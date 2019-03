PP y Vox unen fuerzas contra el aborto: "No es un derecho sino un drama"

Una manifestación en contra del aborto ha recorrido este domingo la madrileña calle Serrano. Entre los asistentes abundaban las chicas jóvenes, que han coreado lemas como el de "España unida, dice sí a la vida". Encabezando la marcha, la portavoz de Sí a la vida [una de las plataformas que ha promovido el acto], Alicia Latorre, ha puesto en relieve su postura en contra de cualquier tipo de aborto, aunque sea "por violación o por enfermedad". La organización ha tildado la convocatoria como un "éxito", y cifran la participación en unas 40.000 personas.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asistido y ha aprovechado para criticar a las formaciones políticas que no se han sumado a la convocatoria: "No se entiende que partidos como Podemos o el PSOE no estén en esta manifestación porque nosotros defendemos la vida, la maternidad, la conciliación y el futuro de las familias", ha dicho. Preguntado sobre si un Gobierno del PP aprobaría una ley de aborto más restrictiva, el dirigente popular ha hecho hincapié en que "el aborto no es un derecho sino un drama".

A pesar de las declaraciones de García Egea, cabe recordar que el PP ha reducido su presupuesto en Sanidad en sus últimos mandatos. Se estima que el recorte en esta cartera alcanza los 21.000 millones de euros desde el año 2009, según un informe de la Cumbre Social. Estos tijeretazos tienen consecuencias directas para todas las mujeres que deciden abortar. Así, intervenciones de este tipo se acaban realizando en clínicas privadas o en unas condiciones poco óptimas que ponen en riesgo la salud de las mujeres.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea junto a miembros de su partido en la marcha. / PP

Con todo, Egea ha asegurado que lo que pretende su formación es estar al lado de las mujeres: "El Estado tiene que poner todos los recursos para proteger a estas personas que se encuentran con un embarazo y sin el apoyo de su entorno", ha defendido.

La candidata de Vox por Murcia, Lourdes Méndez Monasterio, también ha asistido a la convocatoria. Ha apostado por reducir el número de abortos derogando la actual ley de la interrupción voluntaria del aborto y sustituyéndola por una que dé apoyo a la maternidad.

La manifestación ha concluido con un acto en el que se ha sorteado un viaje entre los asistentes, y que ha ganado una de las jóvenes voluntarias que ha participado en la organización de la marcha. Con el fin de seducir a los más jóvenes, por el escenario también han pasado un rapero con un discurso contra el suicidio, y una madre y un padre adolescentes. El manifiesto, que lo han leído representantes de las plataformas adheridas, ha ido acompañado de un minuto de silencio por "todos los niños que no han podido ver la luz".

Entre los puntos del escrito, además de al aborto, se hace referencia a la eutanasia y lo que califican como "técnicas que destruyen, manipulan y comercian con vidas humanas en cualquier fase de su existencia". Además de "desenmascarar la cultura de la muerte". Durante todo el acto, las jóvenes voluntarias, que han sido unas 600, en su mayoría mujeres, han recaudado fondos para financiar el evento paseándose con huchas entre los asistentes con un ambiente festivo al que se han entregado.

Para acabar, un grupo de música ha subido al escenario y ha entonado una canción. Las adolescentes que habían tomado la primera fila han coreado sus letras mientras agitaban los brazos en el aire, en lo que se había convertido en una suerte de verbena.