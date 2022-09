El PP cierra con PSOE y Vox un pacto para renovar el consejo de Canal Sur que deja fuera a la izquierda

El PP ha cerrado con PSOE y Vox sendos acuerdos para la renovación del consejo de administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía –el ente encargado de vigilar que las televisiones de Andalucía cumplan la ley– que dejan fuera a Por Andalucía y a Adelante Andalucía. La izquierda se quedará de este modo sin representantes en ambos órganos "por primera vez en la historia", según dijeron fuentes de IU a Público.

El pacto no implica cambios en la dirección de Canal Sur, donde Rafael Porras y Juan de Dios Mellado se mantendrán en sus puestos. El periodista malagueño Domi del Postigo se va a convertir en el próximo presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, en sustitución de Antonio Checa, según recoge Europa Press.

102 de 109

El portavoz parlamentario de PP, Toni Martín defendió que los acuerdos con PSOE y Vox "incide en el camino del diálogo y el consenso" y destacó que abarca a "102 diputados de 109 posibles". Todos salvo los cinco parlamentarios de Por Andalucía y las dos diputadas del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

El PP destacó que "la renovación [se produce] con una distribución de puestos proporcional al resultado de las elecciones autonómicas, como ha venido ocurriendo en anteriores legislaturas". Para Martín el acuerdo "sigue garantizando la pluralidad y la transparencia en la información que reciben los andaluces de medios de comunicación públicos y supone una garantía y respaldo de los derechos de los trabajadores".

Fuentes socialistas aseguraron a Público que en la negociación el partido había "hablado solo como PSOE y acordado cómo PSOE lo que nos correspondía proporcionalmente en función de los resultados electorales. Y sobre todo hemos pedido garantías de pluralidad y respeto a los profesionales. Ese ha sido el eje de la negociación con un PP con mayoría absoluta".

Otras fuentes consultadas por Público dijeron: "[Se han quedado fuera] porque no tienen votos suficientes y el PP no está a favor de ampliar el número de miembros". Vox se congratuló de que no se incrementase el coste del Consejo: "La única condición que Vox puso desde el minuto uno fue, que no se incremente el gasto económico de estos consejos, como finalmente se ha conseguido", indicó el partido de ultraderecha en un comunicado. Traducido: que la izquierda se quedaba fuera, según este análisis.

El secretario general del PSOE afirmó: "Estamos satisfechos porque ha llegado el momento de dar un paso adelante y de dejar atrás lo que fue un error importante en la legislatura pasada cuando no se dieron las garantías suficientes sobre la pluralidad, la independencia y la información veraz a la que tienen derecho los andaluces", según el dirigente socialista.

Los acuerdos, según el PP, "incluyen el compromiso de mantenimiento y estabilidad laboral del conjunto de la plantilla, la dotación de recursos humanos y materiales y una apuesta decidida por la producción propia".