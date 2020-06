La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha protagonizado este martes una rueda de prensa tras más de un mes de silencio mediático. La diputada por Barcelona ha reiterado por tercera vez sus palabras en la sesión de control la pasada semana, en las que dijo que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es "hijo de un terrorista". "Yo soy marquesa y él es hijo de un terrorista, es un hecho fáctico" ha señalado. "¿Cómo llamarían ustedes a un militante de ETA?", ha planteado ante la prensa y ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si se retira del diario de sesiones del Congreso.

Pese a que sus palabras causaron malestar en el partido, como ya informó Público, la portavoz del PP asegura que se siente respaldada por la dirección de su partido y que no cree que su cargo peligre. "Desde antes de ser nombrada portavoz fui objeto de comentarios que unos filtraban con osada discreción, no me interesaron nada entonces, creo que no influyeron en mi nombramiento, y no creo que influyan en mi continuidad como portavoz", ha manifestado.

Asimismo ha asegurado que mantiene una relación "muy cordial y muy afectuosa" con el líder del partido, Pablo Casado. "Nos escribimos, nos llamamos, y no tengo ningún problema personal con él". A renglón seguido ha señalado que es "imposible reaccionar sobre fuentes anónimas" después de que algunos miembros de su partido se quejaran de que su intervención "eclipsó" por completo a Casado.

Además, ha explicado que su silencio informativo durante se debe a que algunos de sus compañeros ya "habían intervenido" antes que ella al término de la Junta de Portavoces y ya "no tenía sentido" salir. "Que a mi me den instrucciones de callarme siendo portavoz no tiene mucho sentido", ha zanjado.

Álvarez de Toledo también le ha dedicado unas palabras a su compañero de partido, el presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo después de que éste calificara de "error" su intervención en el Parlamento. "Agradezco al señor Feijóo que se haya significado públicamente: yo no comparto su valoración de mi intervención, ni de la situación del parlamento. Discrepo. Entiendo perfectamente que no le puedan gustar, como él entenderá que no me gusten algunas de las suyas como ya escribí en el pasado", ha explicado.