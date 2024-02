Entre la prudencia y la petición de transparencia, la reacción independentista al giro del PP con los indultos

El sorprendente e inesperado giro de Alberto Núñez Feijóo sobre los indultos sigue marcando la política catalana y el estatal. El día siguiente que varios medios, entre los cuales Público, informaran que el PP estaría abierto a aprobar un indulto condicionado a Carles Puigdemont y que Feijóo estudió la amnistía durante 24 horas en las negociaciones con Junts para su investidura, el independentismo ha reaccionado de manera muy diferente. Entre la prudencia y el silencio de Junts a la petición de "transparencia" que ha hecho ERC. A nivel catalán, los Comuns también han pedido transparencia, mientras que el PSC ha criticado la "hipocresía y las mentiras" del presidente del PP.

La reacción más esperada era la de Junts, principal receptor del volantazo de Feijóo, quien también habría admitido que ve "difícil" probar delitos de terrorismo en el caso de Puigdemont. Pero la formación del expresident del Govern ha optado por no dar nuevos detalles, de forma que se mantiene la incógnita de hasta donde llegaron sus contactos con el PP cuando hablaron para negociar la hipotética investidura de Feijóo como presidente. Hay que recordar que jueves, Puigdemont envió una carta a los eurodiputados con un enigmático "todo se sabrá".

En concreto, en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva, el portavoz de Junts, Josep Rius, se ha limitado a comentar que no tienen "nada más a decir" sobre sus encuentros con el PP. "Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho. Si tenemos que añadir algo, ya lo añadiremos", ha insistido. El también vicepresidente del partido ha añadido que "no funcionamos en base a presiones externas. Los nervios de otros partidos no nos afectan de ninguna forma. Tenemos agenda propia a Madrid, y la aplicaremos moleste a quién moleste". Y ha insistido en negociar una ley de amnistía "integral" y que tenga una aplicación "inmediata".

En cuanto a ERC, la portavoz republicana, Raquel Sans, ha pedido "transparencia" sobre las negociaciones del verano entre PP y Junts para explorar una investidura de Feijóo y nuevos indultos a los independentistas. Durante la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del partido, Sans ha insistido que es "importante e interesante" conocer el detalle de estas conversaciones. ERC ve importante saber "qué se puso encima de la mesa" en aquellos contactos, si bien la formación considera que el supuesto giro del PP sobre los indultos es una manera de poner "palos a las ruedas" a la aprobación de la amnistía.

PSC y Comuns critican las "mentiras" del líder del PP

También PSC y los Comuns han reaccionado al movimiento de Feijóo sobre los indultos y los dos partidos han coincidido en atacar lo que consideran "mentiras" del líder del PP. Los socialistas catalanes han denunciado la "hipocresía y las mentiras que es capaz de decir" Feijóo. Su portavoz, Èlia Tortolero, ha añadido que "en política se tiene que ser serio y muy riguroso, no se puede decir una cosa cuando tenemos las puertas cerradas y otra cuando las abrimos, se tiene que decir en público lo mismo que cuando estamos reunidos", ha subrayado. En esta misma línea, ha acusado a los populares de "negociar indultos en secreto y amnistías durante 24 horas" mientras, simultáneamente, hacían "discursos incendiarios ante los micrófonos".

Como ERC, los Comuns también piden "transparencia" al PP sobre las negociaciones mantenidas con Junts y el PNV para investir a Feijóo. El portavoz de la formación, Joan Mena, ha remarcado que "no puede ser que un partido que aspira a gobernar al conjunto del Estado se dedique a decir mentiras, y no a cometer un ejercicio de transparencia a la hora de explicar qué es el que pidió y proponer", tanto a Junts como al PNV.

Siguiendo el hilo, Mena ha dicho que "estaría muy bien" también que el PNV explicara cuáles fueron las propuestas de los populares. Catalunya En Comú apunta que las declaraciones de Feijóo responden al "miedo" que Puigdemont filtre el contenido de las negociaciones y ha acusado a los populares de ser un partido "cínico" y "hipócrita".