno de los dos senadores de Teruel Existe, cuya formación sí está representada en el Congreso por Tomás Guitarte y ha conseguido introducir enmiendas a los Presupuestos en la Cámara Baja, defiende el derecho de estos senadores a poder incorporar medidas para mejorar las partidas destinadas a los territorios. "Hay muchas enmiendas que serían interesantes y no deberíamos mirar siempre el color político. Habría que empezar a cambiar la política de trinchera para llegar a consensos".

Asimismo, a pesar de estar satisfecho con las mejoras alcanzadas para la provincia de Teruel a través del proyecto presupuestario, Egea recuerda otro ejemplo de "estrés parlamentario" con la tramitación en el Senado de la primera ley estatal contra el cambio climático. "Se nos hurta a la Cámara Alta ciertos debates, precisamente en un lugar donde hay más sensibilidad con los territorios y en un momento donde se quiere abordar el reto demográfico", zanja.