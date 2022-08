El PP de Salamanca, la plaza de Mañueco que no urge renovar

Nadie sabe nada, o nadie quiere saber nada, sobre la situación anómala del Partido Popular de Salamanca, cuna política de Alfonso Fernández Mañueco. El mandato de la actual dirección caducó en mayo de 2021 y no se ha convocado el correspondiente congreso provincial para renovar la Junta Directiva, como exigen los estatutos del partido. Más de 140 afiliadas y afiliados denunciaron la situación ante Génova en el mes de abril y la respuesta del Comité de Garantías ha sido que no es su competencia y que debe resolverse en el ámbito del PP de Salamanca. Pero, preguntados por este periódico, la respuesta a nivel provincial y autonómico es la misma: "No sabemos nada de eso".

En cuanto Alberto Núñez Feijóo se puso al mando del PP, en el mes de abril casi un centenar y medio de afiliados del partido en Salamanca tomaron la iniciativa. Llevaban un año manifestando su malestar por las "irregularidades" que se estaban cometiendo en la formación provincial, pero en Salamanca, y en Castilla y León, se daban contra una pared. Por eso enviaron una carta a Génova, dirigida a Feijóo y a José Antonio Monago, presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP. Un órgano que se encarga de garantizar los derechos de los afiliados.

Denunciaban así ante el presidente nacional del partido la situación de bloqueo que vive el partido en la provincia de Salamanca, donde se debería haber celebrado un congreso para votar a la Junta Directiva hace más de un año. Además, pusieron en conocimiento de Génova que los órganos del PP de Salamanca carecen de actividad: el Comité Ejecutivo no se reúne desde 2020. También señalan que no tienen conocimiento de que se haya producido ninguna filiación al partido desde hace dos años.

¿Quién elegirá las candidaturas municipales?

Esta carta en la que denunciaron un partido en stand by fue recibida y atendida por el Comité de Derechos y Garantías, que en el mes de julio rechazó que la cuestión esté dentro de sus competencias y remite la apertura de cualquier procedimiento interno al comité autonómico. Entre los afiliados denunciantes esta respuesta se ha recibido como un jarro de agua fría y consideran que Génova prefiere mirar para otro lado. Además, señalan que el comité autonómico ya conoce la situación desde hace un año.

"¿Quién va a elegir a los candidatos que vamos a presentar en las elecciones municipales?", se preguntan. O el congreso del PP de Salamanca se convoca a la mayor celeridad posible, como reclama un sector del partido, o las candidaturas municipales para 2023 serán elegidas por una dirección que consideran "ilegítima" al haber vencido su mandato en mayo de 2021.

"No interesa un movimiento renovador"

Génova pone la pelota en el tejado del partido a nivel autonómico, pero el PP de Castilla y León es connivente con el PP de Salamanca. "No les interesa que haya ningún movimiento renovador", dicen a Público fuentes del partido. Fernández Mañueco, presidente del PP en la comunidad autónoma, tiene en la provincia de Salamanca su plaza fuerte. Fue líder provincial en el año 2017 y su amplia victoria ahí durante las primarias del partido le abrió las puertas a la presidencia autonómica. También abrió las puertas a un nuevo frente judicial para el PP.

La justicia investiga si existió "financiación ilegal" del partido en Salamanca en las primarias que auparon a Mañueco. Una causa que salpica al propio presidente de la Junta, según contó este medio en exclusiva. El PP recaudó más de 60.000 euros de cargos públicos para pagar deudas de los afiliados y que estos pudieran estar al corriente de pago para votar a Mañueco como candidato a la Junta.