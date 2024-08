El PP vira ahora su postura sobre el odio en redes sociales y desliza que Sánchez quiere limitar la libertad de expresión

Apenas 24 horas ha durado lo que parecía un apoyo del PP a la propuesta del fiscal de Delitos de Odio sobre el uso de las redes sociales. Los populares habían coincidido este miércoles con el Gobierno en avalar a grandes rasgos la iniciativa. Pero este jueves, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, han incidido en alertar contra la supuesta "trampa" que prepara Pedro Sánchez para limitar la libertad de expresión.

En declaraciones a los medios realizadas en Bilbao, la dirigente del PP ha sido preguntada sobre este asunto. Gamarra ha comenzado afirmando que "en relación a luchar contra todo lo que tiene que ver con los delitos de odio el PP siempre ha estado ahí". Y ha recordado que su partido ha presentado ya algunas iniciativas parlamentarias al respecto.

"No puede haber impunidad en las redes sociales, el Código Penal que se utiliza en las calles está en vigor plenamente en el espacio digital. No es un espacio impune", ha añadido.

Acto seguido ha cargado contra el presidente del Gobierno y sus presuntas intenciones. "Hay que ser muy claros y no caer en ninguna trampa. No puede ser tampoco Pedro Sánchez el que vaya a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede decir y lo que no en redes sociales, lo que es odio y lo que no", ha afirmado.

"No va a ser Pedro Sánchez quien nos diga al resto de los españoles qué es odio o no, es peligrosísimo en una democracia", ha insistido luego Gamarra. Para el PP, este debate "no puede ser usado con otro objetivo como ya nos acostumbra Sánchez en todo lo que hace".

Desde Génova piden "hacer las cosas de una manera seria" y abordar "con rigor y profesionalidad" el asunto, con "especialistas" en la materia. "Eso es una cosa y la intención que puede haber de utilizar las restricciones a la libertad de expresión también tiene que estar muy presente", ha afirmado.

Ya este miércoles se vislumbraron algunos mensajes disonantes dentro del PP. Si bien Antonio Silván, portavoz adjunto en el Senado, calificó la propuesta del fiscal como de "sentido común" y no fue más allá, algunos dirigentes del PP de Madrid sacaron a colación también las supuestas intenciones de Sánchez para ejercer la censura. Algo que también denunciaron desde la extrema derecha de Vox y que sirvió al partido de Santiago Abascal para atacar al PP.

Justificación a Albiol

En la misma atención a medios, Gamarra ha justificado el mensaje con tintes xenófobos realizado por Xavier García Albiol hace unos días. Ya esta semana la dirección del PP evitó censurar al alcalde de Badalona. "Se viven situaciones en España que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben", ha destacado.