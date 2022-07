PP y Cs impondrán con Vox que el Ayuntamiento de Zaragoza pida retirar la ley de Memoria

Arrecia la 'guerra cultural' en Zaragoza: el pleno del Ayuntamiento aprobará este jueves una moción de PP y Cs con el apoyo de Vox que, a partir del argumento de "tratarse de una ley que busca la confrontación y la ruptura del pacto de reconciliación (sic) entre españoles", pide al Gobierno que retire el proyecto de Ley de Memoria que actualmente tramitan las Cortes y le reclama que impulse otra de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo.

La iniciativa de conservadores y naranjas tiene —junto con una clara finalidad de instrumentalización mediática— un contenido entre impugnatorio y contradictorio, ya que supone utilizar el pleno de Zaragoza para atacar una norma que formalmente no existe todavía (se encuentra en el Senado) tras su aprobación inicial en el Congreso) y para, al mismo tiempo, reclamar la aprobación de otra que ya fue planteada por Ciudadanos hace dos años y cuya toma en consideración obtuvo el rechazo de la cámara baja.

Hace dos años, PP y Cs también presentaron una normativa similar que fue rechazada por la cámara baja

La moción se enmarca en la ofensiva de varias formaciones del centro-derecha a la ultraderecha contra el proyecto, tras la inclusión de una enmienda pactada por el Gobierno con EH Bildu y con Más País y que conlleva la creación de una comisión técnica para estudiar las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por los restos del aparato franquista entre 1978 y 1983.

Pese a que la puesta en marcha de ese organismo solo afectaría al eventual esclarecimiento de algunos crímenes del postfranquismo, una medida largamente demandada por el memorialismo, el mero hecho de contar con el apoyo de la formación vasca supuso la automática puesta en marcha del ventilador de 'todo es ETA', que este jueves volverá a rotar con fuerza en el pleno Zaragoza.

Distintos equilibrios políticos en las instituciones

La moción de PP y CS, de hecho, incluye un 'corta y pega' de al menos dos párrafos de la exposición de motivos de aquella propuesta de los naranjas, que solo lograron sumar al respaldo de las formaciones que van a apoyarla en Zaragoza los del PRC y Navarra Suma.

Sin embargo, los equilibrios políticos son distintos en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, gobernado por una coalición de PP y Cs bajo la supervisión de Vox, del voto de cuyos dos concejales dependen las decisiones de calado del equipo de Gobierno, algo que este jueves le permitirá a este último sacarla adelante, aunque los tres grupos de la izquierda —PSOE, ZeC (Zaragoza en Común) y Podemos— votarán en contra de la resolución.

Santisteve: "Es tremendamente injusto que se confronten muertos del terrorismo con los del franquismo"

"Cerca de 30.000 personas fueron fusiladas entre 1939 y 1945 [en España], lo que dice muy poco del perdón y de la sensibilidad practicada por la dictadura franquista", señaló el concejal de ZeC Pedro Santisteve, que considera "tremendamente injusto que se confronten muertos del terrorismo con los muertos del franquismo".

"El señor Azcón vuelve a sacar aquí lo más reaccionario de la derecha, que nunca condenó expresamente el régimen de Franco, y hace muy mal en utilizarlo en una 'guerra cultural' cuando es de salud democrática asumir que todos los muertos como consecuencia de violencia son iguales", añadió.

"No consideran víctimas a las del franquismo"

"El argumento es tan baladí como falseador de la realidad. Una vez más se escudan en el comodín de ETA para dejar desprotegidas a las víctimas del franquismo", señalan desde la Plataforma de Acción Memorialista de Aragón (PAMA), ya que "en ningún momento, como los propios interesados han reconocido, los derechos de las víctimas del terrorismo se van a ver afectados por la aprobación de esta ley. Sin embargo, y como siempre desde la Transición, las víctimas de la guerra y la barbarie franquista son inexistentes para ellos".

"Estamos en una guerra cultural, y ahí todo cabe. Están con el comodín de ETA, pero la Ley de Memoria no afecta para nada a las víctimas del terrorismo", explica Enrique Gómez, de la ARMHA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón), que vincula la iniciativa con "los movimientos estratégicos del PP de cara al próximo ciclo electoral".

Para Gómez, el planteamiento de conservadores y naranjas revela "el problema de que a las víctimas del franquismo no las consideran víctimas y el de sostener que en 1975 se hizo un borrón y cuenta nueva. Pero el dolor no se cierra por decreto". "Es una vergüenza, porque esta ley no toca absolutamente nada de los derechos de las víctimas de ETA", añade.

El texto de la moción y las exigencias de Vox

La moción, que dedica casi tres de sus cuatro folios a las víctimas del terrorismo y a repicar la frustrada proposición de ley de Ciudadanos, despacha las referencias a la nueva Ley de Memoria en dos párrafos en los que, en realidad, no hay alusiones a su contenido, sino a su génesis parlamentaria.

"Nos encontramos que ante una falta o vacío Legal en la reparación del dolor de las víctimas de la barbarie terrorista, el actual Gobierno ha pactado con Bildu, sacar adelante una Ley de Memoria Democrátic", señala en el primero, para añadir en el segundo que esa norma "no cuenta con el consenso y con el apoyo de todas las fuerzas políticas", algo que, en realidad ocurre con la inmensa mayoría de las que se tramitan en las Cortes.

La moción indica que la Ley de Memoria no tiene "el consenso y apoyo de todas las fuerzas políticas"

"Teniendo como ejemplo el espíritu de la transición —sugiere—, se debería pactar [por] todas las fuerzas políticas para evitar la confrontación y la utilización política y evitar una España de bandos", una recomendación que, por otro lado, no acaba de casar con el propio planteamiento de la moción de PP y Cs.

La propuesta, por otra parte, abre un debate en el extremo derecho del arco partidista, ya que Vox tiene previsto reclamar a los conservadores mayor beligerancia con el memorialismo. El discurso de los concejales de la ultraderecha se centrará, según explicaron fuentes de ese partido, en "criticar los incumplimientos de Rajoy", en recordar "que en Andalucía no se ha derogado la Ley de Memoria Democrática" y en afearle al PP que se abstuviera cuando en 2019 las Cortes de Aragón debatieron sobre la derogación de la norma autonómica, un debate que acabó aumentando el respaldo a la misma.