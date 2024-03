El plan del PP en Sevilla: privatización del espacio público, acuerdos con los empresarios y 'no' a una tasa turística

Al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), le sorprendió, según manifestó esta semana, el alcance que tuvo su precipitada propuesta (a la vista está que no estaba consensuada) de cerrar la Plaza de España de Sevilla para cobrar a los turistas "3 ó 4 euros" por visitarla.

Aunque Sanz ha negado que se trate de una "privatización" del espacio público y que los sevillanos no pagarían la tasa y podrían acceder "como siempre", el hecho de poner una cola ya supone una limitación en el acceso a un monumento que su creador, Aníbal González, concibió como abierto al adyacente parque de María Luisa. "La plaza se abre al parque desde su diseño original, como un anfiteatro", afirma a Público el geógrafo Iban Díaz, crítico con la idea.

Sanz tiene previsto reunirse la semana que viene con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. El encuentro, según las fuentes consultadas por Público, no tiene orden del día previsto, pero Sanz podría sacar el asunto e incluso llevar una propuesta de convenio que regule el uso del monumento, según ha publicado el diario ABC.

Para el Gobierno de España, que comparte la titularidad del espacio con el Ayuntamiento, este tema está zanjado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero lo frenó en seco esta semana: "Privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la Plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas. Desde luego, el Ministerio de Hacienda no se va a prestar a ello".

Los argumentos que ha utilizado Sanz para defender su propuesta para la plaza de España han ido, en parte, por la vía del mantenimiento del monumento (habló de "financiar su conservación" y de "mantener un servicio de vigilancia las 24 horas" del día), creado para la exposición universal de 1929.

"El problema de la plaza de España viene de largo", analiza el geógrafo Iban Díaz

"El problema de la plaza de España viene de largo. Es un edificio, y una plaza monumental, muy extenso, que se encuentra separado de las zonas residenciales y que requiere mucha seguridad e inversión en mantenimiento. Cada cierto tiempo salta la preocupación porque aparecen desperfectos, inevitables por otro lado en cualquier sitio que se use", asume el geógrafo Iban Díaz, profesor de la Universidad de Sevilla, que ha estudiado a fondo el desarrollo urbano de Sevilla en múltiples publicaciones.

"El cerramiento es la solución que se ha desarrollado en el caso de Sevilla para los espacios públicos en general, patrimoniales o no, por gobiernos de un signo u otro. Es decir, la propuesta podría entenderse de manera totalmente independiente a la cuestión del turismo. Es una política generalizada para con el espacio público, que busca precisamente que estos espacios se usen menos, con lo que también se reducirá su deterioro, lógicamente. Una solución fácil y cobarde en mi opinión, pero que no es achacable en exclusiva a este gobierno", agrega el profesor.

Para la oposición a Sanz, el asunto no es una mera anécdota, sino que pone sobre la mesa la política turística de los últimos años en la ciudad: "No es una ocurrencia, es el modelo de ciudad que cultivan PP y PSOE: desplazar a la población de Sevilla para hacer espacio a un turismo fuera de control. No aceptamos peajes, ni colas, ni cerramientos. La Plaza de España debe ser pública y estar abierta para su gente", afirma Susana Hornillo, portavoz de Podemos-IU.

El exalcalde Antonio Muñoz (PSOE), ahora en la oposición a Sanz, ha manifestado: "Ese cerrojazo es hurtar no sólo el espacio público al conjunto de la ciudadanía, sino contradecir el espíritu con que fue concebida por el arquitecto Aníbal González. A nadie se le ocurriría cerrar la Plaza de San Marcos de Venecia, la Plaza Mayor de Madrid o Salamanca o la Plaza de la Corredera de Córdoba, por poner sólo algunos ejemplos de ciudades con gran afluencia turística. Son grandes espacios públicos de convivencia".

"Total, que algo le tiene que dar a su público. No se atreve a plantear la tasa turística porque no se atreve a hacer nada que no tenga el consenso del sector turístico y de la Junta, así que sale con esta propuesta disparatada, para demostrar que sí que está haciendo algo, aunque evidentemente no va a llegar a nada", remacha el geógrafo Díaz.

Tasa turística y pisos turísticos

La propuesta de Sanz y alguno de sus propios argumentos, como este, por ejemplo, "nadie va a dejar de visitar Sevilla por tener que pagar 3 ó 4 euros por ver la Plaza de España y además a los sevillanos no se les cobraría por lo que podrían seguir disfrutando como siempre de este enclave", han traído de nuevo a la actualidad la tasa turística que existe en otras ciudades de España y de Europa, que era uno de los objetivos de la anterior corporación y que el PP en Andalucía rechaza, aunque de manera indirecta, al afirmar que no se hará mientras el "sector", es decir, el empresariado, la patronal, no lo pida. Dicho de otra manera, si la patronal no quiere, y de momento no quiere, no se hace.

Así, al calor de la polémica, PSOE y Podemos-IU han reclamado de nuevo que el Ayuntamiento imponga una tasa turística por pernoctaciones, como la que existe en otras ciudades de Europa. "Según la encuesta de ocupación hotelera del INE de 2023, los turistas pasaron una media de 2,03 noches en Sevilla. Si calculamos una tasa turística de 2 euros por noche en base a los 3,5 millones de turistas, estaríamos hablando de un mínimo de recaudación de 14 millones de euros. Y eso si hablamos de mínimos, porque lo justo sería una tasa turística que se incrementara en función del rango del alojamiento escogido por el turista", afirma Podemos-IU.

Muñoz, que apostaba como alcalde por implantar la tasa, reclamó a Sanz que abandonara su "errático" planteamiento y manifestó: "Con la tasa se recaudarían como mínimo 6 millones de euros al año para restauración del patrimonio, refuerzo de los servicios públicos municipales o promoción de la ciudad". Sanz ha calculado, grosso modo también, que su idea recaudaría 9,5 millones.

"Sevilla es una ciudad muy saturada, una de las más visitadas y sufre mucho la cuestión de los pisos turísticos. La mayor oposición popular viene de los barrios centrales, que en Sevilla son barrios acomodados y de voto invariablemente conservador. Son los votantes potenciales de Sanz, que se encuentran con que el centro histórico, con todo el valor simbólico que tiene para el sevillano, se encuentra tomado por turistas, es imposible vivir en él y casi tampoco pasear tranquilamente. El centro de Sevilla pierde población año a año desde 2013, más o menos desde que empieza a dejarse notar el efecto de plataformas tipo Airbnb", analiza el geógrafo Iban Díaz.

"Sanz tiene una papeleta complicada con el turismo y tiene que demostrar a sus votantes que está haciendo algo. Entiendo el órdago de la plaza de España en ese sentido. Es un alcalde que llega al poder prometiendo combatir los efectos perjudiciales de la turistificación, pero que una vez que llega al poder tiene que sacrificar esa parte de su programa porque no coincide con los intereses de su partido en el gobierno autonómico, ni con los intereses de un poderoso sector turístico e inmobiliario en la ciudad", agrega Díaz.

"Lo primero que hace Sanz –prosigue su análisis el experto– es dejar en suspenso la modificación del PGOU para controlar los pisos turísticos que el anterior gobierno municipal había conseguido aprobar".

"No hay una sola concesión a los vecinos que se quejan de la saturación turística"

"Lo hace –añade– porque la Junta iba a sacar una modificación del decreto de 2016 sobre viviendas turísticas, que finalmente salió este mes de febrero, después de dos años y medio filtrando borradores, como si no hubiera prisa. El decreto modificado de la Junta además sigue la misma línea de la de 2016 que es regular lo menos posible y favorecer los intereses de los propietarios y los inversores. No hay una sola concesión a los vecinos que se quejan de la saturación turística".

"Cada cierto tiempo aparecen nuevas noticias de antiguos palacios del centro que se convierten en apartamentos turísticos. Dentro de la propuesta de regulación municipal de pisos turísticos que se está manejando, ya avisan de que la oferta se puede ampliar en más de 23.000 pisos más", asegura el profesor Díaz.

Veladores

La privatización del espacio público no se limita en Sevilla a la propuesta de la plaza de España, sino que, también, prolifera con la multiplicación de los veladores en el centro, que se permitió con la excusa del Covid y que sigue sin modificarse a pesar de las protestas de asociaciones de vecinos.

El ayuntamiento ha venido defendiendo que la nueva ordenanza se está trabajando de la mano no solo del sector, sino también de los vecinos. La idea, según ha expresado el alcalde Sanz, es buscar "un equilibrio entre los hosteleros, como importante motor económico" de la ciudad; y los intereses de los residentes.

Sin embargo, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), órgano de consulta y asesoramiento del Ayuntamiento, no ha encontrado este equilibrio al analizar uno de los últimos borradores presentados y a principios de febrero, hizo público un dictamen en el que decía que el texto era "inconcreto y confuso", también falto de "claridad" y que genera "inseguridad jurídica".

Además, alertaba de que el "aumento del horario de cierre contribuirá a generar conflictos entre hosteleros y residentes". El CESS pedía también "precaución" ante la idea de "consolidar las ocupaciones, en principio excepcionales y transitorias, de las plataformas sobre plazas de estacionamiento y terrazas en cruce de calzada", según recoge Europa Press.

"Estamos convencidas de que si el alcalde tiene un mínimo de compromiso con sus vecinos, corregirá el despropósito de norma que ha presentado", afirma Hornillo.