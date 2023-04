Podem y Esquerra Unida concurrirán juntos en el País Valencià para las elecciones del 28M

Podem y Esquerra Unida concurrirán juntos a las elecciones autonómicas del 28M y lo hacen convencidos de que la próxima legislatura tendrán "más fuerza" para reeditar un tercer Botànic con una nueva correlación de fuerzas en Les Corts Valencianes que permita hacer "políticas más valientes".

Así lo han asegurado el vicepresidente segundo y máximo representante de Podem en el Consell, Héctor Illueca, y la coordinadora de EU y consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, en una rueda de prensa, en la que han insistido en que el acuerdo no es más amplio porque Compromís no ha querido. "Estoy convencido de que con Mónica Oltra habría sido posible un acuerdo", ha asegurado Illueca, quien ha estado acompañado también por la coordinadora general de Podem y candidata a la Alcaldía de València, Pilar Lima, y la diputada autonómica de EU Estefanía Blanes.



Ambas formaciones han cerrado también acuerdos municipales en medio centenar de localidades, y están a la espera de hacerlo en breve en otras treinta ciudades, como la de València, donde se está terminado de cerrar el acuerdo que se presentará en breve.



Unides Podem-Esquerra Unida

La coalición, pactada "a fuego lento, con calma" y "con mucho diálogo", llevará el nombre de Unides Podem-Esquerra Unida, y sus integrantes aspiran a que la campaña sea "lo más unitaria posible" y a que les apoye "todo el mundo", incluida Yolanda Díaz.

Podem liderá las candidaturas a Les Corts Valencianes en las tres provincias (Héctor Illueca por València, María Teresa Pérez por Alacant y Marisa Saavedra por Castelló), mientras que EU ocupará el número dos en València (Rosa Pérez Garijo) y Alacant (Estefanía Blanes), y el tercero en Castelló (Silvia Peris).



Los dirigentes de ambas formaciones han defendido la forma de negociar y cerrar este acuerdo, con "calma", "respeto", "generosidad" y "anteponiendo los intereses de la gente humilde a cualquier otra consideración", y han asegurado que es "un acuerdo necesario", que responde a "las demandas de la ciudadanía".



El vicepresidente del Consell ha asegurado que la última encuesta que maneja su partido, elaborada por 40db, no solo les da "una base solida para repetir el resultado" de las anteriores elecciones, sino que están "en condiciones de aspirar a tener más fuerza en el gobierno valenciano".



Acuerdo sin Compromís

Tanto Illueca como Pérez Garijo han asegurado que les hubiera gustado "una confluencia más amplia", que incluyera también a Compromís, pero esto no ha sido posible porque, según el dirigente de Podem, esta coalición no ha querido. "Estoy convencido de que con Oltra habría sido posible un acuerdo", ha asegurado Illueca, quien no entiende que haya quien esté abierto a sumar para las elecciones en generales pero no para las autonómicas, lo que ha calificado de "oportunismo político" o "puro electoralismo".



En este sentido, ha dicho que aspiran a que esta sea "una campaña unitaria" y a que les apoye "todo el mundo", desde Yolanda Díaz a Alberto Garzón, Irene Montero o Ione Bellarra, y está convencido de así será pues "otra cosa no se entendería".



En la misma línea, se ha pronunciado la coordinadora general de EU, para quien siendo vicepresidenta del Gobierno por Unidas Podemos, "no se comprendería que -Yolanda Díaz- hiciera campaña por otra fuerza que no fuera la suya", en referencia a Compromís.