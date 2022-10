¿Quién es el 'Pollo Carvajal', el agente 007 caribeño?

Un testigo acusado de narcotráfico sobre el que se cierne una orden de extradición a EEUU, una "causa secreta" hecha a base de refritos de prensa de cuarta categoría, el malvado régimen venezolano que adorna cualquier titular sobre cualquier sujeto al que quieras destruir ¿Qué puede salir mal?

Que tu testigo se llame Hugo Armando Carvajal. Y tenga tantas ganas de evitar una extradición que se saque de la manga testimonios sobre lo que sea, a gusto de cualquiera, de manera que hasta su madre, perdón, el juez más de derechas lo empiece a tomar con pinzas.

Conocido como El Pollo Carvajal, fue jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014, pero pasó de chavista a chavista crítico y de ahí a defensor del "presidente encargado" Juan Guaidó. Como su defensor llegó a España "perseguido por la dictadura" y como buen agente de inteligencia entró en España con documentos falsos a nombre de... José Mourinho.

Aquí se dedicó a tuitear: presumía de la información que supuestamente manejaba, troleaba a diplomáticos y políticos cubanos y venezolanos, amenazaba con poder soltar información que causara estado de conmoción en Venezuela... Bueno, así malandreando hasta abril de 2019 cuando fue capturado atendiendo una orden de extradición de EEUU, que le acusó de narcotráfico y crimen organizado, delitos que presuntamente habría cometido aprovechándose de su cargo de director de inteligencia militar.

Pasados unos meses los tribunales españoles lo dejaron en libertad denegando la entrega al considerar que EEUU lo podía por motivaciones políticas. A partir de ahí nuestro James Bond caribeño se esconde durante dos años, cambiando de pisos cada dos-tres meses hasta que en 2021 lo detiene la Policía Nacional. Y ahí es cuando empieza a venderle al juez García Castellón una información hiper secreta y muy burda.

El Pollo Carvajal fue jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014

Lo burdo de del Pollo Carvajal se formuló así: "Con la vista puesta en el restablecimiento de la democracia en Venezuela y con la plena intención de contribuir a los altos intereses nacionales de la que considero mi segunda patria, España, deposito mi confianza en los jueces españoles, independientes y profesionales, con los que colaboraré sin reservas", dijo al presentarse ante la Audiencia Nacional.

Colaborar sin reservas con "jueces españoles independientes y profesionales" supuso acusar falsamente a Podemos de haber recibido financiación del gobierno venezolano, inventar testimonios sobre los depósitos millonarios del gobierno Hugo Chávez a las cuentas en Granadinas de Pablo y de Juan Carlos Monedero, jurar que aportaría documentación que lo probara…Pero después, por no aportar no aportó ni la "documentación" que aportó Inda en OK Diario y en La Sexta.

Eso sí, en el medio también se llevó a Lula da Silva, a Nestor Kirchner, a Evo Morales, al hondureño Manuel Zelaya, al peruano Ollanta Humala, al paraguayo Fernando Lugo e incluso a Gustavo Petro a los que también acusó de haber sido financiados por Chávez. Total, que siempre según el Pollo, Venezuela estaba tirando dinero prácticamente desde el helicóptero a todo progresista que viera por el mundo y el Pollo Carvajal o bien guardaba recibos de todo o conocía de cerca a quien los guardaba.

¿Qué no harías tú para evitar una extradición a EE.UU.? Las declaraciones de nuestro perseguido del régimen (no se sabe de qué país) le ayudaron al juez García Castellón a reabrir la causa sobre la financiación irregular de Podemos que ya había sido archivada años antes. Básicamente para que las cloacas mediáticas generen 18.760 artículos más sobre el bolivarianismo, Podemos y su peligroso vínculo.

Hasta que en junio de este año la Audiencia Nacional le ordenó al juez García Castellón archivar su investigación ultra secreta basada en las difamaciones del Pollo Carvajal. Tras meses de este circo ambulante, la Audiencia Nacional advirtió que las denuncias de Carvajal contra Podemos persiguen el "fin espurio" de evitar su extradición.

¿Quién podría haberlo imaginado? Si no lo hubiera dicho la Audiencia Nacional, seguiríamos fiándonos de la palabra de un señor que entró en el país identificado como José Mourinho. Diciendo, además, ser perseguido por el régimen venezolano, huyendo de la justicia estadounidense que le acusa de narcotráfico. Probablemente, buscaba evitar ser extraditado a cambio de su noble y transparente testimonio ¿Quién podría pensar que se lo inventa todo?

Tras analizar el caso el tribunal concluyó que todo se trata de "hechos que están basados en meras sospechas y están respaldados por recortes de prensa sin otros datos que los corroboren".

Entre los datos que deberían estar basados en algo más que mera sospecha está, por ejemplo, la información que asegura que Monedero recibió un millón de dólares en la Embajada de Venezuela en España de un alto funcionario. Lo que se aporta como prueba es el hecho de que ese alto funcionario viajó a España, pasaba por aquí, así que seguro que traía cash para Podemos.

Según el Pollo Carvajal, el funcionario trajo un millón de dólares en una valija diplomática, pero Carvajal no lo vio, sino que se lo ha contado otro testigo protegido y, así, no tiene pruebas, pero tampoco dudas.

Pese a poner tanto a prueba su imaginación las cosas no salieron del todo bien para el Pollo Carvajal: las numerosas peticiones de asilo fueron rechazadas y la extradición a EE.UU., aprobada. Hace unos meses dijo sentirse decepcionado por España. "Mi intención de ir a España era poder compartirles información que permitiera ejercer presión al régimen de Maduro desde Europa. Pero luego de los atropellos judiciales a los que me sometieron, y el rumbo que tomó la política de ese país, entendí que me había equivocado de destino", escribió en una web que abrió tras su encarcelamiento.