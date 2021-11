El epicentro de la guerra total del Partido Popular (PP) es Madrid. Pero desde hace unos días el conflicto traspasa ya todos los territorios y sus efectos comienzan a vislumbrarse. En el PP son conscientes del desgaste que puede suponerles una crisis de tal calado entre el presidente nacional Pablo Casado y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La organización no es ajena a esta disputa y muchos de los líderes territoriales han tenido que pronunciarse sobre la misma. La consigna pública general es no entrar de manera directa en la pelea. En privado, hay más detalles y desde algunos lugares contemplan atónitos el espectáculo.

En realidad, la disputa ya marcó en gran medida el final de la Convención Nacional del partido celebrada a comienzos de octubre en Valencia. La presencia de Ayuso y su escenificación de lealtad hacia Casado marcaron el fin de semana y coparon titulares. En privado, algunos barones de relevancia se mostraron disconformes con el papel protagonista de Ayuso.

Las miradas estos días se han dirigido especialmente a los presidentes autonómicos del partido. Junto a ellos apareció en escena Ayuso el citado fin de semana valenciano. En todos los territorios donde el PP ostenta el poder (Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia y Ceuta), el mismo presidente autonómico lidera el partido a nivel regional.

Ese es precisamente uno de los argumentos usados por Ayuso y su equipo para defender que lo "lógico" es que eso mismo ocurra en Madrid. Pero en Génova consideran a esta Comunidad Autónoma como la joya de la corona y algunas fuentes apelan en privado a no repetir errores del pasado como lo sucedido con los casos de corrupción durante el hiperliderazgo de Esperanza Aguirre. En Sol recuerdan que en esa época se obtuvieron los mejores resultados electorales. Cierto es, por otro lado, que durante la mayoría de años la bicefalia ha sido la norma en el PP de Madrid.

En este contexto, uno de los barones con más peso en el partido, Alberto Nuñez Feijóo, recela de la intervención de Génova en los territorios, como publicó este medio. En todo caso, mantiene su equidistancia y prefiere no mojarse, como tampoco lo han hecho de forma directa ninguno de sus compañeros a cargo de las baronías territoriales. "El poder territorial real en un partido te lo dan los votos. En el PP siempre ha sido así y no tiene sentido cuestionar el modelo y plantear ahora bicefalias", destacaban fuentes del entorno del presidente de Galicia.

Ya en declaraciones públicas, el dirigente popular echó este jueves también un capote a Ayuso pese a la poca sintonía entre ambos. "Me sorprendería que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no quiere presidir el partido en Madrid. Lo habitual es que en el PP de España los presidentes autonómicos presidan sus partidos en sus comunidades. Claro que para eso hay que ganar el congreso", dijo. En todo caso, insistió en no posicionarse y alertó contra el "ruido" generado.

Otro barón relevante, Juanma Moreno, mantiene la misma línea de mantenerse al margen de la disputa aunque voces del partido en Andalucía afean el ruido interno. "¿Que si nos gustaría que las cosas fueran mejor [en Madrid]? ¿De otra manera, menos pública? Sí, pero tenemos un partido abierto y lo que queremos es que el partido en Madrid salga reforzado", señalaban fuentes del partido a este medio. Andalucía celebra su Congreso entre el 19 y el 21 de este mes con Moreno como único candidato, así que se espera que sea un cónclave de consolidación al frente de su labor en el Gobierno andaluz.

Por su parte, desde Castilla y León prefieren también mantenerse al margen "al estar centrados en unos Presupuestos muy importantes" para dicha región, tal y como señalan fuentes del partido a este medio. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no ha tenido de momento que contestar preguntas al respecto así que ha conseguido evitarlo. Un posible adelanto electoral ha sobrevolado también la región últimamente. Una hipotética campaña con el marco de la crisis del PP instalado en la opinión pública no sería plato de buen gusto para Mañueco.

Sí que se ha pronunciado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Al ser preguntado por la cuestión este jueves, evitó decantarse de forma directa pero reconoció las "tensiones". Aparte, hizo un guiño a Casado y García Egea. "Más allá de lo que podamos estar viendo y las tensiones que se puedan percibir por algunos, la dirección nacional está centrada en lo importante, que es hacer oposición constructiva al Gobierno y marcar una hoja de ruta que, sin duda, está liderada Pablo Casado y Teodoro García Egea", dijo.

El dirigente murciano tiene buena relación con el secretario general y protagonizó una curiosa anécdota en la Convención Nacional. Tras el discurso de Ayuso de lealtad con Casado, López Miras dijo, en un intento por rebajar la tensión: "Querido presidente, yo también me quedo en Murcia... no, ¡es broma! Bueno, no es broma, es verdad".

En otros territorios como Aragón se han dado movimientos interesantes. La candidatura de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, a presidir el partido es vista como una suerte de ensayo para ver si Almeida da el paso, tal y como ha publicado este medio. Una situación similar podría darse, según algunas informaciones publicadas, con Gema Igual, alcaldesa de Santander.

Un perfil bajo han mantenido territorios como Castilla La Mancha, entre otros. En esta última región, dicen fuentes consultadas por Público que "están centrados en su propio congreso" y evitan pronunciarse al respecto. Paco Nuñez será el único candidato para volver a liderar el partido y este viernes era preguntado por el asunto. Diplomático, tuvo buenas palabras para todos. "El PP tiene mucha suerte, porque cuenta con un gran presidente nacional y el PP de Madrid tiene la gran fortuna de tener una gran presidenta autonómica y un gran alcalde", dijo.

Por su parte, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no pudo evitar este jueves tampoco tener que contestar sobre la disputa. Mantuvo una línea de discreción y defendió el proceso de primarias "a pesar de que algunos, incluso dentro del partido lo critican, pero la inmensa mayoría hemos optado por las primarias y por una mayor transparencia". "No creo que nos haya perjudicado tener primarias, sino todo lo contrario, creo que el partido ha salido reforzado", señaló.

Por último, no se han encontrado referencias públicas a este asunto en lugares con un peso menor para los populares como Extremadura, Navarra (donde la presidenta es Ana Beltrán, vicesecretaria de organización y cercana a Casado), Catalunya, País Vasco, Asturias, La Rioja, Canarias o Baleares.

Lo que es evidente es que este conflicto no está cerca de solucionarse. Quedan muchos meses hasta la celebración del Congreso y los sectores no ceden, de momento, en sus posiciones. Y nuevos elementos entrarán, seguro, en juego próximamente. El último en hacerlo ha sido el modelo de elección del tan comentado, y conflictivo, cónclave madrileño.