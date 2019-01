Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha lanzado una advertencia a Ciudadanos y Vox —partidos que necesita para formar Gobierno en Andalucía— para que no sigan con el "toma y daca" y el "peloteo absurdo" que, a su juicio, "no conduce a ningún sitio" y que hacen de la política "un partido de tenis".

El conservador ha subrayado este martes en rueda de prensa en Génova tras el Comité de dirección del partido que están "a días de lograr un hecho histórico" y ha criticado a "quien se empeña en poner esto en riesgo", en referencia a los partidos que lideran Albert Rivera y Santiago Abascal, y los que también ha pedido "lealtad mutua" y un "esfuerzo por consensuar" el cambio de Gobierno en Andalucía.

"Vamos a ofrecer a Vox cambiar las políticas, cambiar a Susana Díaz y

desterrar para siempre las políticas socialistas", ha afirmado García Egea, quien también espera que Vox "recoja el guante" y proponga la investidura de Juanma Moreno. "Hay que elegir. No se puede malograr la esperanza de miles de andaluces", ha aseverado el número dos del PP.

"Somos el único partido capaz de pactar con Vox y Ciudadanos", se ha vanagloriado el líder 'popular', que ha afirmado que el PP va a estar "a la altura" y le ha lanzado un órdago a sus socios para que "no pongan en riesgo" el acuerdo en Andalucía.

Rivera afirma que no habrá ningún contacto con Vox

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha asegurado que no se va a cambiar ni una coma del acuerdo pactado con el PP. "Las 90 medidas no se tocan" y si se hiciera, Cs no lo aceptará, ha afirmado este miércoles al concluir la primera reunión de la Ejecutiva de Cs este año 2019.

Desde la formación naranja han asegurado que no habrá "ningún contacto, ni reunión ni conversación alguna" con la formación de Abascal, aunque Cs "está abierto a hablar de iniciativas y propuestas legislativas una vez que arranque la legislatura" ha asegurado Rivera, "como con cualquier otra formación política".



El secretario general del PP, por su parte, ha afirmado que no estaba al tanto de las "propuestas concretas" de Vox en materia de violencia de género y que no acostumbra a "emitir un juicio sobre lo que no conozco", aunque ha destacado que el lugar para debatir y derrogar leyes no es "el plató de televisión" ni tampoco "Twitter".



A la reunión de esta tarde entre PP y Vox asistirá, ademas de García Egea, Javier Maroto, el vicesecretario de organización, y Marta González, vicesecretaria de comunicación, por parte del PP. En el otro lado estarán Javier Ortega Smith, secretario general de la formación de ultraderecha, José Francisco Contreras, como representante del comité andaluz y Rafael Bardají, exasesor de Aznar y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Según ha explicado el número dos del PP, ha sido Vox el que les ha pedido un encuentro que se celebrará en el centro Madrid.

García Egea: "La izquierda se moviliza ante la falta de acuerdo centro derecha"

García Egea ha advertido de que "la izquierda se moviliza ante la falta de acuerdo centro derecha" y que el portavoz de IU, Antonio Maillo, va a intentar articular "una mayoría la izquierda puede aglutinarse en torno a la persona de Susana Díaz" y ha afirmado que se trata de "un claro aviso a navegantes de que en el caso de que PP, Vox y Ciudadanos no nos pongamos de acuerdo Susana Díaz puede ser presidenta".

Sobre esta intención de investidura de Díaz —que contaría con 50 diputados si suma con Unidos Podemos frente a los 47 de PP y Cs— los 'populares' han anunciado que redoblarán sus esfuerzos para articular "un pacto alternativo a Susana Díaz, al socialismo y a las políticas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".



El conservador ha criticado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de no pisar el despacho porque, en cambio, ha ido de "conciertos, vacaciones y huidas al extranjero". "Sánchez está cerca de cumplir 183 días que es necesario estar fuera de España para modificar su régimen fiscal", ha ironizado el dirigente 'popular'.