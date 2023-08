El PP asume que Feijóo estará en la oposición y le pide cambios en Génova

Alberto Núñez Feijóo se verá el próximo martes 22 de agosto con el rey Felipe VI en La Zarzuela. Ahí le transmitirá al monarca su intención de intentar la investidura como candidato de la lista más votada y con la garantía, siguen sosteniendo en Génova, de 171 apoyos. El rey deberá decidir si propone a Feijóo, cuya carta de presentación a tenor del primer 'match-ball' de la investidura —la elección de la Mesa del Congreso— son 139 votos frente a los 178 del PSOE, o a Pedro Sánchez, pero aun consiguiendo su objetivo de ir a una investidura, el fracaso está prácticamente asegurado.



"Todo es ya relato", dice un barón del partido en conversación con Público, convencido de que la izquierda logrará reeditar el gobierno de coalición con el apoyo de JxCat. Esa opinión, que públicamente nadie airea en Génova, es compartida por más dirigentes populares de máximo nivel. "Vi a Sánchez volviendo a ser presidente el mismo 23J", asegura otro líder del PP que también ve a Feijóo en la oposición.



Lo cierto es que todos los escenarios posibles son "complicados" para el PP. "La única opción que tenemos es que no le salga el acuerdo a Sánchez", asumen los conservadores, que también son conscientes de que este jueves se colocó la primera piedra de una nueva legislatura progresista.



Así explican además el movimiento del PP en la Mesa del Congreso que provocó el choque con Vox. Según Génova, nunca hubo ningún acuerdo con la extrema derecha para darles uno de sus cuatro puestos en el órgano de dirección del Parlamento, aunque sí reconocen que de haber visto posibilidades de hacerse con la presidencia de la Mesa lo hubiesen hecho. Desde la formación de Santiago Abascal también suscriben que no se cerró ningún pacto y precisamente por eso le reprochan al PP que diese por sentado sus votos.



El resultado de lo que para algunos fue un "malentendido" y para otros es "una estrategia a medio plazo" de Génova para dejar a Vox sin espacios fue un Feijóo desconcertado en su escaño al ver como la formación ultra se votaba a sí misma. Se enteró en directo de que saldría de la Cámara Baja con 33 apoyos menos de los que esperaba.

Con todo, las conversaciones entre el PP y Vox continúan —pilotadas en la parte popular por Miguel Tellado y no por Elías Bendodo— y ni los de Feijóo dan por perdido su apoyo en la investidura ni los de Abascal se lo niegan. "Nada me gustaría más que que Abascal le dijera al rey que no apoya a Feijóo", señala un barón popular. En esa nueva pantalla en la que se mueve ya el PP y que pasa por intentar fagocitar a Vox de cara a unas nuevas elecciones, estas fuentes consideran que el precio que pagaría el líder del partido ultra por allanarle el camino a Sánchez sería muy alto y beneficiaría al PP: "No va a hacer eso", sentencian.



En la formación conservadora creen que "la estrategia a corto plazo de Feijóo tiene que ser conseguir la investidura, pero para visualizar que tienes un proyecto y hacer lo que no hizo en la campaña". "Es todo lo que tiene que ganar" en una investidura fallida, apuntan entre las renovadas filas populares del Congreso.



Sobre las críticas internas al expresidente de la Xunta de Galicia aupado como salvador del partido hace apenas un año y medio, distintas fuentes consultadas por este periódico apuntan a la necesidad de hacer cambios en su dirección. Le piden que "se abra más" al partido y amplíe a su núcleo de colaboradores: "Tiene que reforzar a su equipo".