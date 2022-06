La prensa y el impuesto a los ricos

Como os podréis imaginar, el rechazo del PSOE junto con la derecha a que los ricos paguen más impuestos no ha encontrado que digamos un gran eco en los medios de comunicación. Ninguno de los diarios en papel de ámbito estatal lo lleva a su portada, y tampoco los digitales. Solo LÚH Noticias dedica su portada a este tema. Dentro de esa cobertura escasa, que era de esperar que fuera así, sí que hay algunos contenidos sobre esto en varios medios de comunicación. Así que vamos a repasar algunas noticias de la prensa, analizando los titulares, y después vamos a ver también algo de la radio y la televisión.

Quiero empezar comentando una pieza de El Periódico, firmada por Miguel Ángel Rodríguez (el periodista, no la mano derecha de Ayuso; que ahora muy a menudo sucede que varios Miguel Ángel Rodríguez de España, que tiene que haber unos cuantos cientos o miles teniendo en cuenta lo común del nombre y el apellido, se ven obligados a salir periódicamente en Twitter a decir "no soy MAR el de Ayuso, me llamo igual pero no soy él, por favor, no me confundáis con él").

Pues el Miguel Ángel Rodríguez redactor de El Periódico es el que firma la que creo que es la noticia, digamos, menos valorativa y partisana y más aséptica, más "correcta", vamos a decir, sobre este tema del impuesto a los ricos. El titular es: "El PSOE tumba el impuesto a los ricos que proponía Unidas Podemos". Y el interior de la pieza explica en qué consiste la propuesta, los argumentos de Unidas Podemos a favor del impuesto, los argumentos en contra esgrimidos por el PSOE y por último las opiniones de algunos otros grupos parlamentarios.

Entre los argumentos del PSOE para rechazar la propuesta que se citan en la pieza, están los siguientes: "no es el momento debido a la actual situación de crisis", el eterno argumento del PSOE para rechazar este tipo de políticas, que bien podríamos llamar el "argumento José Mota": "hoy no, mañana".

El otro argumento también es un clásico: los "problemas técnicos". Se trata de una propuesta, dice el PSOE, con "riesgo de solapamiento y dudosa eficacia recaudativa".

Vamos a ver ahora otros titulares con más carga editorial, que se diferencian en matices que vais a ver que son clave. Público: "El PSOE se une a la derecha para rechazar en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas exigido por las izquierdas".

Eldiario.es: "El PSOE se desmarca del resto de la izquierda y tumba el impuesto a los ricos propuesto por Unidas Podemos". Es decir, Público titula "El PSOE se une a la derecha" pero eldiario.es titula: "El PSOE se desmarca del resto de la izquierda". Daos cuenta del matiz. Decir que "se une a la derecha" claramente es más duro con el PSOE, mientras que decir que "se desmarca del resto de la izquierda" es una forma que usa eldiario.es precisamente para evitar decir que se une a PP y VOX; y además es una forma, de paso, de calificar al PSOE como izquierda, porque "se desmarca del resto de la izquierda".

Un titular más. Infolibre: "Impuesto a los ricos y ayudas por renta: UP busca renegociar el escudo social con un PSOE reticente". Este es el titular que me parece más escorado hacia las posiciones del PSOE que he encontrado en la prensa progresista. Porque enmarca esta propuesta como un intento de Unidas Podemos de "renegociar" con el PSOE algo que se expresa implícitamente que ya estaba negociado, porque uno solo puede renegociar algo que ya estaba acordado previamente. Es decir, es un verbo que no es inocente y que en mi opinión introduce una connotación negativa a la voluntad de Unidas Podemos de aprobar este impuesto a las grandes fortunas, como si quisiera ahora cambiar un acuerdo con el PSOE que ya estaba cerrado, que sería un poco feo y que es algo que en el fondo retrata a Unidas Podemos como el socio que no respeta los acuerdos. Pero es que además, en segundo lugar, hay que decir que este impuesto a las grandes fortunas no es una medida que esté dentro del paquete conocido como Escudo Social. Entonces, meter esta propuesta dentro del marco del "Escudo Social" para además decir que Unidas Podemos ahora quiere "renegociarlo" creo que es un enfoque que se posiciona claramente de un lado. Ya en febrero, cuando Unidas Podemos hizo una propuesta en esta misma línea junto a Jeremy Corbyn, Infolibre tituló: "Impuestos a los ricos y a las eléctricas: Podemos redobla la presión sobre el PSOE en fiscalidad de la mano de Corbyn".

Veamos ahora qué dice la prensa de derechas. Porque el principal ejercicio que hace la derecha con este tema es meterlo en el marco "división del Gobierno", "el Gobierno es un desastre", que sobre todo en las últimas semanas desde el PP de Feijóo están usando como elemento principal de ofensiva política. Fijaos. Titular de El Mundo: "El Congreso rechaza crear un impuesto para ricos y desnuda la división entre PSOE y Podemos". Otro de El Mundo: "El Gobierno agrava su división: el PSOE tumba el impuesto a "los ricos" de Podemos y Díaz reta a Montero con los carburantes". Este marco no solo le sirve a la derecha mediática para apuntalar el relato del PP sobre el Gobierno de coalición. Como explicamos el otro día aquí en La Base, también es un comodín que sirve para rehuir el debate de fondo (si las fortunas de más de 10 millones de euros deberían aportar más o no) y para que se discuta sobre lo mal que funciona el Gobierno y en particular sobre lo impresentables que son los de Unidas Podemos.