El PP, descolocado ante la reunión de Sánchez con Feijóo: "No es el mejor contexto"

El Partido Popular ha dado categoría de máxima gravedad y punto de inflexión —uno más en el último año y medio— al acuerdo entre el PSN y Bildu para presentar una moción de censura en Pamplona y que la formación abertzale se haga con el control del ayuntamiento, en manos de UPN. "Si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos", aseguró Alberto Núñez Feijóo a las pocas horas de conocer el pacto. Dijo también que "quizás" sea "imposible" normalizar la relaciones con Pedro Sánchez.



¿Se entenderá entonces una foto de foto de Feijóo con Sánchez en los próximos días?, se preguntan ya algunas voces del PP. Hay dudas en la formación sobre cómo explicar la reunión que el presidente del Gobierno le ha propuesto al líder de la oposición. "El contexto no es el mejor ni el más proclive", señala un presidente autonómico que cree que el acuerdo de los socialistas con Bildu que se ha conocido este miércoles "dificulta" la reunión.

"¿Es el mejor momento para que se vean? No sé, (Sánchez) lo pone muy difícil", repite casi de forma idéntica otro barón del PP en conversación con Público. No ve ninguna posibilidad de acuerdos, pero reflexiona así casi consigo mismo: "Yo creo que hablar...No sé...". "Yo me sentaría", zanja.

Un tercer presidente autonómico, que lo ve más claro, pide "cordura" y asevera: "Si te llama el presidente del Gobierno a la Moncloa cómo no va a ir el jefe de la oposición". Preguntado este miércoles en los pasillos del Teatro Real, Feijóo no respondió si asistiría o no.



Aunque la tesis entre los conservadores es que la propuesta de reunirse con Feijóo forma parte de una estrategia de Sánchez para arrinconarles en su 'no' a todo mientras él explota reuniones y mesas de negociación con todos, todas las fuentes consultadas por este periódico se muestran convencidas de que el líder de la oposición no puede rechazar un encuentro aunque les haya pillado con el pie cambiado.

"Un presidente del PP no puede negarse a ir cuando le llama el presidente del Gobierno", señala otro destacado dirigente popular que cree que también puede ser "una buena foto para Feijóo". "Después de lo que hizo ayer Abascal", dice sobra la bronca del líder de Vox a Feijóo en el debate sobre la amnistía, "nos favorece porque nos centra".

La formación de Santiago Abascal —socios del PP en cinco gobiernos autonómicos y más de cien ayuntamientos— ha emprendido una guerra contra el PP por pactar con el PSOE las presidencias de las Comisiones en el Congreso. Les acusas de ejercer una "oposición teatral". Los populares tienen asumido que está será la dinámica durante toda la legislatura y que, "por supuesto", estallarán contra una reunión entre Sánchez y Feijóo.

La reunión sigue en el aire

Lo cierto es que la cita no se había cerrado aun y ahora sigue en el aire. Génova exige un orden del día pactado entre los equipos de Sánchez y Feijóo antes de poner fecha y hora para el encuentro: "Condiciones", reconocen fuentes de la dirección popular, sin las que no se sentarán con el presidente del Gobierno. Además, en el PP creen que la escenografía del encuentro es importante y prefieren que sea en el Congreso, territorio más neutral e institucional.

"Pero, ahora en serio, ¿es noticia que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablen?", se pregunta un presidente autonómico del PP. Los más autocríticos —y los menos— creen que también hay que mirar hacia dentro para saber cuándo se ha convertido en noticia y porqué lo ha hecho. "Feijóo tiene cabalgar una oposición dura sin perder la institucionalidad", subraya este barón.