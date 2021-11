El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 continua su tramitación parlamentaria en el Senado desde este martes con una duración máxima de un mes, tal y como establece su propio Reglamento. Si bien, a tenor del calendario aprobado por la mesa el pasado 10 de noviembre, las cuentas públicas podrían tener el visto bueno del Pleno el 22 de diciembre.

Después de que una holgada mayoría absoluta avalara las cuentas el pasado jueves en el Congreso (las distintas secciones y apartados contaron el respaldo de hasta 188 diputados de once fuerzas políticas), el proyecto presupuestario salta al Senado con la incógnita de si será finalmente aprobado la penúltima semana de diciembre, o si tendrá que volver al Congreso para ser ratificado a finales de año.

Los planes del Ejecutivo de coalición pasan por impedir que se introduzcan modificaciones al proyecto presupuestario durante su tramitación en la Cámara y así evitar otro debate en la Cámara Baja.

Así lo reconoció también el pasado viernes el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Héctor Gómez, quien considera que, tras el trámite parlamentario en la Cámara Baja y el apoyo de once partidos, los Presupuestos de 2022 "tienen ya la arquitectura y el cuerpo suficiente para no atender a modificaciones".

ERC "tutelará" los acuerdos en el Senado

No obstante, esta posibilidad no está en manos de los socialistas, que tienen 114 senadores (la mayoría absoluta son 133), sino que depende de los aliados del Gobierno en el Senado, especialmente de ERC-EH Bildu (16 senadores) y PNV (10), después de que los diferentes representantes del grupo de Izquierda Confederal (6) hayan confirmado a este medio que registrarán enmiendas y ante los previsibles vetos de la derecha.

Desde el grupo de la izquierda independentista catalana y vasca señalan que todavía "están valorando la posibilidad de registrar enmiendas" a las cuentas a pesar de que ambas formaciones llegaron a acuerdos con el Ejecutivo para apoyar los PGE en el Congreso.

Y es que, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró el pasado martes que su grupo estará "muy encima" para que estos acuerdos finalmente se cumplan, especialmente en el Senado, donde cuentan con "muchísima fuerza". Entre las medidas pactadas con el Gobierno, se incluyen cuotas e incentivos para producciones en lenguas cooficiales en cada plataforma dentro de la futura Ley Audiovisual, una negociación a la que "le queda recorrido y queda tiempo para cerrarla". "Esperamos poder mejorarla", admitió.

El PNV no da por finalizadas las negociaciones

Por otra parte, pese al voto favorable del PNV a las cuentas en el Congreso, su portavoz, Aitor Esteban, sigue sin dar por terminadas las conversaciones sobre los Presupuestos. De este modo, el pasado viernes recordó que queda el trámite en el Senado.

"Espero que esto no haya acabado y creo que no ha acabado", señaló para admitir después que en lo que queda de negociación podría incluso alcanzar algún pacto extrapresupuestario con el Ejecutivo, pero garantizando que, en todo caso, lo que se acuerde se hará público.

También, mencionó que el Gobierno es consciente de que hay un tema que "preocupa" especialmente al PNV y que tiene resolverse antes de que acabe el año. No obstante, no quiso confirmar si los diez senadores podrían cambiar el sentido de su voto y oponerse a la cuentas si no cierra un acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad. "No voy a dar la alineación de mi equipo antes de salir al campo", remachó.

La utilidad del Senado, en el punto de mira

El grupo parlamentario de Izquierda Confederal, formado por Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera, criticó el pasado año duramente la tramitación exprés de los Presupuestos en el Senado y el bloqueo de PSOE, ERC-EH Bildu y PNV a sus enmiendas, lo cual despejó el camino para la aprobación definitiva del proyecto presupuestario en la Cámara Alta.

En esta ocasión, los dirigentes de estos grupos, la mayoría sin representación en el Congreso, esperan dar la batalla a través de sus propuestas de modificación y lograr introducir mejoras para demostrar la utilizad de esta cámara. Es el caso de Adelante Andalucía, Més per Mallorca y Geroa Bai, que esperan recibir una respuesta del Gobierno tras su reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para presentar sus enmiendas.

Al margen de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Hacienda y Más País en el Congreso, Más Madrid también ha confirmado a este medio que su único senador, Pablo Gómez Perpinyà, registrará previsiblemente una propuesta sobre inversiones para la Comunidad y otra de cooperación internacional con el Sáhara Occidental.

Asimismo, el senador de la formación valenciana, Carles Mullet, ha adelantado que registrará cerca de 300 enmiendas, independientemente de los logros obtenidos durante la tramitación de los Presupuestos en el Congreso, en la que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha conseguido movilizar 25,8 millones más para el territorio.

Calendario de las cuentas en el Senado

El calendario aprobado por la mesa del Senado establece la entrada y publicación de las cuentas para este martes 30 de noviembre, día en el que también quedará designada la ponencia y comenzarán a desfilar los altos cargos del Gobierno para volver a explicar las partidas de sus departamentos.

Esta ronda de comparecencias terminará el viernes 3 de diciembre, fecha máxima para que los grupos registren sus propuestas de veto generales y a las secciones. Si las cuentas superan el debate de totalidad, como está previsto, las fuerzas políticas tendrán de margen hasta el jueves 9 de diciembre a las 18 horas para registrar sus enmiendas.

En la Comisión de Presupuestos, la reunión de la ponencia y el dictamen del órgano parlamentario se llevará a cabo la semana del 13 de diciembre. Por último, la tramitación en el Pleno comenzará el martes 21 y concluirá presumiblemente al día siguiente. Si los Presupuestos finalmente no incluyen ningún cambio, quedarán listos para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor el 1 de enero. En el caso de que tengan que volver al Congreso, se prevé que el Pleno de carpetazo a las cuentas el 30 de diciembre.