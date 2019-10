La encuesta del CIS no refleja la sentencia del procés ni las protestas posteriores

A tres días de que de que arranque la campaña de las elecciones del 10 de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica su macrobarómetro preelectoral, el último antes de los comicios.

Errejón: "El bloqueo político se lo pueden permitir los dirigentes de los partidos, pero no los ciudadanos"



El candidato a la presidencia del Gobierno por Más País, Íñigo Errejón, ha calificado la repetición de las elecciones de "tremenda irresponsabilidad de las fuerzas progresistas". En su opinión, "el bloqueo político se lo pueden permitir los dirigentes de los partidos, pero no los ciudadanos", por lo que la falta de acuerdo de los partidos de izquierdas, que ha conducido a que "las instituciones no funcionen", es un "inmenso crimen contra la clase trabajadora de este país".

Echenique valora la encuesta del CIS

Rivera asegura que Ciudadanos nació contra las encuestas



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que su formación nació contra las encuestas, por lo que se ha mostrado optimista a pesar de las estimaciones a la baja con su partido.

Arropado por la cúpula de su partido en Aragón y ante más de doscientas personas, Rivera ha recordado con "orgullo" los resultados obtenidos por Cs en esta Comunidad, que, a su juicio, fue "capital" y "fundamental" en las pasadas elecciones del 28 de abril, por lo que ha confiado en revalidar esos apoyos pese al descenso reflejado en las encuestas.

Sánchez apela a "romper el muro del bloqueo" el 10N para que España avance



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento para "romper el muro del bloqueo" el 10-N y dar estabilidad a España, para que el país pueda avanzar.

El PSOE aprueba este miércoles su programa electoral, que plantea castigar la apología del franquismo



El Comité Electoral del PSOE aprueba mañana el programa electoral que plantea reformar el Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público. El texto, al que ha tenido acceso Efe, también propone retirar las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura y desarrollar actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas del Guerra Civil y la dictadura.



Ciudadanos vuelve a apostar por el tándem Rivera-Arrimadas en su propaganda electoral

Ciudadanos ha prescindido del plástico en la propaganda que ha enviado a los buzones de los electores para los comicios generales tras las críticas que recibió por utilizar este material en su propaganda electoral del 28 de abril. Lo que no ha cambiado en la propaganda electoral de Cs es vuelve a mostrar una imagen de Albert Rivera e Inés Arrimadas juntos.

Mujer menor de 25 años, perfil del votante indeciso, según el CIS



Mujer y de entre 18 y 25 años de edad es el perfil tipo del votante indeciso para las elecciones, según el CIS. El 78,8% de los entrevistados anuncia su intención de ir a votar y de ellos, dos de cada tres (el 66,6%) ya tiene decidida su papeleta, semanas antes de las elecciones. Entre quienes tienen claro que los que van a votar pero aún no saben a quién, hay más mujeres indecisas que hombres, un 35,2% frente a un 29,2%.

Por contra, entre quienes sí tienen claro qué papeleta cogerán, hay más hombres que mujeres (69,8% frente al 63,6%), lo que reafirma que hay más dudas entre las electoras.

Álvarez de Toledo cuestiona que la ANC deba ser legal y pide a Fiscalía analizar sus declaraciones



La número uno del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha planteado este martes abrir un debate sobre si la ANC debe ser legal porque considera que es "una asociación que explícitamente justifica o reconoce que la violencia puede ser parte de una estrategia legítima" y ha pedido a Fiscalía analizar las declaraciones de su presidenta, Elisenda Paluzie.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de reunirse con los representantes de las casas regionales de Catalunya, y después de las declaraciones de Paluzie, que dijo que los altercados visibilizan el conflicto en Catalunya.



Iglesias vuelve a elegir Madrid para abrir la campaña



El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a elegir Madrid para su acto de apertura de campaña para el 10-N, que tendrá lugar a las 21.00 horas de este jueves en el espacio Próxima Estación, donde la coalición presentó el programa electoral.



JxCat hará campaña con el lema "Por Catalunya, por la independencia y por la libertad, ni un voto atrás"



JxCat hará campaña con presencia en los carteles electorales de los presos que iban a ser candidatos y fueron inhabilitados, acompañados del lema "Por Catalunya, por la independencia y por la libertad, ni un voto atrás".

Los votantes de Ciudadanos, los que menos nota dan a su líder y los más proclives a la abstención



Los electores que aseguran haber votado a Ciudadanos en los comicios del pasado 28-A son los que menos nota dan a su líder, en este caso Albert Rivera, y los que ahora muestran mayor tendencia a la abstención con vistas a las elecciones del próximo 10-N, según el CIS.

Puntúan a Rivera con una nota media de 5,2 sobre 10, frente al 5,5 que los de Unidas Podemos otorgan tanto a Pablo Iglesias como a Alberto Garzón, el 5,9 que los del PP dan a Pablo Casado, el 6 que los socialistas conceden a Pedro Sánchez y el 6,9 que Santiago Abascal saca entre los electores de Vox.

Algo parecido ocurre cuando se pregunta a los encuestados por el candidatos que prefieren ver en Moncloa, y ahí Rivera sólo suma un 48,5% de sus votantes, en contraste con el 72,9% de los votantes socialistas que apuestan por Sánchez, el 70,3% de los 'populares' que eligen a Casado; y el 64,4% de los de Vox que cita a Santiago Abascal.

Ábalos revela que el PSOE aspira a gobernar con apoyos de distintos grupos parlamentarios

El próximo pleno del Parlament abordará la autodeterminación



El próximo pleno del Parlament, que se celebrará el 12 y 13 de noviembre, abordará una moción de la CUP sobre la autodeterminación y el debate de totalidad de dos propuestas de ley sobre deporte, una de las cuales parte de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

ERC celebra un acto en la cárcel de Lledoners dirigido a los reclusos que pueden votar

ERC ha celebrado este martes un acto en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), dirigido a los reclusos de este centro que pueden votar en las elecciones. Han participado el número uno del partido a los comicios del 10N, Gabriel Rufián; el líder republicano, Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva y la número 4 al Congreso, María Dantas.

Casado: "Cuando yo gobierne, quien se va a ir va a ser Quim Torra"

El líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido en un acto en Murcia a hacer del español lengua vehicular en Catalunya y a mantener en Via Laietana a la Policía Nacional. "Hoy hemos visto cómo la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau, sin el voto en contra de PSC, le ha dicho a la Policía Nacional que se vaya la Jefatura de Via Laietana, pero cuando yo gobierne, quien se va a ir va a ser Quim Torra".

La encuesta del CIS no refleja la sentencia del procés ni las protestas posteriores

Villegas: "La amnistía fiscal va contra la naturaleza de Ciudadanos"



El secretario general de Ciudadanos (Cs) y candidato al Congreso de los Diputados por Almería, José Manuel Villegas, ha indicado este martes que la amnistía fiscal "van contra la naturaleza" de su partido. Villegas ha insistido en que "nunca ha habido" en el seno de Ciudadanos "una propuesta en favor" de la amnistía fiscal "ni de Marcos de Quinto, ni de Luis Garicano", según ha precisado. Cs corrige así la propuesta que Marcos de Quinto.

La CEOE pide que no se reviertan las reformas, que afectan al mercado laboral y a las pensiones

La CEOE ha pedido, ante las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, "no revertir las reformas estructurales que tanto han beneficiado a nuestro país" así como eliminar o reducir algunos impuestos como patrimonio o sucesiones y donaciones. Entre estas reformas, está la del mercado laboral aunque la CEOE no especifica más en el documento. Tampoco entra en esta ocasión en el tema de pensiones.



El PSOE aspira a llegar a acuerdos programáticos, pero descarta la coalición

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado este martes, tras conocer el barómetro del CIS, que su partido aspira a llegar a acuerdos de legislatura con distintos grupos "en función de lo que haya que acordar" dado que "la mayoría absoluta queda lejos" pero ha descartado la coalición.

Unidas Podemos apela a la perseverancia para lograr un Gobierno de coalición

Unidas Podemos apela en el mailing electoral a seguir perseverando con el voto al partido porque "un Gobierno de coalición, como los que existen en Europa, no ha sido posible a la primera". La coalición electoral llama a perseverar porque "las cosas que más merecen la pena a veces solo tardan un poco más", e inciden en que el 10 de noviembre hay que seguir "empujando el futuro".

Los partidos valoran la macroencuesta del CIS

Rivera asegura que el CIS "no es fiable"



El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha afirmado que la encuesta del CIS no es "fiable" porque, según sus palabras, se ha realizado en la "sede del Partido Socialista".

ERC quiere ser un obstáculo a que el PSOE pacte con la derecha



El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 10-N, Gabriel Rufián, ha afirmado este martes que su partido desea ser "un obstáculo" a que el PSOE pacte con la derecha, algo que cree que hará a menos que "Esquerra salga muy reforzada" en los comicios.

Ábalos, sobre el CIS: "El PSOE sigue siendo el partido preferido por la mayoría de españoles y españolas"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, destacó este martes que la encuesta preelectoral del CIS demuestra que "el PSOE sigue siendo el partido preferido por la mayoría de españoles y españolas".

Para Ábalos el dato más importante de la encuesta es que la sociedad tiene clara "cuál es la solución al bloqueo" político que vive el país y que, según dijo, la salida pasa por el PSOE. No obstante, el dirigente socialista no quiso caer en el triunfalismo con los datos y aseguró que todavía hay una gran bolsa de indecisos, a los que el PSOE aspira a convencer durante la campaña.

Casado, a Sánchez: "Si saca un escaño menos, ¿va a dimitir?"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha preguntado este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, si presentará su dimisión en caso de sacar un escaño menos en las elecciones del 10 de noviembre como apuntan varias encuestas. Según ha dicho, el candidato socialista convocó estas elecciones para tener una "mayoría suficiente" para gobernar y "todo indica que no la va a tener".

Casado presenta lo que denomina 'Plan España'

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto una "reforma fiscal global" que incluirá supresiones de impuestos como los de sucesiones, donaciones y patrimonio, bajada de otros como el IRPF y estímulos fiscales que inyectará 16.000 millones de euros en la economía nacional e impulsará la creación de 300.000 empleos.

Casado ha expuesto lo que ha denominado el Plan España, dirigido a hacer frente a la desaceleración del actual escenario económico, en el Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Murcia ante más de medio millar de directivos de toda España.

Rufián: los votos a ERC serán "un obstáculo" para un pacto del PSOE con Cs y PP

El candidato de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha reivindicado que los votos a su formación y que los republicanos obtengan un buen resultado el 10 de noviembre será "un obstáculo" para que el PSOE pacte con Cs y el PP. "El único obstáculo entre Sánchez y estas opciones muy nocivas es el republicanismo catalán. Si ERC saca buenos resultados será un obstáculo y debilitará al PSOE en todos los niveles", ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en un acto en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), dirigido a los presos y en el que también ha participado el líder de la formación, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva, ambos encarcelados en este centro.

Arrimadas: lo que ocurre en Catalunya "puede pasar en Navarra, Beleares, País Vasco y Valencia"

La portavoz de Ciudadanos y número uno al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha asegurado que lleva advirtiendo desde 2006 que los independentistas "iban a hacer lo que han hecho. Se les ha caído la careta", ha señalado. "Queda claro que defienden la violencia. Somos el único partido que advierte de lo que pasa en Catalunya puede pasar Navarra, Baleares, País Vasco y Valencia. ¿Se imaginan un país así?", ha declarado durante un acto de precampaña, informa Marta Monforte.

Sánchez, tras el CIS: “Las encuestas no ganan elecciones”

Pedro Sánchez ha advertido que "las encuestas no ganan elecciones, las ganan los votos" y recordó que el PSOE, ahora mismo, “tiene cero votos”. Sanchez hizo estas declaraciones nada más conocerse el CIS en un acto en Palencia, en el que volvió a hacer un llamamiento a los indecisos, “porque no podemos afrontar los desafíos que tiene España con precariedad parlamentaria”, dijo.

Sánchez insistió en que España no puede permitirse un Gobierno que dure tres meses, y necesita un Gobierno que dure cuatro años. "Si no logramos una mayoría amplia, va a volver el bloqueo”, advirtió. Para el líder socialista el primer problema de España “se llama bloqueo” e insistió en que el día 11 de noviembre tiene que haber claro un Gobierno. Sánchez pidió a los ciudadanos que recuerden qué partidos usaron su voto para bloquear, y pidió que ahora confíen en el único partido que puede dar estabilidad al país, informa Manuel Sánchez.

El PSOE promete prohibir la apología del franquismo y retirar condecoraciones

El programa electoral del PSOE para el 10N incluye como novedades la promesa de prohibir la exaltación y el enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público, además de la retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura. Según el adelanto del programa socialista que publica este martes eldiario.es, éstos son los dos nuevos compromisos de cara a los próximos comicios, en el marco de la reforma de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. El PSOE recupera también la promesa de denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa.

Inés Arrimadas anuncia que está embarazada

"Es un poco pronto, es cierto, me ha costado mucho. Estoy muy feliz, creo que se me nota en la cara. Espero que no afecte a la campaña", ha declarado la dirigente de Ciudadanos, informa Marta Monforte.

Los políticos obtienen sus notas más bajas en el barómetro del CIS

Ninguno de los principales líderes políticos consigue aprobar en las notas que los ciudadanos les adjudican en el último barómetro del CIS, donde obtienen las notas más bajas de los últimos meses, con Pedro Sánchez el más valorado con 4 puntos y Pablo Casado consolidado en el 3,1 de la anterior encuesta. El muestreo incorpora por vez primera en su tabla de líderes al dirigente de Más País, Íñigo Errejón, que entra en la lista con 3 puntos, empatado con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el líder de IU, Alberto Garzón. Inmediatamente detrás se sitúa el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al que los encuestados conceden una media de 2,9 puntos, mientras el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, continúa en último lugar con el mismo rango que logró en el anterior barómetro de septiembre, 2,2 puntos.

El secretario general socialista, Pedro Sánchez, que llegó a ser el único aprobado en años al conseguir un 5,1 de media en el barómetro del CIS de mayo, ha ido perdiendo valoración de manera paulatina, con 4,8 puntos en junio, 4,6 en julio y 4,3 en septiembre. También es significativa la caída de Rivera, que desde los 4 puntos de mayo ha ido descendiendo a 3,8 el mes siguiente, 3,4 en el barómetro posterior, 3,2 en la encuesta de septiembre y 3 puntos en la difundida hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Más País conseguiría un máximo de cuatro diputados, según el CIS

Más País, el partido liderado por Íñigo Errejón, entraría en el Congreso de los Diputados con un máximo de cuatro diputados, según el barómetro publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta encuesta, realizada entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, otorga dos escaños a Más País, y entre uno y dos a sus socios de Mes Compromís en Valencia en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Más País conseguiría sus dos escaños en Madrid y Compromís en Valencia. De cumplirse las estimaciones del CIS, Errejón no lograría su objetivo de formar grupo parlamentario propio, para el que se requieren un mínimo de cinco diputados. El resultado que vaticina el CIS es inferior al de otras encuestas publicadas recientemente, que apuntaban a que Errejón irrumpiría en la Cámara Baja con hasta ocho diputados.

Unidas Podemos inspira en 'Years and Years' su segundo vídeo electoral

Unidas Podemos ha lanzado este martes el segundo de sus vídeos electorales para su difusión en redes sociales, inspirado en la serie británica Years and Years que especula sobre el futuro de la política. Fuentes de la dirección de campaña de Unidas Podemos han explicado a la agencia EFE que el nuevo vídeo está destinado a un público joven, se promocionará sobre todo en Instagram y YouTube, y ha sido dirigido por la fotógrafa y realizadora audiovisual Martina Hache.

El vídeo pregunta a los jóvenes cuál es el futuro que quieren y alerta a su electorado de cómo podría ser la realidad del país -según la visión de Unidas Podemos- si la política está solo dirigida por los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Para responder a esta pregunta, la coalición liderada por Pablo Iglesias retrata los problemas de las personas que se quedan sin casa, que no encuentran trabajo o no pueden llegar a fin de mes con sus pensiones o los de quienes se preocupan por el cambio climático.

Iglesias se mantiene en pactar un gobierno de coalición

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mantiene la idea de que tras las elecciones del 10N "lo normal" es el gobierno de coalición, donde cada uno esté representado en función de la gente que le ha votado, y asegura que no se puede separar el acuerdo programático del reparto de sillones.

Iglesias ha afirmado que el resultado para Unidas Podemos será mejor que el 28 de abril, ha recordado que dos semanas antes de las últimas generales las encuestas les daban peores pronósticos y ha añadido que "todavía tienen que pasar muchas cosas", como el debate en televisión.

Garzón se abre a explorar "la vía portuguesa" tras el 10N

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha mostrado este martes su disposición a explorar "cualquier vía de acuerdo con el PSOE", también la portuguesa, tras las elecciones del 10 de noviembre, a diferencia de lo que sostiene Podemos, que insiste en pactar una coalición.

"Nosotros estamos dispuestos a explorar cualquier vía. Desde IU exploramos todas las opciones, somos una fuerza política que no somos 'a priorística', no nos parece siempre bien entrar en el Gobierno y no nos parece siempre mal no entrar", ha indicado el dirigente de IU, que ha reprochado que el PSOE nunca tuvo voluntad de negociar

El barómetro del CIS otorga hasta 150 diputados al PSOE

La macroencuesta preelectoral de octubre publicada este martes por el CIS da a los de Pedro Sánchez un 32,2% en estimación de voto, lo que se traduciría en una horquilla de 133-150 escaños para el PSOE. El PP recortaría distancias, pero se quedaría lejos de los 100 diputados y sacaría entre 74 y 81 escaños. Unidas Podemos batallaría con Ciudadanos por ser la tercera fuerza; la horquilla de los de Pablo Iglesias es de 37-45 escaños, con una estimación de voto de 11,1%, mientras que la horquilla de los de Albert Rivera es de 27-35 diputados, con un 10,6% en intención de voto. Vox no ganaría escaños y se quedaría con 17-21 diputados y Más País irrumpiría en el Congreso con entre dos y cuatro parlamentarios, por lo que no podría optar a tener grupo propio.

En la anterior encuesta, la del mes de septiembre, el PSOE mantenía una ventaja considerable respecto al resto de formaciones políticas. Los de Sánchez obtuvieron entonces un 34,2% en estimación de voto, seguido del PP, que mostraba síntomas de recuperación del voto y se situaron en un 17,1%. Según este barómetro, Unidas Podemos volvía a ser la tercer fuerza con un 15,5% en estimación de voto, mientras que Ciudadanos caía al 12,9%. Vox obtuvo en este estudio un 7,5% en estimación de voto.

La CUP avisa: si obtiene representación 'hackeará' el Congreso

La cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 10-N, Mireia Vehí, ha avisado este martes que si la formación anticapitalista logra representación en el Congreso, sus parlamentarios apostarán por el hackeo de la institución y no se comportarán como "buenos diputados adultos".

Vehí ha admitido, en declaraciones a Catalunya Ràdio, lo extraño que le resulta a esta formación anticapitalista concurrir por primera vez a unas elecciones generales: "Si al Parlament lo llamábamos Matrix, el Congreso sería algo parecido a Marte", ha ironizado.

Pablo Iglesias dice que Unidas Podemos es el "voto útil'

En una entrevista en RNE, Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las elecciones, ha afirmado que su formación es "el voto útil" de la izquierda. El secretario general de Podemos ha insistido en que el PSOE está preparando la "excusa" para pactar con el PP y que todo va a depender "de la fuerza que tengamos nosotros".



El Gobierno "no entendería" que Bélgica no entregara a Puigdemont

El Gobierno "no entendería" que las autoridades de Bélgica no entregaran al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tras la sentencia condenatoria en el juicio del procés, según ha señalado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.

El CIS publica hoy su encuesta preelectoral

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este martes su macrobarómetro preelectoral de los comicios generales del próximo 10 de noviembre, a solo tres días de que este viernes comience oficialmente la campaña.

Según ha informado el CIS, la encuesta está elaborada con una muestra de 17.650 entrevistas domiciliarias realizadas en 1.091 municipios de 50 provincias, además de Ceuta y Melilla, con un error muestral del ±0,75 por ciento.