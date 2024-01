El PP cuestiona la indignación del PSOE por la piñata de Sánchez en Ferraz y los socialistas le exigen contundencia con Vox

La espiral de odio contra Pedro Sánchez alentada por la extrema derecha no solo continúa en el año que acaba de arrancar sino que va a más y el episodio de la madrugada de Nochevieja en la calle Ferraz, donde los ultras —unas 300 personas, según los datos de Delegación del Gobierno de Madrid— colgaron de un semáforo un monigote con la figura del presidente del Gobierno para golpearlo hasta romperlo mientras gritaban, entre otras cosas, "así tiene que acabar el Pedro Sánchez de verdad", lo evidencia. Detrás de esa convocatoria, como cada noche desde hace casi dos meses, está Revuelta, una organización vinculada a Vox.



El PSOE ya ha anunciado que estudia acciones legales mientras señala al PP por "ligar su suerte a la de la extrema derecha" y ser "incapaz" de condenar los actos de Ferraz, escribió la vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo cierto es que en la reacción de los populares a los sucedido el pasado 1 de enero frente a la sede nacional del PSOE sí aparece la palabra "condena", aunque camuflada entre ataques a los socialistas.



"El mismo PSOE que acaba de decir que no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez. No nos gusta lo que pasó esa noche y todo lo que no entre dentro de los límites del respeto cuenta con nuestro rechazo y condena", aseguran a Público fuentes de la dirección del PP.

Así, los de Alberto Núñez Feijóo esquivan la condena contundente de los sucedido Ferraz, donde también se insultó a José Luis Martínez Almeida, señalando al propio PSOE: "¿Qué opina el PSOE de los insultos a Almeida por parte de los mismos que golpearon la piñata? ¿Y de la quema de muñecos con la imagen de Feijóo en Galicia? ¿Y de la quema de imágenes del presidente del PP en la Diada?". "Nuestra postura es la misma en todos los casos. La suya, no", remachan desde Génova.



Feijóo ha sido 'quemado'—es decir, un muñeco suyo— en hasta dos ocasiones durante la celebración de la 'Quema del Meco' en el carnaval de Vigo. Una tradición viguesa por la que cada año se quema un muñeco a modo de protesta popular y por el que han pasado políticos de todo signo político. Un contexto radicalmente distinto al cariz reaccionario de las protestas ultras frente a Ferraz que arrancaron en noviembre y que durante las primeras semanas llevaron la violencia a las calles de la capital.



Para los socialistas, la reacción del PP es insuficiente y llega tarde. "El PSOE condenó ayer con rotundidad los insultos recibidos por el alcalde de Madrid. Una vez más el PP se queda corto, y más cerca de los ultras que de los demócratas", apuntaron este martes fuentes de la formación liderada por Sánchez.

Alfonso Rueda, de avanzadilla en plena precampaña

Génova guardó silencio durante todo el día 1 de enero y tampoco fueron los primeros en posicionarse. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a las elecciones del próximo 18 de febrero, Alfonso Rueda, se adelantó a la reacción de la dirección nacional popular. "No me gustó, desde luego, son imágenes que no deberían producirse en ningún caso", aseguró a primera hora del martes en una entrevista en Radio Nacional (RNE).



Eso sí, bajo el mismo argumentario que luego utilizarían en Génova, Rueda aprovechó la respuesta para señalar a la izquierda. "Eso no está bien, esas actitudes no deben producirse, pero cuando se producen, aunque sea con menor intensidad o con menor repercusión, cuando nos afectan a nosotros, por ejemplo, echo mucho de menos muchas veces, por no decir todas, la misma contundencia a la hora de decir que eso no debería producirse", criticó.



La condena de Estrasburgo a España en 2018

Los equipos jurídicos del PSOE estudian las fotografías y vídeos de los incidentes para presentar una denuncia por delito de odio. En 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por unanimidad que quemar fotos de los monarcas es un acto de crítica política y, por tanto, queda englobado dentro del derecho a la libertad de expresión. Lo hizo en una sentencia en la que condenó a España por vulnerar la libertad de expresión de dos jóvenes catalanes que en 2007 quemaron fotos de los monarcas y fueron condenados a pagar 2.700 euros de multa cada uno de ellos por un delito de injurias contra la Corona.