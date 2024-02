El PP de Ayuso presiona a Feijóo para que se oponga a que el Congreso investigue la compra de mascarillas en pandemia

Acorralado por la ofensiva del PP con el 'caso Koldo', a inicio de semana el PSOE puso sobre la mesa una comisión de investigación en el Congreso para fiscalizar los procedimientos de compra de material sanitario durante la pandemia de todas las administraciones. La anunció el lunes y la registró el martes. Este miércoles, fuentes oficiales del PP aseguraban que todavía no han decidido si la apoyarán o no. "Cuando queramos comunicarlo, lo haremos", señalan.

Pero en el PP de Madrid ya han dejado claro su rechazo explícito. Y lo han hecho sembrado dudas sobre la legalidad de la comisión: "Tengo mis propias dudas jurídicas acerca de que una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles", aseguró Alfonso Serrano, 'número 2' de Isabel Díaz Ayuso.

Lo cierto es que el PSOE no ha visto la necesidad de fiscalizar cómo consiguieron el material sanitario todas las administraciones hasta cuatro años después de la pandemia y a raíz de la trama de corrupción por la compra de mascarillas que les ha llevado a expulsar cautelarmente del partido al exministro José Luis Ábalos. Es ahora además cuando reconoce "los riesgos" —así lo explicitan en la exposición de motivos de la solicitud registrada ante la Mesa— que se asumieron con los procedimientos de contratación de urgencia habilitados entonces.

Pero no por evidente deja de ser efectiva la estrategia de los socialistas para romper el marco del relato del PP. La opinión entre diputados y dirigentes populares es unánime en cuanto al fin con el que ha sido pergeñada esta comisión, pero hay voces dentro del partido que creen que hay buscar una buena argumentación si finalmente se rechaza. "Negarte a investigar algo, y esto más, siempre es complicado de explicar", razonan fuentes del PP.

Así, en Génova todavía no confirman a las claras qué harán, aunque a juzgar por las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, todo apunta al rechazo. "Que no cuenten con nosotros para ello", dijo Tellado, después de acusar al PSOE de "esparcir las culpas y las sospechas a otros".

Preguntado por este medio sobre si el PP consideraba necesaria fiscalizar los contratos de compraventa durante la etapa de excepcionalidad de la pandemia, el dirigente popular aseguró que no les constan "irregularidades en otras administraciones que no sean las que han señalado las investigaciones policiales y judiciales que han llevado a la detención de un asesor del señor Ábalos".

Lo cierto es que hay administraciones gobernadas por el PP que también firmaron contratos de compra de material sanitario que siguen bajo la lupa de la Justicia, como el conocido como 'caso Luceña y Medina' y que afecta al Ayuntamiento de Madrid, presuntamente estafado. El más polémico de todos, el del hermano de Isabel Díaz Ayuso, fue archivado por la Fiscalía —la española y la europea— porque, aunque sí se consideró acreditado el cobro de comisiones, no se apreciaron ningún delito.

Y, precisamente ahora, el alcalde la capital, José Luis Martínez Almeida, y la mano derecha de Díaz Ayuso están siendo las voces más contundentes contra la comisión de investigación planteada por el PSOE, elevando la presión sobre Génova.

Ambos han dejado claro que no se puede apoyar una comisión que incluso se podría declarar nula, según Almeida. "Una comisión de investigación no puede tener un objeto indeterminado y genérico, se investiga algo concreto y, en segundo lugar, no puede tener carácter prospectivo, tiene que haber una serie de indicios que justifiquen la comisión de investigación", dijo este miércoles a la salida de un desayuno informativo en Madrid. Pero el equipo de Feijóo sigue midiendo los tiempo y las decisiones.

El PNV también se lo piensa

También lo hace el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que, aseguran fuentes parlamentarias, "se pronunciará llegado el momento". Aunque piden explicaciones al Gobierno, los nacionalistas vascos advierten que "las comisiones de investigación parlamentarias sobre causas que se encuentran sub judice tienen un recorrido limitado". De oponerse, podrían hacer decaer la comisión de investigación.

Y es precisamente al PNV a quien, con el foco puesto en las elecciones vascas de abril, señala el PP. Con la espina clavada de su apoyo a la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, los populares les piden la misma respuesta que entonces.