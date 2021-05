La cuestión catalana vuelve a centrar el foco en el Congreso. Este asunto nunca había desaparecido de los pasillos de la Cámara Baja dada la continua reivindicación de los cuatros grupos independentistas catalanes por el veto de la Mesa de la Cámara Baja a su proposición de ley de amnistía, además de otras muchas iniciativas que sí se han debatido en el Hemiciclo.

Si bien, la posibilidad de que el Gobierno decida sobre las 12 peticiones de indultos a los condenados por el procés antes del verano ha obligado a los grupos parlamentarios a pronunciarse al respecto. Más aún cuando todo apunta a que Tribunal Supremo, el tribunal sentenciador, emita a lo largo de esta semana un informe desfavorable sobre esta consulta. En cualquier caso, cabe recordar que este informe es preceptivo, pero no vinculante.

En este sentido, los partidos que dan apoyo al Gobierno de coalición en el Congreso se han mostrado favorables a la vía de los indultos como punto de arranque para favorecer la solución de un conflicto que, al ser "político" requiere de "diálogo". "Si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana, el primer paso es que las personas que están presas salgan de prisión. Es lo que puede dar las condiciones para que inicie un diálogo y una vía de solución", ha explicado el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, en rueda de prensa tras la junta de portavoces.

El diputado jeltzale considera que los indultos ayudarían a hacer "pedagogía política" para evitar que se haga "política de regate corto", en referencia al PP, Vox y Cs. Asimismo, sobre las declaraciones de los dirigentes del partido de Pablo Casado acerca de recurrir la posible decisión del Gobierno si es favorable a los indultos, Esteban ha opinado que esta vía "no favorece a su país, ya que impide que se pueda dar una vía de solución al conflicto".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha ido un paso más allá. A su entender, no sólo basta con conceder esta medida, ya que Catalunya necesita una solución política dialogada. "La cuestión catalana tiene que ser resuelta e ir más allá del tema de los indultos", ha destacado después de recordar que un 52% del electorado catalán apuesta por la independencia, a tenor de los datos que arrojaron los resultados de los comicios del pasado mes de febrero.

"La sociedad catalana ha cambiado ya y se ha expresado en el marco que quiere moverse, con lo cual, es lo que hay que respetar", ha añadido. En cuanto a la aprobación de los indultos, Aizpurua ha señalado en una rueda de prensa en el Congreso que los dirigentes catalanes "nunca deberían haber sido inhabilitados" porque su condena ha sido "un castigo" a la ciudadanía que les votó.

Íñigo Errejón, portavoz de Más País en la Cámara Baja, entiende que los indultos pueden "contribuir a encarrilar la crisis catalana". "Si esos dirigentes representaran el 3% de la población, sería un problema de orden público, pero representan a más del 50%, por lo que hay que restablecer el diálogo más allá de continuar con el castigo. La solución del problema es más importante que el castigo a las personas", ha aseverado. En cuanto a los delitos por los que fueron condenados, sedición y malversación, Errejón ha reconocido que los presos del procés vulneraron la ley, pero de forma "pacífica".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, también cree que la cuestión catalana es un "problema político", por lo que se tiene que solucionar con "decisiones políticas". En esta línea, vería bien que el Gobierno indulte a los políticos presos, ya que sería una "buena manera de avanzar en un diálogo que pudiera desencallar un problema que lleva muchos meses atascado", ha valorado el parlamentario.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha evitado pronunciarse sobre esta decisión, ya que es un asunto del Gobierno que está aún sin resolver. "No se ha tomado ninguna decisión, por lo que de momento no hay valoración posible", se ha limitado a decir al ser preguntada por esta cuestión.

Su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha recordado la postura que siempre ha defendido su grupo sobre esta cuestión: "Pensamos que no debería haber líderes políticos y sociales catalanes en la cárcel independientemente de que haya diferencias políticas de calado y que no queremos que Catalunya sea independiente", ha señalado. Si bien, ha añadido que "no es el momento de presionar a nadie", en relación a la decisión que adopte el Ejecutivo, por lo que se ha remitido también a las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha pedido que los indultos se vean con "naturalidad".