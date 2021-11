El PP se vuelve a escudar en una postura inventada de Bruselas sobre la derogación de la reforma laboral

"Muy mala noticia". Así han calificado desde el Partido Popular (PP) el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez para derogar la reforma laboral del año 2012. El partido que lidera Pablo Casado se sigue aferrando al marco aprobado por Mariano Rajoy. Una reforma que provocó una huelga general, se hizo sin consenso y que según los datos ha aumentado la temporalidad. Los populares han vuelto hoy a escudarse en una postura inexistente de Bruselas sobre el peligro de derogar dicha reforma. Como ha publicado este medio, las instituciones europeas no impiden la derogación de la reforma ni los planes de Yolanda Díaz.

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha sido la encargada de transmitir el mensaje oficial del partido durante el día hoy. En unas declaraciones enviadas a los medios ha señalado que "salvo que desde el Gobierno sigan engañándonos con las palabras, es muy mala noticia para nuestro mercado laboral y muy mala noticia para los trabajadores españoles".

"Desde luego no es lo que pedía Europa para desbloquear los fondos de reconstrucción, que seguía pidiendo flexibilidad y no retroceder sino seguir avanzando. Ya veremos en los próximos días u horas, pero desde luego no es una buena noticia", ha añadido Rodríguez.

Las declaraciones van en la línea de las intenciones que ha ido mostrando Casado durante las últimas semanas. "Vamos a llegar hasta el final", dijo el líder del PP hace unos días. Del mismo modo, desde el PP acusan abiertamente a Sánchez de mentir a Bruselas. "Le van a pillar", afirmó Casado en una entrevista.

El presidente del PP también ha opinado sobre el acuerdo en redes sociales. Y lo ha vinculado a los fondos europeos. "Hoy Sánchez dice que derogará la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y los ERTE. Ayer dijo en Glasgow lo contrario, igual que en Bruselas, días después de decir en Valencia que la tumbaría. No puede mentir siempre a todos a costa de los parados y de los fondos UE".

Hoy Sánchez dice que derogará la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y los ERTE.

Ayer dijo en Glasgow lo contrario, igual que en Bruselas, días después de decir en Valencia que la tumbaría.

No puede mentir siempre a todos a costa de los parados y de los fondos UE. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 2, 2021

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, ha escrito en su cuenta de Twitter que "hoy gana Díaz" y "mañana lo hará Calviño". El dirigente del PP ha señalado que "el Gobierno es una auténtica jaula de grillos y este caos genera incertidumbre económica". Del mismo modo, ha reclamado que "Sánchez haga público el acuerdo de reformas firmado con la UE".

El Ejecutivo comunitario lleva años pidiendo a España una mejora de las condiciones de un mercado de trabajo marcado por la temporalidad y la precariedad. España fue en 2020 el país de la UE con más contratos temporales y el que mayor tasa de desempleo juvenil registró. Aunque la recepción de los fondos europeos tiene como condición una serie de avances estructurales, no hay evidencias de que esto conlleve mantener la reforma laboral de 2012, como señalan en el PP-