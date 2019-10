La protesta de este domingo por la mañana dentro y fuera de la estación Barcelona-Sants en protesta contra la sentencia del 1-O se ha convertido a mediodía en una marcha hacia la plaza Espanya y la Gran Via.

Después de que los Mossos desalojaran una sentada en el vestíbulo de la estación mientras había otros concentrados ante el edificio, los activistas han caminado por la calle Tarragona hasta la plaza Espanya.

Casi 1.000 personas han caminado alrededor de la rotonda de la plaza, que ha quedado cortada al tráfico, y unos 200 de ellos han empezado, pasadas las 12.00, a marchar por el centro de la Gran Via, que también ha quedado cortada al tráfico.

Tras ocupar la rotonda en torno a la cual circula el tráfico, parte de los asistentes, unas 400 personas, se han puesto a comer en el suelo por grupos, ya que la protesta estaba convocada por la plataforma 'PicnicxRepública'.

Empezó siendo una sentada

Unas 80 personas han realizado una sentada este domingo en el vestíbulo de la estación de Sants de Barcelona para protestar contra la sentencia por el proceso independentista, que según ha confirmado Público, condenará por sedición y malversación a la cúpula del procés.

La convocatoria, organizada por PicnicxRepública, ha comenzado a las 10.00 horas, donde también había gente en el exterior de la estación que gritaba "fuera las fuerzas de ocupación", aunque la circulación ferroviaria no se ha visto afectada, ha informado Renfe a Europa Press.

Concentración en la estación de Sants de Barcelona MARIÀ DE DELÀS.

Los agentes desplegados en Sants, la principal terminal ferroviaria catalana, han comenzado a desalojar una por una a las personas concentradas, que estaban sentadas en el suelo, aunque finalmente el grupo ha optado por salir por voluntad propia de las instalaciones y seguir la protesta desde el exterior de la estación.



Por seguridad, los Mossos d'Esqudra han cerrado el vestíbulo de la L5 de Metro que conecta la línea con la estación de Sants, pero la conexión se puede hacer por la L3 y por la calle, y el servicio funciona con normalidad, ha informado TMB en un tuit recogido por Europa Press.

La ANC prepara acciones contra la sentencia en el extranjero



La Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara una treintena de movilizaciones en el exterior para protestar contra la sentencia del procés, una vez se haga pública.

Las delegaciones de la entidad soberanista en el extranjero organizarán manifestaciones en puntos emblemáticos de ciudades como Washington (EEUU), Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal), Ginebra (Suiza) o Ciudad de México (México) para intentar elevar sus protestas a nivel internacional, ha informado la ANC en un comunicado.

En Inglaterra, por ejemplo, la ANC organizará una protesta el mismo día que se publique la sentencia, por la tarde, delante de la embajada española en Londres, y otra en Manchester, además de las ciudades escocesas de Edimburgo y Glasgow.

En Dublín, habrá concentración delante de la embajada española en la capital irlandesa, mientras que en Francia también se organizará una acción de protesta. En Bruselas, la ANC llevará sus protestas a la embajada española y, al día siguiente de la sentencia, ante la sede de la Comisión Europea, con la participación prevista de eurodiputados.

La campaña de la ANC en el exterior llevará por lema Stand up for your rights, stand up for Catalonia (Levántate por tus derechos, levántate por Cataluña), en busca de solidaridad internacional con los líderes independentistas juzgados por el procés.