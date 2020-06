El PP vasco firmó una decena de acuerdos junto a Bildu desde 2017, algo que Iturgaiz ahora rechaza

Un fallo en el guion. El candidato a lehendakari de PP y Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, ha pedido oralmente y por escrito –en un acto por una víctima de ETA y en un artículo de opinión en ABC– que PNV y PSE se comprometan a no alcanzar ni el más mínimo pacto con EH Bildu. "Es una línea roja infranqueable para nosotros", afirmó el ex eurodiputado. Sin embargo, hay algo que no dijo ni escribió: esa línea no ha sido ni tan roja ni tan infranqueable durante la vida diaria del Parlamento Vasco.

En el contexto de la actividad parlamentaria, el grupo del PP vasco en la Cámara autonómica ha plasmado su firma en distintas iniciativas que también llevaban la rúbrica de EH Bildu, así como la del PNV, PSE y Elkarrekin Podemos. Todo ello ocurrió sin que saltara ninguna alarma, ni fuera ni dentro del PP vasco.

Sin embargo, Iturgaiz cree que nada de esto es posible. Tras calificar de "bochornosa realidad" el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, el candidato impuesto por Pablo Casado mostró su compromiso de "no pactar, ni firmar, ni acordar nada con Bildu". "Nada tenemos que pactar con quien nunca condenará a ETA y sigue justificando la violencia", subrayó.

Sin embargo, el archivo del Parlamento Vasco muestra otra realidad. Según ha podido comprobar Público, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019 el PP vasco firmó al menos una decena de enmiendas junto a EH Bildu. En todos esos documentos aparece la rúbrica de Carmelo Barrio, portavoz del grupo conservador en la Cámara autonómica.

Medicina y lectura

El 30 de noviembre de 2017, los populares vascos suscribieron una enmienda que llevaba también la firma de EH Bildu, PNV y PSE y hablaba de instar al Gobierno Vasco "a que siga trabajando para desarrollar actuaciones y programas dirigidos a la progresiva implantación de la medicina personalizada también conocida como de precisión o genómica, en nuestro sistema sanitario".

La siguiente llegó el 24 de mayo de 2018. En ese caso, la enmienda en la que PP compartió espacio con EH Bildu perseguía el reclamo de "apoyo y fomento del libro, las librerías y la lectura". El documento lo suscribieron también PNV, PSE y Elkarrekin Podemos.

20 días después, el partido que ahora lleva a Iturgaiz de candidato suscribió otro documento en el que se reclamaba de manera conjunta al Gobierno Vasco que reforzara los "cauces de colaboración" con las diputaciones y ayuntamientos "para el mantenimiento y sostenibilidad de los museos, colecciones e iniciativas culturales" reguladas por la ley museística de Euskadi.

El PP vasco volvió a firmar un documento en el que también aparecía la firma de EH Bildu el 20 de noviembre de 2018, cuando se sumó a una iniciativa que instaba al Gobierno de Iñigo Urkullu a "fomentar el formato de Lectura Fácil en la información a transmitir conforme a los principios de comprensibilidad, accesibilidad universal y diseño para todas las personas".

Allí se reclamaba además al Ejecutivo autonómico que apoyara "a las editoriales y a las creadoras y creadores para que publiquen sus trabajos en formato de Lectura Fácil, sobre todo en euskara, fomentando así la normalización lingüística".

El 6 de marzo de 2019, el PP firmó una enmienda de transacción junto a Bildu y el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento para pedir al Gobierno de esta comunidad autónoma que "aborde la situación del remonte", una modalidad de juego de pelota vasca.

Allí se instaba además a que se realizara un análisis compartido "tanto con la Diputación de Gipuzkoa como con el Gobierno de Navarra" y se planteaba la puesta en marcha de "diferentes líneas de trabajo con el objetivo de la supervivencia y promoción de las modalidades de pelota que se encuentren en una situación vulnerable o a punto de desaparecer".

Hay más. El día 27 de ese mismo mes se concretó otra enmienda de transacción en la que se reclamaba un informe oficial "sobre el encaje jurídico de la participación del Movimiento Cooperativo Vasco en el Consejo de Administración de Lanbide", el Servicio de Empleo de Euskadi.

Un par de semanas después, el 11 de abril de 2019, el PP se ponía de acuerdo con Bildu y con el resto de partidos para reconocer "el papel fundamental que desempeña la farmacia comunitaria y sus profesionales en el cuidado de la salud y su necesaria aportación al objeto de mejorar la asistencia sanitaria en su conjunto y poder obtener los mejores resultados en salud para todas las personas en la Comunidad Autónoma de Euskadi". En esa línea, reclamaba al Gobierno Vasco que adoptara medidas a favor de la farmacia comunitaria.

La siguiente firma compartida llegó el 17 de octubre de 2019. "El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, a partir de la aprobación de esta iniciativa, inicie los trabajos dirigidos a elaborar un Plan Estratégico de Economía Social, de carácter interdepartamental, implementando los recursos económicos necesarios para su desarrollo, todo ello para el impulso de la Economía Social en Euskadi", decía la resolución acordada entonces.

Comedores escolares

Justo una semana más tarde, el PP volvía a plasmar su firma en otro documento rubricado también por EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos. En este caso, se trató de un tema que tuvo una amplia repercusión mediática: el modelo de gestión de los comedores escolares en el País Vasco. Desde el PP hasta Bildu estaban de acuerdo en que "el actual sistema de gestión directa de los comedores escolares precisa cambios y mejoras en sus procedimientos de adjudicación, transparencia y control".

El último documento localizado por Público está fechado el 5 de diciembre de 2019. Antes del receso navideño, el PP vasco se sumó a una iniciativa que también llevaba la firma de Bildu y que buscaba instar al Gobierno Vasco a que "se dé prioridad a las últimas tecnologías y a los tratamientos más innovadores que se están desarrollando en el diagnóstico y lucha contra el cáncer". Se remarcaba además la necesidad de "garantizar una atención oncológica integral en el Sistema Público Vasco de Salud y poder lograr mejores resultados en salud".

"Con Iturgaiz, ninguna"

A raíz de una consulta formulada por este periódico, fuentes próximas al candidato a lehendakari de PP-Ciudadanos se desligaron de esas iniciativas firmadas junto a EH Bildu, aunque evitaron realizar cualquier otra valoración al respecto. "Con Carlos Iturgaiz no ha habido ninguna", afirmaron.