El PP entierra electoralmente a Cs y les niega cualquier opción de listas conjuntas

La relación entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) vuelve a estar de plena actualidad. En realidad, desde la irrupción del partido naranja en el panorama electoral, nunca ha dejado de estarlo. Pero la más que posible cercanía electoral en Andalucía, especialmente, y también en Castilla y León, resucita el asunto con fuerza. En concreto, se ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que ambas fuerzas políticas concurran en coalición electoral, algo que ya sucedió el pasado año en Euskadi. Las posiciones no parecen estar cercanas en estos momentos. Desde Génova se ha descartado completamente esta opción después de que el partido que lidera Inés Arrimadas abriera la opción a explorar esa posibilidad. Los dan por enterrados electoralmente.

Por su parte, Cs afea las prisas a ese "portazo" y avisan que tienen fuerza para presentarse en solitario y que sus votos serán decisivos para formar Gobierno. La cronología de las declaraciones públicas es la siguiente. El pasado jueves, Arrimadas y todo el partido sacaba pecho de su participación en el Ejecutivo que lidera Juanma Moreno y cuyo vicepresidente es Juan Marín. El partido se volcó para defender su posición, coincidiendo con el tercer aniversario de las elecciones autonómicas. Ese mismo día, tanto Marín como Arrimadas defendieron las listas separadas.

Unas declaraciones que giraron públicamente dos días después, en la que dejaron abierta esa alianza conjunta. "Llegados a este punto, hay que valorar cualquier cosa para reeditar el Gobierno respetando que (PP y Cs) somos dos partidos distintos", dijo la líder de Cs en un acto celebrado en Sevilla, también junto a Marín.

Esa puerta quedó cerrada abruptamente el pasado lunes. En declaraciones a los medios, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, defendía la "casa común" del PP. "No hay otras fórmulas ni otras vías", señaló. La réplica llegó este martes de la mano de Edmundo Bal, portavoz parlamentario de los naranjas. "Ellos ya dicen que no, poco hay que explorar. No es este el momento de plantearlo por parte de nadie. Estoy convencido de que la situación electoral en Andalucía no se va a adelantar, queda mucho tiempo", dijo en una entrevista con RNE.

Bal ha insistido en defender que su partido es "una opción ideológicamente distinta al PP". Esa reivindicación de su espacio como "liberal" frente al "partido conservador" que representarían los populares. "Nos queda todavía legislatura en Andalucía, estamos haciendo un trabajo de éxito para los andaluces", ha añadido el portavoz. El dirigente de Cs no ha dejado pasar la oportunidad de mandar un recado a los populares. "Al PP decirle que cuando uno tiene expectativas de Gobierno tiene que ofrecer una posición constructiva, como se ha demostrado en Euskadi y donde se han encargado de dinamitarla", destacó. En dicha comunidad, varios cargos de Cs se han pasado a las filas del PP en los últimos meses.



El PP quiere mantener el nombre y sus siglas y acabar con Cs para quedarse con la derecha y centrarse en confrontar con Vox. "Electoralmente no tienen fuerza ya", destacan a este medio fuentes de Génova. Una estrategia que además visibilizó de forma pública el secretario general de los populares, Teo García Egea, el pasado mes de marzo, tras la moción de censura fallida en Murcia. En la historia entre ambos partidos destaca además otro nombre propio, el de Fran Hervías, exsecretario de organización de Cs, al que desde su antiguo partido acusan de ser el impulsor de una "OPA hostil" contra sus dirigentes y militancia.

Las heridas por la moción en Murcia se vieron reflejadas también esta semana. El presidente autonómico, Fernando López Miras, no lo olvida y habló claro ante los medios: "Cs es de todo menos fiable", dijo. "La única forma de garantizar que no gobierne la izquierda ni el señor Sánchez es votando única y exclusivamente al PP", añadió.

En Cs no han sentado bien las "prisas" de los populares en cerrar la opción de listas conjuntas, según destacan fuentes de la dirección consultadas por Público. "Nos vamos a presentar en Andalucía, pero la estrategia del PP es un error, porque nuestros votos van a ser decisivos", avisan. En todo caso, insisten en que no están en conversaciones de ningún tipo sobre estos asuntos.

"Nos vamos a presentar en Andalucía, pero la estrategia del PP es un error, porque nuestros votos van a ser decisivos", avisan en Cs

"Como partido responsable que somos, nosotros no damos portazo a nada. Tienen ellos más prisas en el portazo que nosotros. Nuestra idea es presentarnos en solitario, porque tenemos músculo, fuerza y proyecto, pero llegado el momento se pueden explorar todas las opciones, como por ejemplo presentarnos conjuntamente solo en algunas provincias", afirman estas fuentes. Consideran, por tanto, que "hay que estar dispuesto a hablar de todo" para reeditar el Gobierno.

Del mismo modo, en Cs explican que los pactos de Gobierno con los populares se están cumpliendo bien. Y que algunos barones o dirigentes locales del PP están sorprendidos con la actitud del partido a nivel nacional. Lo enmarcan en una reacción desmedida de García Egea tras lo sucedido en Murcia. Un "objetivo personal" del secretario general, que va mandando un mensaje de que "quiere muerto" a Cs.



"El PP llevaba presentándose en solitario en Andalucía 40 años y nunca consiguieron nada. El cambio en Andalucía se ha producido gracias a Cs y los andaluces en las próximas elecciones van a poder votar a Cs", añaden otras fuentes de la dirección del partido.

Por otro lado, el partido confirmó este martes la apertura oficial del proceso de primarias en Andalucía. La votación se realizará, como estaba prevista, durante este mes. En concreto, los días 13 y 14. Contra Marín se presentará al menos una candidatura, la encabezada por Carmen Almagro, representante de la corriente crítica "Renovadores Cs". Desde sus filas piden "tener las mismas oportunidades" en el proceso interno y que haya un debate entre los candidatos.

¿Más fácil la unión en Catalunya?

Las elecciones catalanas están más lejos en el calendario electoral. Pero allí la situación, cuando llegue, podría ser diferente. Durante los últimos días se ha movido mucho un manifiesto que defiende la unión electoral de la derecha "constitucionalista". Un texto que han rubricado diferentes cargos públicos tanto del PP como de Cs.

En este contexto, tampoco ha pasado desapercibido el encuentro público mantenido entre Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, y la propia Arrimadas. La exportavoz del PP, alejada de su partido desde su destitución, y especialmente tras la publicación de un polémico libro es una de las firmantes. En Catalunya es el único territorio donde Cs obtuvo mejores resultados que los populares en los últimos comicios, el pasado mes de febrero. Aunque la situación respecto a Andalucía es muy distinta, en Cs recuerdan que aquella ocasión fueron ellos quienes ofrecieron la coalición al PP y no quisieron. "Cuidado con las prisas en decir que no", insisten.