Génova cambia el paso y enfría las expectativas sobre el freno a la amnistía de Bruselas

Después de augurar sanciones a España, la cúpula del Partido Popular (PP) ya no dice con la boca grande que Bruselas vaya a ponerse de su lado en la ofensiva contra la amnistía. Es más, en Génova hay dirigentes que casi han asumido que la Comisión Europea no frenará la ley de amnistía presentada por el PSOE. "No generemos expectativas que no son reales", apuntaba este lunes un alto cargo del partido.



El nerviosismo lleva días instalado en el PP. Según publicó El Periódico de Catalunya, el pasado martes, en una reunión interna en el Senado, cargos populares ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de que ni Bruselas ni la justicia española pararan la amnistía y la preocupación que este generaba en las filas del PP. Existe la opinión, ampliamente compartida, de que se han puesto "casi todos los huevos en la misma cesta". Es decir, que el PP ha apoyado demasiado su estrategia en un previsible rechazo de la Comisión Europea a la medida de gracia a los encausados por el procés del que no tienen ninguna garantía.

Este mismo fin de semana, la nueva vicesecretaria de organización y número 3 del PP a ojos de todos, Carmen Fúnez, aseguró que tenía "toda" la confianza en que Bruselas pararía la amnistía.

La confianza no es unánime. "Hay que ser realistas", reflexionan otras voces en la sede nacional del PP. Donde creen además que aunque el comisario de justicia europeo, Didier Reynders, haga alguna advertencia al Gobierno sobre la aplicación de la ley de amnistía, no colmará las expectativas generadas con sus declaraciones gruesas de las últimas semanas.

Feijóo ha tratado de internacionalizar la refriega política nacional señalando y presionando a Bruselas para que movieran ficha. Con Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional, al frente de esta estrategia, los populares intentan convencer a Europa de que Sánchez "es el Orbán del sur" —a propósito de esto, Viktor Orbán y Santiago Abascal preparan juntos las elecciones europeas— y de que si no intervienen para frenar la ley de amnistía se resentirán los valores europeos. Así lo ha repetido en varias ocasiones tanto el presidente del PP como otros dirigentes de Génova.



"Mal sabor de boca" en Europa

Sin embargo, la sensación es que no están consiguiendo que el mensaje cale. Fuentes del partido aseguran a Público que ni el debate en el Parlamento Europeo ni la intervención de Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, en el Comité de las Regiones, han tenido eco. "Nos ha dejado muy mal sabor de boca", aseguran. Lo que percibieron en ambas citas, a las que desde Génova dieron la máxima relevancia, es que para Bruselas la amnistía es un asunto interno que no genera ni expectación "ni preocupación", dicen las mismas fuentes.

Y con estos mimbres tendrá que afrontar Feijóo el debate sobre la ley de amnistía en el Congreso que se celebrará este martes y en el que batallará dialécticamente desde la tribuna con Patxi López, portavoz socialista. Del presidente del PP cabe esperar una intervención dura, apuntan desde su equipo, pero en la que no exprimirá sobremanera la vigilancia europea sobre la amnistía. Las expectativas ya han jugado una mala pasada en Génova.